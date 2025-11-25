Η μάχη της μεσαίας γραμμής και τα λάθη: Όσα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ κόντρα στη Ρεάλ

Αν το δει κανείς ψυχρά; Θα ήταν προτιμότερο να μην είναι σε κατάσταση – συναγερμού η Ρεάλ ερχόμενη στον Πειραιά για το μεγάλο ματς της Τετάρτης με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη. Είναι βλέπετε τόσο μεγάλο το μέγεθος του συλλόγου που τρία ματς χωρίς νίκη (Λίβερπουλ, Βαγιεκάνο, Έλτσε) δεν τα σηκώνει εύκολα.

Η Ρεάλ που ήδη έχει μια ήττα στο Τσάμπιονς Λιγκ και μέσα σε κλίμα εκρηκτικό γιατί έχει και τα σοβαρά εσωτερικά της θέματα έρχεται για τον Ολυμπιακό αφήνοντας άλλους δύο βαθμούς κόντρα στην Έλτσε. Η Έλτσε που ξέρει καλά ο Μεντιλίμπαρ αλλά που δεν θέλει κανείς στην ομάδα να ασχολείται με τίποτα άλλο από τα θέματα της ομάδας του. Κανείς στον Ρέντη με πρώτο και καλύτερο τον Μεντιλίμπαρ δεν «παραμυθιάζεται» από την αγωνιστική κατάσταση και συνολικά όσα συμβαίνουν στον αντίπαλο ξέροντας την δυναμική του.

Ο Βάσκος τεχνικός στέκεται στο πως η ομάδα του θα μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία το πλάνο της για να βάλει δύσκολα στην Ρεάλ και να κλείσει την βραδιά με χαμόγελα, διατηρώντας και την παράδοση του… γαλατικού χωριού που έχει ούσα αήττητη στις τέσσερις φορές που φιλοξένησε τους Ισπανούς.

Για τον Μεντιλίμπαρ κομβικό ρόλο στην πορεία του αγώνα θα παίξει η «μάχη» της μεσαίας γραμμής. Ο άξονας θα κρίνει πολλά στο πως ο Ολυμπιακός θα «αναχαιτίσει» τα ατού (βλέπε Μπέλινγκχαμ κυρίως) των Ισπανών και θα μπορέσει να τους δημιουργήσει θέματα στην άμυνα τους που έτσι και αλλιώς είναι ευάλωτη.

Ο Μεντιλίμπαρ που δείχνει κατασταλαγμένος για την 11αδα όπως τονίσαμε από χθες με τον Ντάνι Γκαρθία να έρχεται δίπλα στον Έσε επιστρατεύοντας την εμπειρία του και την δυναμική που βγάζει στο παιχνίδι του στον κομβικό χώρο του γηπέδου. Από εκεί και πέρα η αποφυγή του παραμικρού λάθους είναι απαραίτητη καθώς η κλάση των παικτών της Ρεάλ είναι σίγουρο πως δεν θα τα αφήσει ανεκμετάλλευτα.