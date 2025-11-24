Τι είπε ο Τσάμπι Αλόνσο για την ισοπαλία με την Έλτσε και τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη με 2-2 στην έδρα της Έλτσε, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ισοπαλία της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο στη LaLiga.

Ο προπονητής των «μερένχες» μίλησε για τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, δηλώνοντας ότι θέλουν να κερδίζουν συνεχώς, ενώ ανέφερε ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στην επερχόμενη αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό (26/11, 22:00). Παράλληλα, o Ο Τσάμπι Αλόνσο αναφέρθηκε και στον Βινίσιους, ο οποίος δεν ξεκίνησε στη βασική εντεκάδα και πέρασε ως αλλαγή στο 57′.

Οι δηλώσεις του Αλόνσο

Για την αντίδραση που πρέπει να βγάλει η Ρεάλ: Είναι ποδόσφαιρο. Μετά από μια καλή πορεία, είχαμε αρκετά αποτελέσματα που δεν θέλαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωράμε μπροστά. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε πάντα να κερδίζουμε. Απομένουν πολλά παιχνίδια, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς με τον Ολυμπιακό, αναλύοντας τι κάναμε σήμερα».

Για τις δύο σερί ισοπαλίες: «Η ομάδα δεν έχει καταρρεύσει. Εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική. Τα αποτελέσματα και η εικόνα μας μπορούν να βελτιωθούν. Κάνουμε αυτοκριτική, αλλά το ηθικό στα αποδυτήρια παραμένει καλό. Πρέπει να επιμείνουμε απέναντι στις αντιξοότητες. Αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και ξέρουμε ότι πρέπει να ζούμε με την κριτική».

Για την αλλαγή του Βινίσιους: «Δεν είχε κανένα πρόβλημα, το είχαμε συζητήσει όπως κάνουμε συχνά. Καταλαβαίνει και ήξερε τον ρόλο που θα έπαιζε. Δεν είμαστε χαρούμενοι σήμερα, αλλά όλοι ανυπομονούν να επιστρέψουν στον σωστό δρόμο».