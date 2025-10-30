Η «συγγνώμη» του Βινίσιους στον Τσάμπι Αλόνσο για την αντίδραση του στο «Clasico»

Το «Clasico» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα δημιούργησε εντάσεις στο στρατόπεδο της «Βασίλισσας», καθώς ο Βινίσιους αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον αντικαταστήσει.

Λίγες μέρες μετά, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του, ενώ σύμφωνα με μέσα της Ισπανίας, στην προπόνηση της Τετάρτης (29/10) ζήτησε συγγνώμη και από τους συμπαίκτες του.

Μετά την προπόνηση, ο Βινίσιους συναντήθηκε με τον Τσάμπι Αλόνσο στο γραφείο του και απολογήθηκε προσωπικά και στον Ισπανό τεχνικό για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα από τον ίδιο τόσο κατά την αλλαγή του όσο και στο φινάλε του ματς, όπου πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη για την αντίδραση του

🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius Junior was seen alone with Xabi Alonso after apologizing to teammates and coaching staff yesterday in training. Xabi told him that the complaints should be ‘kept in-house’ and not made public. — @EduAguirre7 pic.twitter.com/RMsWqgOiVO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2025

Στη Ρεάλ Μαδρίτης έμειναν ικανοποιημένοι με την κίνηση του Βινίσιους να ζητήσει συγγνώμη τόσο από τους φίλους της ομάδας όσο και από τους συμπαίκτες και τον προπονητή του. Παράλληλα, θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση μπορεί να υπάρξει πρόοδος στη σχέση μεταξύ του 25χρονου και του Τσάμπι Αλόνσο.