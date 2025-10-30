sports betsson
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Η «συγγνώμη» του Βινίσιους στον Τσάμπι Αλόνσο για την αντίδραση του στο «Clasico»
Ποδόσφαιρο 30 Οκτωβρίου 2025 | 13:49

Η «συγγνώμη» του Βινίσιους στον Τσάμπι Αλόνσο για την αντίδραση του στο «Clasico»

Ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του και τον Τσάμπι Αλόνσο για την αντίδρασή του στην αλλαγή του στο «Clasico».

Σύνταξη
Το «Clasico» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα δημιούργησε εντάσεις στο στρατόπεδο της «Βασίλισσας», καθώς ο Βινίσιους αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον αντικαταστήσει.

Λίγες μέρες μετά, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του, ενώ σύμφωνα με μέσα της Ισπανίας, στην προπόνηση της Τετάρτης (29/10) ζήτησε συγγνώμη και από τους συμπαίκτες του.

Μετά την προπόνηση, ο Βινίσιους συναντήθηκε με τον Τσάμπι Αλόνσο στο γραφείο του και απολογήθηκε προσωπικά και στον Ισπανό τεχνικό για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα από τον ίδιο τόσο κατά την αλλαγή του όσο και στο φινάλε του ματς, όπου πρωταγωνίστησε σε επεισόδιο με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Βινίσιους ζήτησε συγγνώμη για την αντίδραση του

Στη Ρεάλ Μαδρίτης έμειναν ικανοποιημένοι με την κίνηση του Βινίσιους να ζητήσει συγγνώμη τόσο από τους φίλους της ομάδας όσο και από τους συμπαίκτες και τον προπονητή του. Παράλληλα, θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση μπορεί να υπάρξει πρόοδος στη σχέση μεταξύ του 25χρονου και του Τσάμπι Αλόνσο.

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Συγκινεί ο Πολ Σκόουλς: Σταμάτησε την καριέρα του στην τηλεόραση για να φροντίζει τον γιο του με αυτισμό (vid)
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ν.Ο. Χανίων
Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται κατά της UEFA για την European Super League – Διεκδικεί αποζημίωση 4,5 δις ευρώ (pic)
Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
