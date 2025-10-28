Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Το όνομα του Βινίσιους Τζούνιορ βρίσκεται στο προσκήνιο στην Ισπανία. Ο Βραζιλιάνος έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο «Clasico» (Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1), αλλά η αντίδρασή του όταν ο προπονητής της «Βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο, τον έκανε αλλαγή, προκάλεσε αίσθηση.

Ο 25χρονος φώναξε στον προπονητή του και απείλησε πως θα φύγει από την ομάδα κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια.

Μερικοί, όμως, στήριξαν τον Βινίσιους και μεταξύ αυτών ήταν και ο Τόνι Κρόος.

🗣️ Toni Kroos: “Vinicius reaction? When you play an exceptional game, especially in a game like this, you are not happy. I never liked being replaced either. But to be fair, I’ve never gone straight to the locker room, but he did return.” pic.twitter.com/2BKfqsBicb — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 28, 2025

Όσα ανέφερε ο Τόνι Κρόος:

«Όταν έχεις κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό, δεν είσαι χαρούμενος όταν γίνεσαι αλλαγή. Ούτε εμένα μου άρεσε ποτέ να με αλλάζουν. Αλλά για να είμαι δίκαιος, δεν έχω πάει ποτέ κατευθείαν στα αποδυτήρια μετά από αλλαγή».

Μπορείς πάντα να κρίνεις απ’ έξω, αλλά μου αρέσει να έχω κατά νου ότι, στην πραγματικότητα, κανείς, εκτός από αυτούς που είναι εκεί, σε ένα classico και μπροστά σε 80.000 θεατές με το σκορ 2-1, δεν ξέρει ότι θέλεις οτιδήποτε άλλο παρά να φύγεις.

Κανείς που το κρίνει στο τέλος δεν μπορεί να φανταστεί αυτό το συναίσθημα. Οι περισσότεροι από αυτούς που το κρίνουν απλά δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση του».