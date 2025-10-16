sports betsson
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Αποκαλύψεις που σοκάρουν: «Ο Βινίσιους μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του»
Ποδόσφαιρο 16 Οκτωβρίου 2025 | 13:30

Αποκαλύψεις που σοκάρουν: «Ο Βινίσιους μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του»

Η πρώην σύντροφος του Βινίσιους, Άνα Σίλβα, προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση τους, δηλώνοντας ότι ο Βραζιλιάνος σκέφτεται διαρκώς το σεξ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Βινίσιους απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα, για λόγους που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε εμπλακεί σε ερωτικό τρίγωνο, σύμφωνα με τη Βιρτζίνια Φονσέκα, ενώ η Άνα Σίλβα έκανε νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σύντομο διάστημα που υπήρξαν μαζί.

Η Σίλβα ανέφερε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς ο Βραζιλιάνος είχε στο μυαλό του μόνο το σεξ, κάτι που την απογοήτευσε. «Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μου μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα, ξέρεις» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία σοβαρή συζήτηση μαζί του. «Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το σεξ. Μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του».

Οι αντιδράσεις που είχε προκαλέσει ο Βινίσιους

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Βραζιλία ότι ο Βινίσιους είχε εμπλακεί σε ερωτικό τρίγωνο την περίοδο που φλέρταρε με τη Βιρτζίνια Φονσέκα, για το οποίο απολογήθηκε μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι υπήρξα απρόσεκτος, ότι δεν αντέδρασα με τον καλύτερο τρόπο και ότι την απογοήτευσα.

Όλοι περνάμε στιγμές που μας κάνουν να σκεφτούμε και να ωριμάσουμε. Πρόσφατα βίωσα μια κατάσταση που με έκανε να αναλογιστώ και να αναγνωρίσω συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλω να είμαι ούτε τον τρόπο που θέλω να χτίζω τις σχέσεις μου.

Η Βιρτζίνια είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια αξιοθαύμαστη μητέρα και ένα άτομο για το οποίο τρέφω τεράστια εκτίμηση και σεβασμό. Από τότε που γνωριστήκαμε, έχει έρθει τρεις φορές στη Μαδρίτη για να με δει, αφήνοντας πίσω την καθημερινότητά της, τις υποχρεώσεις και τη ζωή της, μόνο για να είναι μαζί μου. Γνώρισα μια αξιοπρόσεκτη μητέρα και μια καταπληκτική σύντροφο.

Θέλω να απολογηθώ δημόσια, με ανοιχτή καρδιά, γιατί κατάλαβα πως μια αληθινή σχέση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Από εδώ και πέρα, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή — χωρίς ψέματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς μάσκες. Με πολλή αγάπη, στοργή και σεβασμό», ήταν όσα έγραψε ο Βινίσιους.

Headlines:
Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ήρθε και άλλαξε το ποδόσφαιρο: 21 χρόνια από το ντεμπούτο του Μέσι στην Μπαρτσελόνα

Όταν ένας νεαρός Αργεντινός ονόματι, Λιονέλ Μέσι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και άλλαξε τα πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου
Mother Vérité 16.10.25

«Η μητρότητα είναι ένα κατόρθωμα από μόνη της»: Άγαλμα στο Λονδίνο τιμά όλες της μαμάδες του κόσμου

Ένα επιβλητικό μπρούτζινο άγαλμα ύψους δύο μέτρων στέκει έξω από τη Lindo Wing του νοσοκομείου St Mary’s στο Λονδίνο ως ένα «υπερμέγεθες αφιέρωμα στη μητρότητα»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα – Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Κακοκαιρία 16.10.25

Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία στα δυτικά της χώρας, με βροχές και πιθανές θύελλες σε Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Θεσπρωτία και Πρέβεζα

Σύνταξη
Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25 Upd: 15:43

Παραίτηση σύμφωνα με πληροφορίες υπέβαλε ο Κώστας Τσιάρας – Διαψεύδει η κυβέρνηση

Την παραίτησή του ήθελαν πληροφορίες να έχει υποβάλει ο Κώστας Τσιάρας με το Μαξίμου να μην την κάνει δεκτή. Η κυβέρνηση πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες και την έντονη φημολογία που ακουγόταν έως πριν λίγο και μέσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την παραίτηση του υπουργού. Όπως λένε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες – Επίθεση σε Μητσοτάκη για εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

«Εδώ και έξι χρόνια δεν παίζουμε απλώς άμυνα, μετράμε ήττες» - Επίθεση Φάμελλου για την εξωτερική πολιτική

«Θριαμβολογεί ο Μητσοτάκης γιατί ήταν μέρος του σκηνικού στο Σαρμ Ελ Σέιχ;», διερωτήθηκε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος που ζήτησε να προχωρήσει η αναγνώριση της Παλαιστίνης

Σύνταξη
Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Εγκαίνια για τον πρώτο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, ένα ελπιδοφόρο ορόσημο για το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων

Στα πιο απομονωμένα μέρη της Ελλάδας, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, όμως η ελπίδα ζει και μεγαλώνει μέσα από τα νέα παιδιά.

Σύνταξη
Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα
ΚΚΕ 16.10.25

Κουτσούμπας σε Μητσοτάκη: Καταγραφήκατε στην πλευρά των γενοκτόνων, αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα

«Τα λεφτόδεντρα τα βρίσκεται μονάχα για τους εξοπλισμούς», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη - Σφοδρή επίθεση για τη στάση της κυβέρνησης στον πόλεμο στη Γάζα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου
Super League 16.10.25

Άνθρωπος του Μπαλντίνι ο αντί-Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου έμεινε... απ' έξω στις υποθέσεις των Τεττέη-Παντελίδη και Μπενίτεθ και αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Τι ισχύει με τις άλλες αλλαγές.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
