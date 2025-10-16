Αποκαλύψεις που σοκάρουν: «Ο Βινίσιους μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του»

Ο Βινίσιους απασχολεί τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα, για λόγους που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα, ο εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε εμπλακεί σε ερωτικό τρίγωνο, σύμφωνα με τη Βιρτζίνια Φονσέκα, ενώ η Άνα Σίλβα έκανε νέες αποκαλύψεις σχετικά με το σύντομο διάστημα που υπήρξαν μαζί.

Η Σίλβα ανέφερε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς ο Βραζιλιάνος είχε στο μυαλό του μόνο το σεξ, κάτι που την απογοήτευσε. «Ο Βινίσιους σκέφτεται μόνο το σεξ. Μου αρέσει να συζητάω όταν έχουμε κάτι να πούμε. Αλλά δεν μου αρέσει όταν κάποιος μου μιλάει συνέχεια για βρώμικα πράγματα, ξέρεις» ανέφερε, ενώ πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να κάνει ούτε μία σοβαρή συζήτηση μαζί του. «Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από το σεξ. Μόνο αυτό έχει στο μυαλό του. Μου έστελνε συνέχεια γυμνές φωτογραφίες του».

🚨🗣️𝗡𝗘𝗪: Anna Silva (Brazilian model): «Vinicius only thinks about s*x. I told him that I'm Sapiosexual… I like to have conversations, I like having something to talk about.» «I don't like someone who just keeps talking about dirty stuff with me, you know? He can't hold a…

Οι αντιδράσεις που είχε προκαλέσει ο Βινίσιους

Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Βραζιλία ότι ο Βινίσιους είχε εμπλακεί σε ερωτικό τρίγωνο την περίοδο που φλέρταρε με τη Βιρτζίνια Φονσέκα, για το οποίο απολογήθηκε μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι υπήρξα απρόσεκτος, ότι δεν αντέδρασα με τον καλύτερο τρόπο και ότι την απογοήτευσα.

Όλοι περνάμε στιγμές που μας κάνουν να σκεφτούμε και να ωριμάσουμε. Πρόσφατα βίωσα μια κατάσταση που με έκανε να αναλογιστώ και να αναγνωρίσω συμπεριφορές που δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που θέλω να είμαι ούτε τον τρόπο που θέλω να χτίζω τις σχέσεις μου.

Η Βιρτζίνια είναι μια υπέροχη γυναίκα, μια αξιοθαύμαστη μητέρα και ένα άτομο για το οποίο τρέφω τεράστια εκτίμηση και σεβασμό. Από τότε που γνωριστήκαμε, έχει έρθει τρεις φορές στη Μαδρίτη για να με δει, αφήνοντας πίσω την καθημερινότητά της, τις υποχρεώσεις και τη ζωή της, μόνο για να είναι μαζί μου. Γνώρισα μια αξιοπρόσεκτη μητέρα και μια καταπληκτική σύντροφο.

Θέλω να απολογηθώ δημόσια, με ανοιχτή καρδιά, γιατί κατάλαβα πως μια αληθινή σχέση υπάρχει μόνο όταν υπάρχει σεβασμός, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Από εδώ και πέρα, θέλω να ξεκινήσω από την αρχή — χωρίς ψέματα, χωρίς καβγάδες, χωρίς μάσκες. Με πολλή αγάπη, στοργή και σεβασμό», ήταν όσα έγραψε ο Βινίσιους.