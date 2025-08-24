O Βινίσιους και η «ξηρασία» εκτός «Μπερναμπέου»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ, που πέρυσι ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν, μοιάζει πλέον αγνώριστος. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει σκοράρει σε εκτός έδρας παιχνίδι της LaLiga από τις 10 Οκτωβρίου 2024, στο «Μπαλαΐδος» απέναντι στη Θέλτα, και μετρά ήδη δέκα διαδοχικές εξόδους χωρίς γκολ.

Η τελευταία του «αναλαμπή» ήταν το τέρμα απέναντι στην Άρσεναλ στα προημιτελικά του Champions League, στις 16 Απριλίου, και το γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων κόντρα στη Ζάλτσμπουργκ. Στο πρωτάθλημα, όμως, η φετινή του συγκομιδή περιορίζεται σε μόλις τρία γκολ, ενώ συνολικά στο 2025 έχει σκοράρει πέντε φορές (τρεις στη LaLiga, μία στο Champions League και μία στο Παγκόσμιο Συλλόγων).

Η εικόνα του εκτός Μαδρίτης είναι αποκαρδιωτική: την περασμένη σεζόν σκόραρε μόνο τρεις φορές στα 14 εκτός έδρας ματς, όλα στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος (Λας Πάλμας, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα). Την περίοδο 2021-22 είχε φτάσει τα εννέα γκολ σε 17 εξόδους, δείχνοντας τότε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Σήμερα, η αντίθεση με τον Κιλιάν Εμπαπέ είναι εκκωφαντική: ο Γάλλος ηγέτης της επίθεσης έχει ήδη μοιράσει 31 γκολ, εκ των οποίων τα 14 εκτός έδρας, αριθμοί που τον φέρνουν δίπλα στα καλύτερα ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στον 21ο αιώνα.

Πέρα από τα γκολ, ο Βινίσιους δεν δείχνει πλέον ούτε τον παίκτη που με την ταχύτητα και τη δύναμή του μπορούσε να αλλάξει ρυθμό και ισορροπίες. Απέναντι στην Οσασούνα, στους προσωπικούς του μονομαχίες με τον Μπογιόμο, βγήκε περισσότερες φορές χαμένος παρά κερδισμένος.

Τα στατιστικά είναι αμείλικτα: στην περασμένη LaLiga, οι τρεις εκτός έδρας επιτυχίες του τον άφησαν πίσω από… 176 ποδοσφαιριστές στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ισπανία, 31 διαφορετικοί παίκτες πέτυχαν τουλάχιστον τρία γκολ μακριά από την έδρα τους. Στην κορυφή της λίστας ήταν ο Λεβαντόφσκι (15) και ακολούθησε ο Μπαπέ (14).

Τώρα, στην επίσκεψη της Ρεάλ στο «Καρλος Ταριέρε» του Οβιέδο, ο Βινίσιους θα επιχειρήσει να σπάσει την κακοδαιμονία του. Αν σκοράρει, θα αποφύγει να ισοφαρίσει την τρίτη χειρότερη… νηστεία του σε εκτός έδρας αγώνες πρωταθλήματος (11 παιχνίδια χωρίς γκολ). Διαφορετικά, η «ξηρασία» θα μεγαλώσει και τα ερωτηματικά για την αγωνιστική του κατάσταση θα πολλαπλασιαστούν, την ώρα που ο Εμπαπέ έχει αναλάβει ξεκάθαρα τα ηνία της «βασίλισσας».