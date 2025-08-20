Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Πρεμιέρα με νίκη από την άσπρη βούλα

Αν και αγχώθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε αυτό που ήθελε στην 1η αγωνιστική της La Liga. Τη νίκη. Η «Βασίλισσα» επικράτησε με σκορ 1-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 51′ και μπήκε με το… δεξί στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ κατέγραψε 10 τελικές, αλλά χωρίς ουσία, καθώς ήταν λιγοστές οι πραγματικά καλές ευκαιρίες για γκολ. Έτσι, το α’ μέρος θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, καθώς δεν υπήρξαν πολλές σημαντικές στιγμές.

Η «Βασίλισσα» μπήκε καλύτερα και πιο αποφασισμένα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα κατάφερε να πετύχει αυτό που έψαχνε. Το γκολ. Και το έκανε αυτό γρήγορα, μόλις στο έκτο λεπτό του β’ μέρους (51′).