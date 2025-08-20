Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0: Πρεμιέρα με νίκη από την άσπρη βούλα
Επιτυχές ξεκίνημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νέα La Liga, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να δίνει τη λύση στο 51′ και να οδηγεί τη «Βασίλισσα» στη νίκη με 1-0 επί της Οσασούνα
Αν και αγχώθηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε αυτό που ήθελε στην 1η αγωνιστική της La Liga. Τη νίκη. Η «Βασίλισσα» επικράτησε με σκορ 1-0 της Οσασούνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 51′ και μπήκε με το… δεξί στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Στο πρώτο ημίχρονο η Ρεάλ κατέγραψε 10 τελικές, αλλά χωρίς ουσία, καθώς ήταν λιγοστές οι πραγματικά καλές ευκαιρίες για γκολ. Έτσι, το α’ μέρος θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα, καθώς δεν υπήρξαν πολλές σημαντικές στιγμές.
Η «Βασίλισσα» μπήκε καλύτερα και πιο αποφασισμένα στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα κατάφερε να πετύχει αυτό που έψαχνε. Το γκολ. Και το έκανε αυτό γρήγορα, μόλις στο έκτο λεπτό του β’ μέρους (51′).
Ο Κρουζ… έφαγε τη ντρίμπλα από τον Εμπαπέ, τον γκρέμισε μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στη Ρεάλ να ανοίξει το σκορ. Ο Γάλλος σταρ ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, ευστόχησε και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.
Η Ρεάλ στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και ξεκίνησε με το… δεξί το νέο πρωτάθλημα.
Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (68΄Καρβαχάλ), Μιλιτάο, Χάουσεν, Καρέρας, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (90΄Θεμπάγιος), Μπραΐμ Ντίαθ (68΄Μασταντουόνο), Βινίσιους (78΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μπαπέ
Οσασούνα (Αλέσιο Λίτσι): Ερέρα, Μπογιομό, Κατένια, Κρουζ (85΄Κρουζ), Ροζιέρ, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό, Γκαρθία (66΄Μουνιόθ), Ορόθ (77΄Γκόμες), Μπούντιμιρ
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Ζιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Οβιέδο 2-0
Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3
Βαλένθια – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
Αλαβές – Λεβάντε 2-1
Θέλτα – Χετάφε 0-2
Αθλέτικ – Σεβίλλη 3-2
Εσπανόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Έλτσε – Ρεάλ Μπέτις 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης – Οσασούνα 1-0
Η βαθμολογία:
