Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

«Την πρώτη τους επίσημη κοινή δημόσια εμφάνιση, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια σχέσης, τα οποία μάλιστα αναμένεται να τους οδηγήσουν σύντομα σε γάμο, πραγματοποίησαν σήμερα η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης, σε επετειακή εκδήλωση της Make-A-Wish Ελλάδος» έγραψαν πολλά σάιτ και αναρτήσεις ενώ η Φαίη Σκορδά, που άλλες φορές ήταν κάπως φειδωλή, μίλησε γι’ αυτό στον αέρα της σημερινής εκπομπής της.

Τη συζήτηση άνοιξε η Νάνσυ Νικολαϊδου, λέγοντας: «Ήσουν τόσο χαρούμενη χθες… Πραγματικά, χάρηκα τόσο πολύ με τη χαρά σου. Έλαμπες σε όλες τις φωτογραφίες».

Η Φαίη Σκορδά ανέφερε: «Τι να πω τώρα… Έγινε τόσος ντόρος χθες… Μου έλεγαν “α, είστε μαζί;”, όπως τώρα η Νάνσυ λέει… Μα, και πέρυσι μαζί ήμασταν, απλά δεν μας έδωσε κανείς σημασία πέρυσι».

«Εξαιρετικός, ωραίος, όμορφος! Μπράβο σου», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα και τις κοσμικές εμφανίσεις.

Σε στενό κύκλο

Στις αρχές Μαρτίου, η συζήτηση της εκπομπής είχε πάει πάλι στο επίμαχο θέμα, όταν η Φαίη Σκορδά απάντησε εμμέσως για το πότε θα γίνει ο γάμος της.

Αρχικά, ο Άρης Καβατζίκης είπε:

«Τι αμηχανία είναι αυτή που θα ζήσουμε; Είσαι εξώφυλλο στο Hello! Θέλω να πω κάτι. Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός».

«Η πλάκα είναι ότι πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για την γαριδομακαρόνα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος στη συνέχεια και της κάνει πλάκα ο Δημήτρης και της λέει “Κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει”» είπε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά.

Το πάρτι του γάμου

«Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι», πρόσθεσε ο Καβατζίκης και η Φαίη πηγαίνοντας στην Βίκυ Παγιατάκη είπε:

«Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!»

«Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…», σχολίασε η αστρολόγος.«Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω. Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω…

Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!», είπε η παρουσιάστρια.

