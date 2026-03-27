Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας – Τι συνέβη
Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε ξαφνικά από το «Buongiorno», την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Όσα είπε η παρουσιάστρια για το περιστατικό με τον 13χρονο γιο της στο σχολείο.
Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε εκτάκτως από τη χθεσινή εκπομπή του ΜΕGA, ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δικαιολόγησε την απουσία της λέγοντας:
«Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά.
Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, με παρότρυνση του Ανδρέα Μικρούτσικου, που του επισήμανε να μιλήσει για την παρουσιάστρια.
Φαίη Σκορδά: Ο λόγος που αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή
Η Φαίη ειδοποιήθηκε ότι ο μεγάλος της, γιος, ο Γιάννης είχε ένα ατύχημα στο σχολείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αμέσως ενημερώθηκε κι ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, που περίμενε όμως να τελειώσει πρώτα την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 και να τρέξει κι αυτός στο παιδί τους.
Ο μικρός είχε ένα ατύχημα στο σχολείο και αναγκάστηκε να κάνει μερικά ράμματα.
Φαίη Σκορδά: Τι λέει για το γιο της
Στη σημερινή εκπομπή είπε η παρουσιάστρια:
«Όλα καλά. Θέλω να σας πω συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με τον Κρίτωνα, με το κοντρολ πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι.
Πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο, κάπως το φέρνεις, κάπως το οργανώνεις.
Χθες κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Είδα μαύρο. Έφυγα από πίσω. Παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα. Όλα καλά.
Κάναμε ραμματάκια. Δεν είναι κάτι. Απλά, πώς καταλαβαίνεις… Άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω, “αυτό δεν είναι απλό, πρέπει να πάω”. Αλλά όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έφυγα έτσι ξαφνικά» είπε η Φαίη Σκορδά.
Η Φαίη Σκορδά έχει δύο γιους από τον γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, ενώ σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.
