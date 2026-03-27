27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας – Τι συνέβη
Fizz 27 Μαρτίου 2026

Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας – Τι συνέβη

Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε ξαφνικά από το «Buongiorno», την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Όσα είπε η παρουσιάστρια για το περιστατικό με τον 13χρονο γιο της στο σχολείο.

Η Φαίη Σκορδά αποχώρησε εκτάκτως από τη χθεσινή εκπομπή του ΜΕGA, ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δικαιολόγησε την απουσία της λέγοντας:

«Πριν περάσουμε στην κουβέντα μας, να πω ότι έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας. Όλα καλά.

Συνεχίζουμε εμείς με όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς», πρόσθεσε ο παρουσιαστής, με παρότρυνση του Ανδρέα Μικρούτσικου, που του επισήμανε να μιλήσει για την παρουσιάστρια.

Φαίη Σκορδά: Ο λόγος που αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή

Η Φαίη ειδοποιήθηκε ότι ο μεγάλος της, γιος, ο Γιάννης είχε ένα ατύχημα στο σχολείο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αμέσως ενημερώθηκε κι ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, που περίμενε όμως να τελειώσει πρώτα την εκπομπή του στον ΑΝΤ1 και να τρέξει κι αυτός στο παιδί τους.

Ο μικρός είχε ένα ατύχημα στο σχολείο και αναγκάστηκε να κάνει μερικά ράμματα.

Φαίη Σκορδά: Τι λέει για το γιο της

Στη σημερινή εκπομπή είπε η παρουσιάστρια:

«Όλα καλά. Θέλω να σας πω συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με τον Κρίτωνα, με το κοντρολ πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι.

Πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο, κάπως το φέρνεις, κάπως το οργανώνεις.

Χθες κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Είδα μαύρο. Έφυγα από πίσω. Παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα. Όλα καλά.

Κάναμε ραμματάκια. Δεν είναι κάτι. Απλά, πώς καταλαβαίνεις… Άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω, “αυτό δεν είναι απλό, πρέπει να πάω”. Αλλά όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που έφυγα έτσι ξαφνικά» είπε η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά έχει δύο γιους από τον γάμο της με τον Γιώργο Λιάγκα, τον Γιάννη και τον Δημήτρη, ενώ σε λίγο καιρό ετοιμάζεται να ανέβει ξανά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Τράπεζες
AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Τα μάτια του είναι λίγο τρελά» – Η Μελάνια, η Μπριζίτ και το ρομπότ που το έλεγαν «Σχήμα 3»
Με τη συνοδεία ρομπότ σε σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανίστηκε η Μελάνια Τραμπ και μια ειδική στην ανάγνωση χειλιών αποκαλύπτει τους κρυφούς διαλόγους της αίθουσας.

Θάνατος Έπσταϊν: «Νεκρές» κάμερες, αδιάφοροι φρουροί
Νέα έγγραφα για τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν παραλείψεις, ύποπτες κινήσεις και κενά ασφαλείας που κρατούν ανοιχτή την υπόθεση

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Το μυστικό ημερολόγιο, το ποτό και οι Κένεντι: Τελικά η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε;
Ο Μάικ Ροθμίλερ, πρώην ντετέκτιβ του LAPD και νυν συγγραφέας, ζητάει να ανοίξει ξανά ο φάκελος του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε - βασισμένος στα στοιχεία του βιβλίου του Bombshell από το 2021

Η Λόρα Ντερν αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη σεξουαλικότητα μετά τα 50 της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λόρα Ντερν αποκάλυψε τι σημαίνει για εκείνη η έννοια «σέξι», αλλά και πως το Χόλιγουντ δεν μπορεί να δείξει με σωστό τρόπο τους ανθρώπους που γερνούν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ
Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Josephine: «Με τον Νίνο υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος» – Τι λέει για την επανασύνδεση
Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Μέση Ανατολή: Χερσαία επίθεση στο Λίβανο ετοιμάζει το Ισραήλ με τον Νετανιάχου να δείχνει ξανά την Χεζμπολάχ
Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κατώτατος μισθός: Υπολείπεται του ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης – Τι δηλώνουν οικονομολόγοι
Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

O Willy Chavarria προσφέρει «κόκκινα τριαντάφυλλα» στη Zara
Ο Willy Chavarria φέρνει μεξικάνικες τηλενουβέλες και ερωτικά «τετράγωνα» στη Zara

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Αφθώδης πυρετός: «Είχα 130 αρνιά να δώσω για το Πάσχα. Τώρα προσεύχομαι να μην μου τα ρίξουν στο λάκκο»
Στη Λέσβο την Παρασκευή το πρωί ο Τσιάρας- Τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εύρεση του πρώτου κρούσματος κυκλοφορούσε ο αφθώδης πυρετός στο νησί - Κλιμάκιο Ευρωπαίων ειδικών πραγματοποιεί αυτοψίες- Τι λένε στο in κτηνοτρόφοι

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

