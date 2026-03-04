Φαίη Σκορδά: Τι λέει για το γάμο της, το πάρτι, τους καλεσμένους

Η Φαίη Σκορδά διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της αφού ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τον δεύτερο γάμο της με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η παρουσιάστρια αποφεύγει να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και τις φήμες, ωστόσο στη σημερινή εκπομπή απάντησε εμμέσως για το πότε θα γίνει ο γάμος της.

Φαίη Σκορδά: Πώς αντέδρασε στα σχόλια των συνεργατών της για τον γάμο

Αρχικά, ο Άρης Καβατζίκης κατά τη διάρκεια της εκπομπής είπε:

«Τι αμηχανία είναι αυτή που θα ζήσουμε; Είσαι εξώφυλλο στο Hello! Θέλω να πω κάτι. Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες.

Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός».

«Η πλάκα είναι ότι πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για την γαριδομακαρόνα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος στη συνέχεια και της κάνει πλάκα ο Δημήτρης και της λέει «Κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει»», είπε με τη σειρά της η Φαίη Σκορδά.

Το πάρτι του γάμου

«Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι», πρόσθεσε ο Καβατζίκης και η Φαίη πηγαίνοντας στην Βίκυ Παγιατάκη είπε:

«Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω!»

«Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…», σχολίασε η αστρολόγος.

Δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα

«Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω. Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω…

Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει!», είπε η παρουσιάστρια.