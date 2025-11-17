Φαίη Σκορδά: Ποιος είναι ο λόγος που απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή «Buongiorno»
Η Φαίη Σκορδά είχε μια απρόβλεπτη περιπέτεια με την υγεία της.
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- «Λουκέτο» σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξήγησε τι έχει συμβεί με την παρουσιάστρια και όλοι μαζί έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Τι είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής
«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Η Φαίη Σκορδά εντυπωσίασε στην πασαρέλα στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας
Παρότι έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε στην τηλεόραση στον ρόλο της παρουσιάστριας, η Φαίη Σκορδά το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου εντυπωσίασε ως μοντέλο, στην Εβδομάδα Μόδας.
Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, συμμετείχε στην επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή.
Η Φαίη Σκορδά έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα μίνι φόρεμα κλειστό στον λαιμό, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της, και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στο τέλος της πασαρέλας της.
- Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
- «Σπίτι μου 2»: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για δάνειο από το πρόγραμμα
- Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
- Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Λευκάδας
- Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
- Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις