Φαίη Σκορδά: Ποιος είναι ο λόγος που απουσίαζε σήμερα από την εκπομπή «Buongiorno»

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξήγησε τι έχει συμβεί με την παρουσιάστρια και όλοι μαζί έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Τι είπε στην έναρξη της σημερινής εκπομπής

«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η Φαίη Σκορδά εντυπωσίασε στην πασαρέλα στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας

Παρότι έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε στην τηλεόραση στον ρόλο της παρουσιάστριας, η Φαίη Σκορδά το απόγευμα του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου εντυπωσίασε ως μοντέλο, στην Εβδομάδα Μόδας.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, συμμετείχε στην επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας Χριστίνας Ζαφειρίου, η οποία παρουσίασε τη νέα της συλλογή.

Η Φαίη Σκορδά έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα μίνι φόρεμα κλειστό στον λαιμό, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της, και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στο τέλος της πασαρέλας της.