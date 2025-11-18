Φαίη Σκορδά: Επέστρεψε στο Buongiorno, η έκτακτη επέμβαση στο μάτι της
Η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας της που την κράτησε μακριά από την εκπομπή Buongiorno το πρωί της Δευτέρας.
Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στη σημερινή εκπομπή του MEGA «Buongiorno» και ενημέρωσε τους τηλεθεατές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τα μάτια της.
Χθες, η εκπομπή ξεκίνησε χωρίς την οικοδέσποινα, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να αναλαμβάνει την έναρξη και να εξηγεί στους τηλεθεατές τι είχε συμβεί.
Φαίη Σκορδά: «Έχω ένα θέμα με τα μάτια, έχω μια πάθηση»
«Περιμένοντας στην κλινική, για να κάνω την επεμβασούλα στο μάτι, σας έβλεπα λίγο… Παιδιά είμαστε ωραίοι! Δεν έχω μπει στη διαδικασία να βλέπω τις εκπομπές, που ίσως είναι και κακό. Το έκανα χθες και μου άρεσε πάρα πολύ!» ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά.
«Έχω ένα θέμα με τα μάτια, έχω μια πάθηση. Έχω μιλήσει για αυτό. Θέλει μια προσοχή και για αυτό φοράω σκληρούς φακούς επαφής. Την Κυριακή το βράδυ, πρήστηκε το μάτι από κάτω, συμβαίνει. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα. Δεν μπορούσα να βάλω φακούς και πονούσα πολύ. Εντάξει δεν ήταν κάτι σοβαρό… Μου είπαν ότι είναι από το στρες».
Η ανάρτηση
Η Φαίη, μάλιστα, ανέβασε χθες ένα σύντομο story μέσα από την κλινική, στο οποίο ευχαρίστησε τον γιατρό της χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες — μια ανάρτηση που προκάλεσε ακόμα περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την κατάστασή της.
Σήμερα ωστόσο, θέλησε να καθησυχάσει όλους όσοι ανησύχησαν: «Εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό… Μου είπαν ότι είναι από το στρες»
