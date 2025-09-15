magazin
Με τους περισσότερους είμαι φίλη: Η επιστροφή του Buongiorno και η πρώτη «καλημέρα» της Φαίης Σκορδά για τη νέα σεζόν
Buongiorno 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:22

Με τους περισσότερους είμαι φίλη: Η επιστροφή του Buongiorno και η πρώτη «καλημέρα» της Φαίης Σκορδά για τη νέα σεζόν

Πρεμιέρα έκανε η εκπομπή Buongiorno το πρωί της Δευτέρας στο MEGA. Έτσι υποδέχθηκε η Φαίη Σκορδά συνεργάτες και τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.

Σύνταξη
Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Spotlight

Μετά από περίπου δύο μήνες, το Buongiorno επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στο MEGA με τη Φαίη Σκορδά να λέει την πρώτη «καλημέρα» για τη νέα σεζόν, αλλά και να καλωσορίζει τηλεθεατές και συνεργάτες – παλιούς και νέους.

«Παιδιά νομίζω ότι κάνουμε πρόβα. Τι θα γίνει;» ήταν τα πρώτα της λόγια και συνέχισε: «Καλοσωρίσατε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ίσως ήρθα με μια άνεση μεγαλύτερη φέτος και νιώθω μια ασφάλεια, γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη».

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος δίπλα στη γνωστή παρουσιάστρια θα βρεθούν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία. Και φυσικά ο βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης Ανδρέας Μικρούτσικος.

Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, που μετά από χρόνια ενώνει και πάλι τις δυνάμεις του με τη Φαίη Σκορδά. «Χαίρομαι πολύ που μετά από πέντε χρόνια είμαι εδώ» είπε, ενώ έγινε γνωστό ότι θα εμφανίζεται στο Buongiorno τρεις φορές την εβδομάδα.

Δείτε την πρώτη καλημέρα της Φαίης Σκορδά:

Το «Buongiorno», με τη Φαίη Σκορδά, θα έρχεται καθημερινά στο MEGA στις 09.20.

Markets
Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Αγορές: Γιατί δεν φοβούνται (πια) τις γεωπολιτικές κρίσεις

Vita.gr
Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Διατροφή και προσωπικότητα: «Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι»

Economy
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα στο οκτάμηνο

inWellness
inTown
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream magazin
OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»
Οικονομία της σάρκας 14.09.25

OnlyFans: Πόσα χρήματα βγάζουν οι sex influencers, αλήθεια; – «Όχι όσα λένε»

Οι sex influencers του OnlyFans δηλώνουν εκατομμυριούχοι, όμως πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά; Ενώ ορισμένες δημιουργοί περιεχομένου μοιράζονται αστρονομικά κέρδη, άλλες  αποκαλύπτουν μια πιο σκληρή πραγματικότητα, μιλώντας για υπερκορεσμό και ψεύτικα εισοδήματα. Ποια είναι τα πραγματικά νούμερα που κρύβονται πίσω από τις πιο γνωστές σταρ της πλατφόρμας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα
«Πίσω από την γλάστρα με το γιασεμί...» 14.09.25

Η βραδιά που η Άννα Βίσση «βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο με 60.000 κόσμο – Οι στιγμές από τη μαγική βραδιά και ο «αιώνιος έρωτας» με τον Καρβέλα

Χθες, Σάββατο η Άννα Βίσση γέμισε (ξανά) το Καλλιμάρμαρο με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους. Απόψε, Κυριακή, γράφει Ιστορία, με τη δεύτερη σερί sold out συναυλία της. Δυο βραδιές. 130.000 άνθρωποι. Σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 
Pet Gala 14.09.25

Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης: Υψηλή ραπτική για τετράποδα και couture ενσυναίσθηση – «Όχι άλλη κακοποίηση» 

Ένας κακοποιημένος σκύλος που έτρεμε από τον φόβο του έγινε η έμπνευση για μια νέα κατηγορία δημιουργιών και ο Άντονι Ρούμπιο έγινε ο πρώτος επίσημος pet couturier στην Εβδομάδα μόδας Νέας Υόρκης καταφέρνοντας να ενώσει τον κόσμο της κομψότητας με την προστασία των ζώων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση
Fizz 14.09.25

«Είμαι περήφανη για εσένα μαμά» – Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για τη μητέρα της Άννα Βίσση

«Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Καρβέλα για την μητέρα της Άννα Βίσση σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της ΔΕΘ – Η «σύγκρουση» κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης διασταυρώσαν τα ξίφη τους στον απόηχο της ΔΕΘ

Σύνταξη
Πόλη της Γάζας: Ο στρατός εξετάζει χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων να παραμένουν στην περιοχή
Σκληρές εικόνες 15.09.25

Σφαγή στην πόλη της Γάζας: Νεκρά δίδυμα έξι ετών - Οι IDF ετοιμάζουν χερσαία εισβολή με τα 3/4 των κατοίκων στην περιοχή

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την πόλη της Γάζας προετοιμάζοντας τη χερσαία εισβολή - Πολλά παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης
Κοινές δηλώσεις με Κόστα 15.09.25

Μητσοτάκης: Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντόνιο Κόστα έκαναν κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους - Και οι δύο αναφέρθηκαν στην πρόσφατη εισβολή των drones στην Πολωνία

Σύνταξη
Τσίπρας: Το σχόλιο για την ισραηλινή επιδρομή στο σπίτι του βραβευμένου παλαιστίνιου σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Αγνοείται ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης που βραβεύτηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Μας ντροπιάζει η στάση του κ. Μητσοτάκη»

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σπίτι του παλαιστίνιου, βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μπασέλ Άντρα - Τι σημειώνει ο Τσίπρας

Σύνταξη
Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
Κόστος ζωής 15.09.25

Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας  – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ

Το όφελος των μέτρων της ΔΕΘ είναι μηδαμινό για τα δύο στα τρία νοικοκυριά που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 80% κόβει απο τη διασκέδαση και ένας στους δύο μειώνει τις δαπάνες για τρόφιμα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Ακτιβισμός 15.09.25

«Είμαι κακιά! Σιχαμένη!»: Η τρανς κόρη του Έλον Μασκ στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Η Βίβιαν Γουίλσον, η 21χρονη κόρη του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ και της συγγραφέα Τζαστίν Γουίλσον, έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με ένα ισχυρό μήνυμα για τα δικαιώματα των τρανς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
