Με τους περισσότερους είμαι φίλη: Η επιστροφή του Buongiorno και η πρώτη «καλημέρα» της Φαίης Σκορδά για τη νέα σεζόν
Πρεμιέρα έκανε η εκπομπή Buongiorno το πρωί της Δευτέρας στο MEGA. Έτσι υποδέχθηκε η Φαίη Σκορδά συνεργάτες και τηλεθεατές για τη νέα σεζόν.
Μετά από περίπου δύο μήνες, το Buongiorno επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας στο MEGA με τη Φαίη Σκορδά να λέει την πρώτη «καλημέρα» για τη νέα σεζόν, αλλά και να καλωσορίζει τηλεθεατές και συνεργάτες – παλιούς και νέους.
«Παιδιά νομίζω ότι κάνουμε πρόβα. Τι θα γίνει;» ήταν τα πρώτα της λόγια και συνέχισε: «Καλοσωρίσατε. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Ίσως ήρθα με μια άνεση μεγαλύτερη φέτος και νιώθω μια ασφάλεια, γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη».
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος δίπλα στη γνωστή παρουσιάστρια θα βρεθούν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με τον αυθορμητισμό του, η Νάνσυ Νικολαΐδου με την κριτική ματιά της, η Ευάννα Ζουμπούρογλου με τη φρέσκια δυναμική της, η Κατερίνα Ζαρίφη με το αστείρευτο χιούμορ και την εκρηκτική της παρουσία. Και φυσικά ο βετεράνος της ελληνικής τηλεόρασης Ανδρέας Μικρούτσικος.
Στην παρέα προστίθεται ο Άρης Καβατζίκης, έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή πορεία στα media, που μετά από χρόνια ενώνει και πάλι τις δυνάμεις του με τη Φαίη Σκορδά. «Χαίρομαι πολύ που μετά από πέντε χρόνια είμαι εδώ» είπε, ενώ έγινε γνωστό ότι θα εμφανίζεται στο Buongiorno τρεις φορές την εβδομάδα.
Δείτε την πρώτη καλημέρα της Φαίης Σκορδά:
