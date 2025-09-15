Γιώργος Μαζωνάκης: Στενός συνεργάτης του τραγουδιστή αποκαλύπτει τα σχέδια του, μετά το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, πριν λίγες ημέρες κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς στις καταθέσεις συγγενών του περιγράφεται ότι είναι ψυχικά άρρωστος και επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για τρίτους.

Η οικογενειακή ρήξη

Επίσης μηνύει ως ηθική αυτουργό την αδελφή του Βάσω, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διένεξη για οικονομικής φύσεως αδικήματα και ως φυσικούς αυτουργούς την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του και μια φίλη τους.

O τραγουδιστής τονίζει, ότι οι συγγενείς του δεν ήταν σε θέση να κρίνουν αν χρήζει ιατρικής βοήθειας, αφού, όπως οι ίδιοι φέρονται να παραδέχονται, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν είχαν καθημερινή επαφή μαζί του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο στούντιο με νέο τραγούδι

Ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη Κώστας Καλημέρης μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή του MEGA και δηλώνει ότι ο τραγουδιστής επέστρεψε με περισσότερη ενέργεια και διάθεση μετά την περιπέτεια με το ψυχιατρείο, ότι ετοιμάζεται να ηχογραφήσει νέο τραγούδι και ότι στην επικοινωνία που είχαν ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, παρά τον εγκλεισμό του λίγες ημέρες πριν.

«Τώρα είμαστε στο στούντιο, θα μπούμε δηλαδή σύντομα και ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι, για κυκλοφορία».

Στη ερώτηση αν όλη αυτή περιπέτεια που πέρασε ο τραγουδιστής του κόστισε ο στενός συνεργάτης του απαντάει πως «δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα».

Καταλήγοντας ο επί χρόνια φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη του ευχήθηκε «να είναι πάντα ευτυχισμένος και να είναι πάντα με όλη την όρεξη που τον διακρίνει για δουλειά και να παραμείνει αυθεντικός».

Η επίσκεψη του τραγουδιστή σε κτηνιατρική κλινική για το σκυλάκι του

Επιπλέον η εκπομπή «Βuongiorno» εξασφάλισε και φωτογραφίες από την επίσκεψη του γνωστού καλλιτέχνη σε κτηνιατρική κλινική όπου νοσηλεύεται το σκυλάκι του λόγω σοβαρού προβλήματος στο πάγκρεας.