Γιώργος Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια για την κατάθεση μήνυσης στην οικογένεια του

Το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

Ο γνωστός τραγουδιστής υπέβαλε μήνυση εναντίον συγγενικών του προσώπων, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δηλώσεις του για τις μηνύσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με πουκάμισο από τον οίκο Dior και μπλε γυαλιά ηλίου.

Ο ίδιος δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους που ήταν στο σημείο: «Ο ένας λόγος είναι ο εγκλεισμός μου στο Δρομοκαΐτειο, Παραμονή της Παναγίας.

Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα ασχοληθώ με την ακούσια νοσηλεία, που δεν εφαρμόζεται σωστά στην Ελλάδα.

Πάρα πολύς κόσμος έχει απευθυνθεί σε εμένα για το πώς να μπορώ να βοηθήσω την κατάσταση για να μην κλείνουν ανθρώπους χωρίς λόγο και χωρίς τη θέλησή τους»

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Το πρωί ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης δήλωσε: «Σήμερα θα μεταβούμε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να υποβάλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών και ηθικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του Γιώργου, αυτές τις λίγες μέρες στο δημόσιο ψυχιατρείο, Δρομοκαΐτειο.

Στη μήνυσή μου τους αναφέρω, είναι όλα τα μέλη της οικογένειας και μια φίλη της οικογένειας.

Το πρόσωπο αυτό είχε παλαιότερα και μια επαγγελματική σχέση με τον Γιώργο. Η μήνυση έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μηνύσεις και αγωγές».