Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του
12 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:30

Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του

Εντείνεται η οικογενειακή διαμάχη του τραγουδιστή με τις αδερφές και τους γονείς του.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα» αναφέρθηκε στις νομικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει ο δικηγόρος για τις μηνύσεις που ετοιμάζονται να υποβάλλουν

«Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του, στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη.

Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», είπε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν».

Γιώργος Καλλιακμάνης: Τι συνέβη με το εξάρτημα παρακολούθησης

O Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε στον αέρα πως πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου βρήκε εξάρτημα παρακολούθησης.

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο για να το χρησιμοποιήσει αν θέλει στην υπόθεση. Μέχρι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

Wood & Company: Σε θετική τροχιά το χρέος της Ελλάδα – Υψηλό το φορολογικό βάρος

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Νέα σελίδα για την οικονομία – Στο Live του ΟΤ

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς
Νέα κόντρα 12.09.25

«Καταστροφικός και woke»: Σφοδρή επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Τομ Χανκς

Μια απρόσμενη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ, με επίκεντρο τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χανκς και την Στρατιωτική Ακαδημία του West Point και στη μέση ο Ντόναλντ Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν
«Σκληρή αγάπη» 11.09.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ μιλά για την μάχη που έδωσε με τον εθισμό με αφορμή την περιπέτεια του Τσάρλι Σιν

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η οποία στο παρελθόν υπήρξε εθισμένη σε ουσίες, σχολίασε την αντίστοιχη εμπειρία που είχε ο Τσάρλι Σιν, ο οποίος καταγγέλθηκε στις αρχές από τον ίδιο του τον πατέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φίλοι, κολλητοί – Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι
Fizz 11.09.25

Φίλοι, κολλητοί - Η Κέιτ Μος αποκαλύπτει το ψευδώνυμο που της είχε δώσει ο Ντέιβιντ Μπόουι

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
Στο ψυγείο η κωμωδία 11.09.25

Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάτρα: Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του
Ασύλληπτη τραγωδία 12.09.25

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας - Ο 54χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του

O 54χρονος που σκοτώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, θα πήγαινε σήμερα στον γάμο της κόρης της συντρόφου του.

Σύνταξη
Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος
Καθαρή πρόταση 12.09.25

Χαρίτσης σε in: Το ζήτημα των συνεργασιών δεν είναι ζήτημα συνεννοήσεων κορυφής, αλλά προγράμματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε σε ερώτηση του in για το πώς διαμορφώνεται η στάση της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τις συνεργασίες με άλλες δυνάμεις και με το ενδεχόμενο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν
«Καταϊδρωμένοι» 12.09.25

Υπερηχητικοί πύραυλοι: Κίνα και Ρωσία είναι μπροστά, αλλά οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το Πεκίνο παρουσιάστηκαν υπερηχητικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι, μια έμμεση προειδοποίηση σε ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις
Μεγάλο Μήλο 12.09.25

Όλα τα αστέρια του front row στην Εβδομάδα Μόδα της Νέας Υόρκης – Οι πρώτες εμφανίσεις

Ακριβώς όπως οι επιδείξεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2026 κατά τη διάρκεια του Fashion Week της Νέας Υόρκης είναι βέβαιο ότι θα παρουσιάσουν νέες τάσεις και ιδέες στυλ, έτσι και η παρουσία πολλών διασημοτήτων είναι δεδομένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Candidozyma auris 12.09.25

Συναγερμός για την εξάπλωση επικίνδυνου μύκητα στα νοσοκομεία – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Τι είπε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης για τον επικίνδυνο μύκητα Candidozyma auris - Τι χρειάζεται να κάνουμε για να προστατευτούμε

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια
Πολιτική 12.09.25

Αγώνας δρόμου για το Μαξίμου απέναντι σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και εσωκομματική γκρίνια

Προβληματισμός στην κυβέρνηση για την κατώτερη των προσδοκιών της απήχηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Σε αναζήτηση νέων επικοινωνιακών οροσήμων και τρόπων εσωκομματικού κατευνασμού ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το υπουργικό συμβούλιο και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Alter Ego Media: Υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων
Media 12.09.25

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων

Η Alter Ego Media υποδέχθηκε τους μαθητές, που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο και Παγκύπριο διαγωνισμό μαθητικών εφημερίδων δίνοντας τους την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου.

Σύνταξη
Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Συνέντευξη-εξομολόγηση του Λαμίν Γιαμάλ: «Με κλείδωσαν στο σπίτι όταν μαχαίρωσαν τον πατέρα μου» (vid)

Ο Λαμιίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στην οποία «ανοίχτηκε» για την προσωπική του ζωή, την οικογένειά του και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ως παιδί.

Σύνταξη
Γάζα: Τα τελευταία 30 λεπτά σε ένα πολυώροφο κτίριο πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες
Συγκλονιστικές μαρτυρίες 12.09.25

Πανικός, αγωνία, απελπισία - Τα τελευταία 30 λεπτά σε έναν πύργο της πόλης της Γάζας πριν ισοπεδωθεί από το Ισραήλ

Τα πολυώροφα κτίρια στη Γάζα, που λειτουργούσαν ως καταφύγιο για πολλούς εκτοπισμένους, έχουν μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ που προχωρά τα σχέδια κατάληψης της περιοχής

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
