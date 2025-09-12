Γιώργος Μαζωνάκης: Βρέθηκε εξάρτημα παρακολούθησης στο σπίτι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι παρέα» αναφέρθηκε στις νομικές κινήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι λέει ο δικηγόρος για τις μηνύσεις που ετοιμάζονται να υποβάλλουν

«Θα υποβάλλουμε μήνυση εναντίον των φυσικών αυτουργών για τον παράνομο εγκλεισμό του, στο Δρομοκαΐτειο. Είναι τα μέλη της οικογένειάς του και μια οικογενειακή φίλη.

Δεν θα στραφούμε εναντίον των γιατρών, παρόλο που έχουν συμβεί διάφορα θέματα. Η μήνυση που κατατίθεται σήμερα έχει να κάνει με ψευδή κατάθεση και συκοφαντική διαφήμιση», είπε αρχικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Σε ποια ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης

«Είναι τραγικό, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Βρίσκεται σε πάρα πολύ θέση. Είναι στεναχωρημένος, πικραμένος, αγανακτισμένος. Όλο αυτό που κάνει είναι πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο, αλλά δυστυχώς είναι μονόδρομος γι’ αυτόν».

Γιώργος Καλλιακμάνης: Τι συνέβη με το εξάρτημα παρακολούθησης

O Γιώργος Καλλιακμάνης αποκάλυψε στον αέρα πως πριν από μερικές ημέρες βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου βρήκε εξάρτημα παρακολούθησης.

«Εγώ το είπα στον δικηγόρο για να το χρησιμοποιήσει αν θέλει στην υπόθεση. Μέχρι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.