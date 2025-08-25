magazin
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του παίρνει θέση με νέα επιστολή – «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»
25 Αυγούστου 2025 | 16:10

Γιώργος Μαζωνάκης: Η οικογένειά του παίρνει θέση με νέα επιστολή – «Δεν εμπλέκεται η Βάσω στον εγκλεισμό του»

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη «εν αγνοία του» στο Δρομοκαΐτειο στις 14 Αυγούστου.

Σύνταξη
Η οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη με νέα επιστολή της προς τα ΜΜΕ, ξεκαθαρίζει πως η αδερφή του, Βάσω, δεν εμπλέκεται στον εγκλεισμό του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο». Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως στο «Δρομοκαΐτειο» στις 14 Αυγούστου.

Τότε, με επιστολή μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον και τονίζοντας πως ο προσωρινός εγκλεισμός του σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία του.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.
Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει». 

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
