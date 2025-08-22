Γιώργος Μαζωνάκης: Στην αντεπίθεση με την οικογένεια του, ετοιμάζει μηνύσεις για κακουργήματα
Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει να δώσει την απάντηση του για τα όσα βίωσε χωρίς τη θέληση του τις τελευταίες ημέρες.
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε χθες οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαϊτειο, όπου νοσηλεύθηκε για 5 ημέρες.
Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται με μηνύσεις
Λίγες ώρες μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή, ο δικηγόρος του Γ. Μερκουλίδης μίλησε στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι όλο αυτό που έγινε «οφείλεται στη δικαστική διένεξη που έχει με την οικογένειά του, μία διένεξη που θα είχε εξέλιξη αρχές Σεπτεμβρίου με την κατάθεση μήνυσης για σοβαρά ποινικά αδικήματα εις βάρος του, οικονομικής φύσεως. Αδικήματα που προσεγγίζουν τα κακουργήματα, όχι απλά πλημμελήματα».
«Μεθοδεύτηκε η όλη κατάσταση, προκειμένου ο Γιώργος να εγκλωβιστεί, να ταλαιπωρηθεί και να παραιτηθεί ενδεχομένως από τις διεκδικήσεις και τα δικαιώματά του. Να τον αποδυναμώσουν» τόνισε ο δικηγόρος του.
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν έχει καμιά επικοινωνία ούτε με την μητέρα, ούτε με τις αδερφές, ούτε με τον πατέρα του»
Σύμφωνα με τον δικήγορο του τραγουδιστή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα πρόσωπα της οικογένειας του.
«Η ακούσια νοσηλεία προϋποθέτει να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους.
Ο Γιώργος όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνος αλλά είναι απόλυτα υγιής και με τη βούλα πλέον, επισήμως των γιατρών.
Η οικογένειά του αιτήθηκε τον εγκλεισμό του».
Γιώργος Μαζωνάκης: «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού»
Νωρίτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε βίντεο, από το δωμάτιό του όταν νοσηλευόταν στο Δρομοκαΐτειο.
«15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.
