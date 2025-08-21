magazin
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Επιτέλους τέλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε επίσημα εξιτήριο
Fizz 21 Αυγούστου 2025 | 17:13

Επιτέλους τέλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε επίσημα εξιτήριο

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο Δρομοκαϊτειο σήμερα το πρωί και οι γιατροί αποφάσισαν να λάβει εξιτήριο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Spotlight

Τέλος στην περιπέτειά του έβαλε σήμερα το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής, που είχε λάβει θεραπευτική άδεια την περασμένη Δευτέρα, επισκέφθηκε το πρωί το Δρομοκαϊτειο και η θεραπευτική ομάδα που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του αποφάσισε να λάβει εξιτήριο.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο την περασμένη Πέμπτη.

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα»

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», σημείωσε στη δήλωση του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγαίνοντας από το νοσοκομείο τη Δευτέρα, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις. Μέσα από το αυτοκίνητο του μίλησε στους δημοσιογράφους τους οποίους ευχαρίστησε δηλώνοντας ότι είναι «μια χαρά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Ο Μαζωνάκης επιπλέον μίλησε με ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια του τραγουδιστή είναι και η μόνη προτεραιότητα.

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό» αναφέρει η ανακοίνωση.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα συσσώρευσης στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα συσσώρευσης στην αγορά

Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Ακίνητα
Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»
Fizz 21.08.25

Τζένιφερ Λόπεζ: Κατάξανθη και εντυπωσιακή στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ανανεωμένη μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. Η 55χρονη, που έκλεισε έναν χρόνο χωρισμένη από τον Μπεν Άφλεκ, διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας της.

Σύνταξη
Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ
«Τώρα μπορεί» 20.08.25

Μακριά από Μπραντ Πιτ και Οβάλ Γραφείο: Η Αντζελίνα Τζολί έτοιμη να πει αντίο για πάντα στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται για μία δραματική αλλαγή ζωής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ξένου Τύπου, η 50χρονη σταρ σχεδιάζει να μετακομίσει μόνιμα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί πλέον ο Μπραντ Πιτ τελείωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ενοχλητικός

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Fizz 20.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Σύνταξη
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Λάδι στη φωτιά 20.08.25

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Κυριαρχία 20.08.25

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;
Ελεύθερη πτώση 20.08.25

«Κάποιος να τη βοηθήσει!»: Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανάμεσα σε περιττώματα σκύλων – Φταίει η Τέιλορ Σουίφτ;

Η βασίλισσα της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει ανησυχήσει ξανά το διαδίκτυο μετά από βίντεο που τη δείχνει σε τραγική κατάσταση. Οι φανς ζητούν παρέμβαση για την ψυχική της υγεία ενώ οι φήμες για κόντρα με την Τέιλορ Σουίφτ φουντώνουν

Σύνταξη
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Σύνταξη
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
