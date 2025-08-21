Επιτέλους τέλος: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έλαβε επίσημα εξιτήριο

Τέλος στην περιπέτειά του έβαλε σήμερα το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο γνωστός τραγουδιστής, που είχε λάβει θεραπευτική άδεια την περασμένη Δευτέρα, επισκέφθηκε το πρωί το Δρομοκαϊτειο και η θεραπευτική ομάδα που παρακολουθούσε την πορεία της υγείας του αποφάσισε να λάβει εξιτήριο.

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο την περασμένη Πέμπτη.

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα»

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», σημείωσε στη δήλωση του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγαίνοντας από το νοσοκομείο τη Δευτέρα, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις. Μέσα από το αυτοκίνητο του μίλησε στους δημοσιογράφους τους οποίους ευχαρίστησε δηλώνοντας ότι είναι «μια χαρά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Ο Μαζωνάκης επιπλέον μίλησε με ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια του τραγουδιστή είναι και η μόνη προτεραιότητα.

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό» αναφέρει η ανακοίνωση.