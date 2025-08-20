magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια μετά το εξιτήριο – Αναμονή για την απόφαση των γιατρών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εισαχθεί ακούσια στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο λίγες ημέρες νωρίτερα και πήρε εξιτήριο το πρωί της Δευτέρας, 18 Αυγούστου. Τώρα ο τραγουδιστής είναι εν αναμονή της απόφασής της αιτρικής ομάδας

Μετά τον ακούσιο εγκλεισμό του στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου και παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς, ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο με καθεστώς θεραπευτικής άδειας.

Το πρωί της Δευτέρας χορηγήθηκε στον Μαζωνάκη θεραπευτική άδεια, ένα μέτρο που προβλέπεται από το νόμο και δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός αυτού.

Η θεραπευτική άδεια για τον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται να ανανεώθηκε.

Πλέον ο καλλιτέχνης βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης των θεραπόντων ιατρών σχετικά με τη νοσηλεία του. Η ιατρική ομάδα είναι και αυτή που θα κρίνει αν ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους και αν χρειάζεται ή όχι νοσηλεία.

«Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα»

Μετά την εισαγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του δικηγόρου είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν αντιμετωπίζει ψυχιατρικό πρόβλημα.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», σημείωσε στη δήλωση του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγαίνοντας από το νοσοκομείο τη Δευτέρα, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις. Μέσα από το αυτοκίνητο του μίλησε στους δημοσιογράφους τους οποίους ευχαρίστησε δηλώνοντας ότι είναι «μια χαρά».

Ο Μαζωνάκης επιπλέον μίλησε με ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε τις τελευταίες ημέρες: «Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση της οικογένειάς του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω των δικηγόρων της υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια του τραγουδιστή είναι και η μόνη προτεραιότητα.

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Όλα μια χαρά»

Μετά το εξιτήριο ο δημοφιλής τραγουδιστής ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον και την αντιμετώπισή τους: «Σας ευχαριστώ πολύ όλους, να είστε καλά. Όλα μια χαρά, σας ευχαριστώ για την αντιμετώπισή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο»

Δύο 24ωρα μετά τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε ανάρτηση για το περιστατικό. «Ίσως να είμαι εγώ τρελός αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου», έγραψε στη λεζάντα.

