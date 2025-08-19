magazin
«Πέρα από την πικρία είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης την πρώτη του μέρα μετά το εξιτήριο
Fizz 19 Αυγούστου 2025 | 10:59

«Πέρα από την πικρία είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης την πρώτη του μέρα μετά το εξιτήριο

Μετά από μια τετραήμερη περιπέτεια, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιστρέψει από το μεσημέρι της Δευτέρας στο σπίτι του.

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Το καλοκαιρινό φρούτο – θαύμα που αγαπά έντερο και καρδιά

Spotlight

Δύσκολες στιγμές βίωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης της τελευταίες ημέρες, καθώς την περασμένη Πέμπτη έγινε γνωστό ότι εισήχθει σε δημόσια ψυχιατρική κλινική χωρίς τη συγκατάθεσή του. Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο γνωστός τραγουδιστής έχει πάρει εξιτήριο και έχει επιστρέψει στο σπίτι του, ενώ πλέον όλοι περιμένουν τα επόμενα βήματά του στη κόντρα με την οικογένειά του.

Ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας με συντελεστές της εκπομπής Καλοκαίρι Παρέα του ΑΝΤ1, είπε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «είναι σε αρκετά καλή κατάσταση δεδομένου των συνθηκών και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε».

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες» έχει δηλώσει ο δικηγόρος του

Όπως τόνισε «η τετραήμερη νοσηλεία του ήταν πολύ απαιτητική», ενώ ξεκαθάρισε ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής «θα προχωρήσει σε περεταίρω ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να κλείσει ο κύκλος που απαιτεί η νομοθεσία, ώστε να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και να σταματήσουν όσες φήμες υπάρχουν για θέματα ψυχικής του υγείας».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Ωστόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάτι που φάνηκε και κατά τη χθεσινή έξοδό του από την ψυχιατρική δομή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση «πέρα από την πικρία και την απογοήτευσή του για την ακούσια νοσηλεία του» όπως εξήγησε ο δικηγόρος του.

Οι επόμενες κινήσεις του Μαζωνάκη

Σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του από τη Δευτέρα «ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες».

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

