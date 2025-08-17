magazin
Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε στην τελευταία συνάντηση με τους δικούς του πριν 1 χρόνο
Fizz 17 Αυγούστου 2025 | 14:45

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε στην τελευταία συνάντηση με τους δικούς του πριν 1 χρόνο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τεταμένες σχέσεις με την οικογένεια του το τελευταίο διάστημα.

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του STAR αποκάλυψε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο τραγουδιστής συνάντησε την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

Τα τελευταία χρόνια υπήρχε ένταση μεταξύ τους και οι δύο πλευρές είχαν επιλέξει τη νομική οδό για την επίλυση της διένεξη τους.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνάντηση με την οικογένεια του

«Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή ούτως ώστε να διαπιστώσει η αδελφή του (σ.σ. κάποια περίεργη συμπεριφορά). Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια.

Η μοναδική επαφή που είχαν ήταν πριν από έναν μήνα περίπου, που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει αυτή, με αίτημα στην εισαγγελία», δήλωσε ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πότε θα πάρει εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική

Παράλληλα ο δικηγόρος τόνισε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης είναι καλά στην υγεία του, ενώ υπογράμμισε:

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο.

Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος».

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Κόσμος
Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

Ουκρανία: Συνέντευξη Τύπου Φον ντερ Λάιεν-Ζελέσνκι – Επί ποδός η «Συμμαχία των Προθύμων»

