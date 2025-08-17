Γιώργος Μαζωνάκης: Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του τραγουδιστή – Τα λόγια συμπαράστασης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή.

Στις δύσκολες ώρες που περνά ο τραγουδιστής, συνάδελφοι και φίλοι του βρίσκονται στο πλευρό του και του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης μέσα από τα social media.

Ανάμεσα σε αυτούς οι Μιμή Ντενίση, Νένα Χρονοπούλου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Στράτος Τζώρτζογλου.

Μιμή Ντενίση: «Θέλω μόνο να πω πόσο αγαπώ τον Γιώργο»

«Αυτή την στιγμή μόνο αγάπη χρειάζεται από εμάς. Ούτε κρίσεις ούτε συμβουλές ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι και αν συμβαίνει και δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις. Είναι ένα ταλαντούχο, έξυπνο και καλό παιδί.

Περάσαμε όμορφες ευχάριστες στιγμές μαζί και μου συμπαραστάθηκε όταν έχασα την μητέρα μου. Τον αγαπώ και του εύχομαι τα καλύτερα που σίγουρα έρχονται», έγραψε.

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Με τον Γιώργο»

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, πήρε θέση ανεβάζοντας στα social media μια φωτογραφία με το μήνυμα. Οι δυο τους διατηρούν εδώ και χρόνια μια δυνατή φιλία και μάλιστα τον Οκτώβριο του 2011 ο τραγουδιστής πάντρεψε την ηθοποιό με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μπορεί να χώρισε από τον τότε σύζυγό της, ωστόσο διατήρησε τη φιλία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νένα Χρονοπούλου: «Ο Γιώργος δεν είναι τρελός, εδώ κάτι άλλο συμβαίνει»

«Είμαι σίγουρη πως ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο ο υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να «γυρίσει στα παλιά» να γυρίσει το χρόνο πίσω και να μην έχει προδοθεί.

Ναι οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, μπορεί να να κάνουν υπερβολές πολλές φορές για να γίνουν «ένα» με το κοινό τους ειδικά όταν οι εποχές έχουν αλλάξει, και ναι η προσωπική ζωή των καλλιτεχνών μπαίνει χιλιάδες φορές στο μικροσκόπιο περισσότερο από περιέργεια και λιγότερο από ενδιαφέρον, ξεχνώντας πως κανένας καλλιτέχνης δεν έχει εισβάλει σε κανενός το σπίτι με σκοπό το φτηνό κουτσομπολιό.

Όμως εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, γιατί ο Γιώργος είναι καλλιτεχνάρα, είναι άνθρωπος που ξέρει να απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις ηλικίες που έχει το κοινό του που τον ακολουθεί πιστά χρόνια τώρα, έχει απίστευτο χιούμορ, είναι καλός φίλος, είναι καλός συνάδελφος, είναι έντιμος, είναι ειλικρινής, δοτικός και ψυχάρα!

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΕΛΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ και σε καμία περίπτωση δεν είναι εκμεταλλευτής ψυχών , είναι δουλευταράς και ότι έχει καταφέρει είναι δικό του, γιατί είναι «αυτόφωτος», δεν το δανείστηκε από κανέναν για να του το επιστρέψει, ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ολοκληρωτικά!

Και ναι, είναι εύκολο να σου κάνει η οικογένεια σου εισαγγελική παραγγελία και να σε οδηγήσουν σε δομή ψυχικής υγείας, το δύσκολο είναι να κρατηθείς μετά από κάποιες ημέρες όταν είσαι υγιής ψυχικά και τότε… Αρχίζουν τα δύσκολα.

Τότε όμως ο Γιώργος δε θα είναι μόνος του, θα είμαστε όλοι μαζί του, γιατί απλά είναι αυτός που είναι…

Ας ευχηθούμε να ηρεμήσει ένας καλός άνθρωπος και ένας τεράστιος καλλιτέχνης!».

Γιώργος Τσαλίκης: «Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ – είναι μάχη»

«Ας μιλάμε με αγάπη ειδικά αυτές τις στιγμές. Μην αρχίσει ο κανιβαλισμός στα σχόλια. Σας ικετεύω. Γιώργο, περαστικά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσαλίκης στο Instagram.

Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη»

«Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας.

Ξεκίνησα να ζητήσω «βοήθεια» όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής.

Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση, φαγητό, εκτός έδρας μουσικών, ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή.

Είχα απελπιστεί, δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου.

Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα.

Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά «μηδένα προ του τέλους μακάριζε»- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος.

Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα, τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει!

Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει– γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του!!!».

Μαρία Αντωνά: «Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα»

«Χρειάζεται δύναμη για να σταθείς μπροστά στον κόσμο και να πεις «δεν είμαι καλά». Αυτή τη δύναμη έδειξε ο Γιώργος Μαζωνάκης και γι’ αυτό αξίζει σεβασμό και αγάπη.

Ας σταματήσουμε να κρίνουμε κι ας αρχίσουμε να ακούμε. Ας μάθουμε να ρωτάμε «πως είσαι;» και να περιμένουμε πραγματικά την απάντηση. Γιατί πίσω από κάθε χαμόγελο μπορεί να κρύβεται μια μάχη που δεν βλέπουμε.

Η σιωπή πληγώνει. Η κατανόηση θεραπεύει»

Δέσποινα Καμπούρη: «Οι ψυχικές νόσοι δεν είναι μόνο για τους άσημους»

«Θυμάμαι σαν χθες την περίοδο που ο κόσμος μισούσε τον πατέρα της Britney Spears γιατί “ήθελε να εκμεταλλευτεί οικονομικά το παιδί του” αναλαμβάνοντας με δικαστική απόφαση την επιμέλεια της κόρης του αλλά και την οικονομική διαχείριση της περιουσίας της.

Φανατισμένοι θαυμαστές έβριζαν, απειλούσαν και χλεύαζαν την οικογένειά της και τον πατέρα της για την υστεροβουλία του απέναντι στην κόρη του. Την ψυχικά διαταραγμένη κόρη του, που έτυχε να είναι pop είδωλο και star παγκοσμίου βεληνεκούς.

ο ότι η Britney πάσχει από ψυχική νόσο δεν την κάνει λιγότερο αγαπητή. Αντιθέτως ακόμη και όσοι δεν ήταν fans της, έγιναν…»

Και συνέχισε: «Μόνο κατανόηση, αγάπη και ενσυναίσθηση οφείλεις να επιδείξεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ψυχικές νόσοι δεν είναι μόνο για τους άσημους. Είναι για ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους.

Κανείς δε χρειάζεται να τους κρύψει, να τους κουκουλώσει ή να τους φυγαδεύσει στο εξωτερικό για να τους «προστατέψει από τις κακές γλώσσες».

Γιατί πολύ απλά, κανείς δεν πρέπει να ντρέπεται αν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την ψυχική του υγεία. Ούτε ο ίδιος, ούτε και οι άνθρωποι που τον αγαπούν».

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ»

«Η χώρα μας καίγεται, η οικονομία στενεύει, κι εμείς παλεύουμε όλοι να σταθούμε όρθιοι.

Κι όμως, βρίσκουμε χρόνο να σχολιάσουμε, να κρίνουμε και να φτιάχνουμε σενάρια για το ποιος «τον έβαλε» ή «γιατί πήγε» στο ψυχιατρείο. Η αλήθεια είναι απλή, όποιος χρειάζεται βοήθεια, την αξίζει, είτε πάει μόνος του, είτε με την υποστήριξη της οικογένειάς του.

Το να ζητάς βοήθεια για την ψυχική σου υγεία δεν είναι αδυναμία, είναι πράξη θάρρους. Αντί να ψάχνουμε κουτσομπολιά, ας ψάξουμε τρόπους να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον.

Σήμερα είναι ο Γιώργος, αύριο μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ».

Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: «Η αληθινή στήριξη υπάρχει σαν φως που δεν σβήνει»

Σε μια τόσο μεγάλη γιορτή, η ανθρωποφαγία δεν κάνει διάλειμμα, δεν γνωρίζει αργίες, ούτε γιορτές.

Κι ενώ η λέξη «στήριξη» κυκλοφορεί σαν φως σε δημόσιους χώρους, συχνά ξεχνιέται η διακριτικότητα… κι εκεί που θα έπρεπε να προστατεύει, η φροντίδα γίνεται προδοσία από τους δικούς μας ανθρώπους, πικρή σαν σιωπηλό χτύπημα στην πλάτη.

Η βοήθεια που φωνάζει στον κόσμο δεν απαλύνει, αντιθέτως, η πληγή βαθαίνει.

Η σιωπηλή παρουσία, το να σταθείς δίπλα χωρίς να μειώσεις, χωρίς να εκθέσεις, είναι η πραγματική ασπίδα. Κάθε λεπτή, αθόρυβη χειρονομία φροντίδας κρατάει περισσότερη δύναμη από χίλιες δημόσιες λέξεις.

Και να θυμόμαστε: ακόμα κι αν η σιωπή φαίνεται μακριά, η αληθινή στήριξη υπάρχει σαν φως που δεν σβήνει, πάντα δίπλα, αθόρυβα, προσφέροντας ζεστασιά και προστασία».

Ναταλί Κακαβά: «Όταν είσαι αναγνωρίσιμος, η δημόσια εικόνα σου πρέπει να είναι πάνω και από την αλήθεια σου»

«Πολύ σκληρό το τίμημα αν με ρωτάτε. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Και όλοι έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές. Αλλα όχι. Οι “διάσημοι” δεν είναι σαν τους άλλους… Πρέπει να απολογηθούν για τα πάντα. Ακόμα και όταν δεν είναι πραγματικά καλά.

Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είχα μια δύσκολη παιδική ηλικία. Με 2 γονείς που αντιμετώπισαν ψυχικές διαταραχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν το πιο δύσκολο είναι ο ίδιος ο ασθενής να αποδεχτεί ότι νοσεί, αλλά και οι συγγενείς του να βρουν τη δύναμη να απευθυνθούν σε ειδικούς, γιατί ο ίδιος δεν θα το κάνει ποτέ.

χι γιατί δεν θέλει. Αλλά γιατί δεν μπορεί..

Ζούμε σε ένα ανάλγητο κράτος με καμία πρόβλεψη και πρόνοια για τους ανθρώπους που νοσούν ψυχικά. Η εισαγγελική παραγγελία που οδηγεί αρχικά στη νοσηλεία, είναι ένας δύσκολος δρόμος που όμως σε κάποιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος, προκειμένου να σώσεις προσωρινά τον άνθρωπο σου».

Γιάννης Σπαλιάρας: «Σεβασμός στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην σωματική και ψυχική υγεία κάθε ανθρώπου», έγραψε ο Γιάννης Σπαλιάρας στη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον τραγουδιστή.