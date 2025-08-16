Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς έφτασε στην απόλυτη ρήξη με την αγαπημένη και έμπιστη αδερφή του Βάσω

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάντα ένα στενό, ιδιαίτερο δέσιμο με τις αδελφές του τη Μαρία και τη Βάσω. Με την τελευταία μάλιστα μοιάζουν καταπληκτικά, σαν δίδυμοι. Οι δυο τους υπήρξαν αχώριστοι, για πολλά χρόνια.

«Ήταν η εξ’ απορρήτων του Γιώργου, ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τις επαγγελματικές και τις οικονομικές του συμφωνίες. Ακόμη και τις επενδύσεις που έκανε ο τραγουδιστής, ή τα κασέ των μουσικών και της ορχήστρας του, όλα, μα όλα, τα διαπραγματευόταν η Βάσω», έλεγαν οι συνεργάτες του τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης και Βάσω Μαζωνάκη: Πότε ξεκίνησε ο πόλεμος των δύο αδερφών

Η κρίση στη σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και κορυφώθηκε το 2021, όταν ο τραγουδιστής ξεκίνησε να εμφανίζεται στο «Κέντρο Αθηνών», με την αδελφή του να μην είναι παρούσα, ενώ η διαχείριση του καλλιτεχνικού του σχήματος είχε περάσει σε νέα πρόσωπα.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο τραγουδιστής προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, καταθέτοντας δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του. Οι αγωγές αφορούσαν σε ζητήματα λογοδοσίας και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι αποκλείστηκε από επιχειρηματική επένδυση στον χώρο του τουρισμού, καταγγέλλοντας ότι μετοχές εταιρείας στην οποία συμμετείχε μεταβιβάστηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή του στο όνομα της αδερφής του και ενός ακόμη ατόμου. Το θέμα πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Τον Ιούνιο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και μίλησε με πολύ ευθύτητα για τη ρήξη με την αδερφή του και πώς οι δυό τους έφτασαν σε αυτό το σημείο τη σχέση τους.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δημιούργησα εγώ την κρίση αυτή»

«Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Δεν δημιούργησα εγώ την κρίση αυτή. Αν φταίω, θα ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν αισθάνομαι ένοχος», είχε δηλώσει ο τραγουδιστής.

«Αυτό που μάθατε είναι η αρχή. Είναι πολύ μεγαλύτερο αυτό το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε.

Μέσα μου σαν άνθρωπος θέλω να ενώνω τα πράγματα, είμαι γεννημένος για το καλό, δεν θέλω να δημιουργώ κακές ενέργειες, κακές δυνάμεις και κακές σχέσεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπουν όρια στα πράγματα και ποιος είναι τι. Είναι πολύ στενάχωρο για εμένα, αλλά έχω φτάσει σε σημείο πολύ πιο δύσκολα.

Οι γονείς και οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε είναι πάνω μας

Γιώργος Μαζωνάκης: «Έχω θιγεί επαγγελματικά, προσωπικά σε πολύ μεγάλο βαθμό»

«Εγώ έχω θιγεί επαγγελματικά, προσωπικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο είναι αυτή την περίοδο, εγώ όμως πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα», πρόσθεσε.

«Μεταβιβάστηκαν μετοχές της εταιρείας στο όνομα της Βάσως και του Δημήτρη» είπε η Κατερίνα Καινούργιου με τον τραγουδιστή να το επιβεβαιώνει. «Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Ουδέν κρυπτόν από τον ήλιο.»

Γιώργος Μαζωνάκης: «Αν εγώ είμαι αυτός που είναι λάθος, τότε θα βγω να ζητήσω συγγνώμη»

«Θα δούμε αν η οικογένειά μου είναι ευγνώμονες, ο χρόνος θα το δείξει, εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει», τόνισε ο Γιώργος Μαζωνάκης για την οικογένειά του και πρόσθεσε:

«Οι σχέσεις με τους γονείς μου δεν είναι οι καλύτερες σχέσεις, αυτό αυτόματα φέρνει και μία ελευθερία στον άνθρωπο.

Η ελληνική οικογένεια, όπως έχω πει, είναι ευχή και κατάρα. Οι γονείς και οι συγγενείς που δεν τους επιλέγουμε είναι πάνω μας και σκέφτονται ότι μας αγαπάνε με αυτό που θέλουν να είμαστε και όχι αυτό που θέλουμε να είμαστε.

Mέσα από αυτό νιώθω ότι απέκτησα μια ελευθερία που δεν είχα. Μεγαλώνοντας έτσι, μεγαλώνοντας σε ένα καθεστώς φόβου, χωρίς ο άλλος να σε φοβίζει πραγματικά. Στο υποσυνείδητο υπάρχει το “μη αυτό”, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ενοχές και χειριστικές συμπεριφορές.

Μέσα από αυτό ελευθερώθηκα και λυτρώθηκα» σημείωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ποια είναι η θέση της οικογένειας Μαζωνάκη στη διαμάχη των δύο αδερφών

Η οικογένεια Μαζωνάκη, και ιδίως η μητέρα του -με την οποία, όπως λέγεται, ο Γιώργος δεν έχει επαφή εδώ και έναν χρόνο και η ίδια είναι βαθιά στεναχωρημένη- καλεί τα αδέλφια να συμφιλιωθούν.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι αγωγές που έρχονται

Όσο για το αν σκοπεύει να κινηθεί νομικά εναντίον των συγγενικών του προσώπων για την εισαγωγή του στο ψυχιατρείο, ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης δηλώνει: «Είχαμε ήδη ετοιμάσει να καταθέσουμε μηνύσεις εναντίον των συγγενικών του προσώπων στις αρχές Σεπτέμβρη για την αντιδικία που προηγούνταν των τελευταίων συμβάντων.

Τώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις η μήνυση θα διανθιστεί με νέα αδικήματα».

Η τελευταία οικογενειακή ανάρτηση πριν από την καταιγίδα

Η τελευταία φορά που ο τραγουδιστής ανέβασε φωτογραφία με τις αδελφές του στο Instagram, ήταν στις 31 Ιουλίου του 2020. Στο στιγμιότυπο τα 3 αδέλφια ποζάρουν χαμογελαστά, ενώ μαζί τους είναι και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, o οποίος εδώ και χρόνια είναι σε σχέση με την Βάσω Μαζωνάκη.