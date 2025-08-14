Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο αγαπημένος τραγουδιστής αναμένεται τις επόμενες ημέρες να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Γιώργος Μαζωνάκης «τραβάει» πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Ιούνιο διέκοψε συναυλία του στη Λευκωσία, μετα από επεισόδιο που είχε με κάποιους θεατές.

Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε στα social media ο Μαζωνάκης φαινόταν ότι αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκαλούσε, που προκάλεσαν το επεισόδιο, καλώντας το προσωπικό ασφαλείας να τους απομακρύνει, ώστε εκείνος να μην χρειαστεί να αποχωρήσει.

Μετά το περιστατικό ο ίδιος είχε δηλώσει πως «πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Η κόντρα με την αδερφή του Βάσω

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών δύο αγωγές στην αδερφή του Βάσω, μετά το ξέσπασμα της δικαστικής διαμάχης για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή του τότε ανέφερε:

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα. Η κρίση της Δικαιοσύνης. Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;). Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί. Την υλική. Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!»