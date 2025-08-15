magazin
15.08.2025 | 10:46
Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Fizz 15 Αυγούστου 2025 | 10:39

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Όλα ξεκίνησαν όταν οικεία πρόσωπα του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε.

Το βράδυ της Πέμπτης ο πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση, καθώς ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να ξεκαθαρίσει δημοσίως τα όσα συμβαίνουν. Με επιστολή μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον και τονίζοντας πως ο προσωρινός εγκλεισμός του σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία του.

Συγκεκριμένα, κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή όπως εξηγεί ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις, στα ίδια πρόσωπα, για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Photo: NDP

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας, γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο, εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί. Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Photo: NDP

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Γιώργος Μαζωνάκης «τραβάει» πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Ιούνιο διέκοψε συναυλία του στη Λευκωσία, μετα από επεισόδιο που είχε με κάποιους θεατές

Το πρόσφατο περιστατικό επί σκηνής 

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο Γιώργος Μαζωνάκης «τραβάει» πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Τον περασμένο Ιούνιο διέκοψε συναυλία του στη Λευκωσία, μετα από επεισόδιο που είχε με κάποιους θεατές.

Σε βίντεο που είχε κυκλοφορήσει τότε στα social media ο Μαζωνάκης φαινόταν ότι αναζητούσε τους «ξεφτίλες» και τους «μάγκες», όπως τους αποκαλούσε, που προκάλεσαν το επεισόδιο, καλώντας το προσωπικό ασφαλείας να τους απομακρύνει, ώστε εκείνος να μην χρειαστεί να αποχωρήσει.

Μετά το περιστατικό ο ίδιος είχε δηλώσει πως «πέρασα πολύ καλά. Έγινε κάτι; Με τι να ξενερώσω; Αυτό ήταν λίγο και έδωσα πολλή σημασία. Πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους ανθρώπους, όχι τίποτα άλλο. Μεγάλη η κουβέντα η στενοχώρια. Έχω περάσει τόση στενοχώρια που αυτό ήταν το λιγότερο».

Γιώργος Μαζωνάκης-Βάσω Μαζωνάκη-Δημήτρης Μακρυνιώτης / NDP

Η κόντρα με την αδερφή του Βάσω

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών δύο αγωγές στην αδερφή του Βάσω, μετά το ξέσπασμα της δικαστικής διαμάχης για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Σε ανακοίνωσή του τότε ανέφερε:

«Πρώτη φορά, εδώ και δεκαετίες ως καλλιτέχνης (και περισσότερες ως άνθρωπος) έρχομαι αντιμέτωπος με τόσο δύσκολη κατάσταση, προσπαθώντας να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Αγωγές λογοδοσίας κατέθεσα. Η κρίση της Δικαιοσύνης. Η παραβίαση του νόμου (αν και ποιος;). Η πρόκληση υλικών ζημιών.

Αναζήτηση νομικών ευθυνών, ενέργειες απαραίτητες για να προστατεύσω τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου και με την πίστη, ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες σ’ αυτούς που εμπλέκονται και θα αποκαταστήσω τη ζημιά που έχω υποστεί. Την υλική. Και τη ζημιά μέσα μου; Το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου; Τη ζημιά της ψυχής μου; Ποιο δικαστήριο και ποια δικαιοσύνη θα την αποκαταστήσει, που θα ασχολείται με το δίκαιο και όχι μόνον με το νόμιμο; Ποια;

Υ.Γ.: Και όλα εδώ, πληρώνονται!».

Photo: NDP

Τι είπε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης για τον «πόλεμο» με την αδελφή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει δημοσίως για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του, Βάσω, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή «Super Kατερίνα», τον Ιούνιο του 2024.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Είναι μία δοκιμασία που μου βάζει ο Θεός για να δει αν αλλαξοπιστήσω. Είμαι γεννημένος για να ενώνω τα πράγματα για το καλό κι όχι να δημιουργώ κακές ενέργειες και δυνάμεις. Από εκεί και μετά θα πρέπει να μπούνε όρια στα πράγματα και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τα όριά του και ποιος είναι τι. Για εμένα είναι πολύ στενάχωρο γιατί έχω θιγεί επαγγελματικά και προσωπικά σε μεγάλο βαθμό» είχε αναφέρει ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Μεταβιβάστηκαν εν αγνοία μου μετοχές στην αδερφή μου και τον σύζυγός της. Το πρόβλημα είναι προσωπικό, επαγγελματικό και ηθικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι μέχρι τώρα ξέρετε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Αν εγώ είμαι λάθος, τότε θα βγω και θα ζητήσω συγγνώμη. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος» πρόσθεσε.

«Δεν δημιούργησα εγώ το πρόβλημα και δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι. Φανταστείτε στο δικό μου μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μία υπόθεση που δεν περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια»

Μια οικογενειακή διαμάχη που έγινε δημόσια 

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει δύο αδελφές, τη Βάσω και τη Μαρία, με τις οποίες πάντα ήταν πολύ δεμένος. Μάλιστα, η πρώτη αποτελούσε μία από τους πιο στενούς τους συνεργάτες εδώ και δεκαετίες, καθώς εκτελούσε χρέη μάνατζερ για τον διάσημο καλλιτέχνη. Ωστόσο, οι ευτυχισμένες μέρες για τον τραγουδιστή και τη Βάσω Μαζωνάκη έπαψαν να υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Εκείνη απομακρύνθηκε από το πλευρό του, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δίπλα του ούτε στις επαγγελματικές του εμφανίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News του MEGA, το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.

Η αρχική εταιρεία είχε την επωνυμία VGD Residences (δηλ. Βάσω, Γιώργος, Δημήτρης) με χαμηλό κεφάλαιο, με σκοπό τη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Μετά την πρόσφατη τροποποίηση η εταιρεία μετονομάστηκε, ίσως εν αγνοία του τραγουδιστή, σε «Residences by V».

Στη συνέχεια, ο γνωστός τραγουδιστής αποχώρησε και έδωσε το 5% στην Βάσω Μαζωνάκη και το άλλο 5% στον σύντροφό της Δημήτρη Μακρυνιώτη. Η διαδικασία αυτή όμως, φέρεται να μην έγινε με την έγκριση του Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι, εκείνος ζήτησε να επιστρέψουν τα ποσοστά στην αρχική τους μορφή, δηλαδή 90% η αδερφή του και 10% ο γνωστός ερμηνευτής. Η κίνησή του αυτή οδήγησε τον ίδιο και την αδελφή του σε μία μακρά δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα, το 2023 μία άλλη εταιρεία την οποία διαχειρίζονταν τα δύο αδέρφια 50 – 50 για τα οικονομικά του τραγουδιστή τροποποιήθηκε, με την Βάσω Μαζωνάκη να αποχωρεί και να παραδίδει το 49%, παρόλο που με βάση το καταστατικό εκείνη είχε τον έλεγχο των εσόδων και των εξόδων. Το ποσοστό κατέληξε να περνά στο 99% στον Γιώργο Μαζωνάκη και στο 1% σε άλλο πρόσωπο.

Αυτή η εταιρεία από το 2004 εκμεταλλευόταν την καλλιτεχνική δραστηριότητα του τραγουδιστή εξολοκλήρου, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να συνεχίζει τη σημαντική πορεία του στην ελληνική μουσική σκηνή κάνοντας μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και λαμπερές εμφανίσεις.

Photo: NDP

