Γιώργος Μαζωνάκης: Εξιτήριο από την ψυχιατρική κλινική – Τι δήλωσε στην έξοδό του

Εξιτήριο πήρε από το Δρομοκαΐτειο πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, καθώς εξετάστηκε εκ νέου από ψυχιάτρους.

Ο τραγουδιστής νοσηλεύονταν στην ψυχιατρική κλινική από την Πέμπτη 14 Αυγούστου, ενώ όλες αυτές τις μέρες βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον δικηγόρο του, με τον οποίο σχεδίαζε τις επόμενες νομικές και προσωπικές κινήσεις του.

Γιώργος Μαζωνάκης: «Σας ευχαριστώ όλους, όλα είναι μια χαρά. Ευχαριστώ για την αντιμετώπιση σας»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βγαίνοντας από το νοσοκομείο ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο τραγουδιστής μέσα από το αυτοκίνητο του μίλησε στους δημοσιογράφους τους οποίους ευχαρίστησε δηλώνοντας ότι είναι «μια χαρά».

Η εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή, κατόπιν αιτήματος του πατέρα και της αδερφής του, χωρίς τη συγκατάθεση του ίδιου. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι επόμενες νομικές κινήσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης μιλώντας σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, λίγο πριν το εξιτήριο είχε δηλώσει:

«Η τελευταία συζήτηση που είχαμε είναι ότι ο Γιώργος είναι αισιόδοξος και μιλάει με τη γιατρό του. Είναι λίγο καταβεβλημένος από όλη την υπόθεση, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Αναμένεται να γίνουν ξανά εξετάσεις και το μεσημέρι – απόγευμα θα επιστρέψει στο σπίτι του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα κινηθεί νομικά για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες», είπε.