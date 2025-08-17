Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα: Ο Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του

Σοκ προκάλεσε πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη για νοσηλεία σε δημόσια ψυχιατρική κλινική. Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της κόντρα τους με μέλη της οικογένειάς του, με τον γνωστό τραγουδιστή να κατηγορεί κάποιους ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί.

Τέσσερις ημέρες μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσπασε» τη σιωπή του και με ανακοίνωση που έστειλε στο Star, μέσω του δικηγόρου του, τόνισε ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα, ενώ ξεκαθάρισε ότι αύριο (σ.σ. Δευτέρα) θα επιστρέψει σπίτι του.

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία» ανέφερε στο μήνυμά του.

«Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ολοκληρωνόταν το μήνυμα του γνωστού τραγουδιστή.

Την ίδια, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ανακοίνωσή της τόνισε πως «προτεραιότητα για εμάς είναι η υγίεια, η ζωή και η ασφάλεια του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει και δεν μας αφορά».

Ο καλλιτεχνικός κόσμος στο πλευρό του τραγουδιστή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται από την Πέμπτη 14 Αυγούστου σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, μετά από εισαγγελική εντολή.

Στις δύσκολες ώρες που περνά ο τραγουδιστής, συνάδελφοι και φίλοι του βρίσκονται στο πλευρό του και του στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης μέσα από τα social media.

Ανάμεσα σε αυτούς οι Μιμή Ντενίση, Νένα Χρονοπούλου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Στράτος Τζώρτζογλου.

