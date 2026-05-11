Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«To 2025 ήταν μια χρονιά με θετικές ενδείξεις και καλά μηνύματα τα οποία δείχνουν πως η κουλτούρα της προστασίας των ανθρώπων στη θάλασσα έχει αλλάξει τα τελευταία έτη», λέει στο in ο Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος τη Safe Water Sports, σχολιάζοντας τα ευρήματα της φετινής έκθεσης της ΜΚΟ γύρω από την ασφάλεια στη θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του κ. Πασχαλάκη έχασε τη ζωή του το 2014 ενώ έκανε θαλάσσιο σπορ στο Καλό Λιβάδι στη Μύκονο. Η επιχείρηση λειτουργούσε με προφανή τα προβλήματα ασφάλειας.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων για τους πνιγμούς και τα ατυχήματα που καταγράφηκαν το 2025 στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα της χώρας δείχνουν πως η ενημέρωση αλλά και μια σειρά πρωτοβουλιών έχουν βοηθήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη των θανάτων και των τραυματισμών.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι θάνατοι στη θάλασσα το 2025 – 357-, ήταν 16 λιγότεροι σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας (373) και 31 λιγότεροι σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, το 2024.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης

Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης για το 2025 δείχνουν τα εξής:

– 376 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας (θάλασσα και εσωτερικά ύδατα).

– Το 67% ήταν άνδρες και το 33% γυναίκες.

-Το 71% Ελληνες ενώ το 28% άλλες εθνικότητες. 1% παραμένει άγνωστο καταγεγραμμένο.

– Στη θάλασσα καταγράφηκαν 4 θανάσιμα ατυχήματα σε παιδιά.

-Η πλειονότητα των θανάτων (340) οφείλονται σε πνιγμό κατά τη διάρκεια κολύμβησης.

– Το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή του στη θάλασσα είναι τα άτομα 3ης ηλικίας.

– Στα εσωτερικά ύδατα καταγράφηκαν 19 θάνατοι

– Από το 2021-2025, 1867 θάνατοι έχουν καταγραφεί στις θάλασσές μας

-Το συντριπτικό ποσοστό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από την ακτή.

-Το 2025, όπως και το 2024, δεν καταγράφηκε καμία απώλεια ζωής στη θάλασσα κατά τη διάρκεια χρήσης εκμισθωμένου μέσου αναψυχής.

-Το 2017 οι θάνατοι σε αυτή την κατηγόρια ήταν 6 και μέχρι το 2020 σταθερά 2, κάθε έτος.

–Οι δήμοι με τους περισσότερους θανάτους στη θάλασσα ήταν ο δήμος Ρόδου με 12 θανάτους και ακολουθεί ο δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων νήσων με 10 θανάσιμα ατυχήματα.

–Η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες με υποχρεωτική ναυαγοσωστική κάλυψη -661 στον αριθμό- έφτασε το 2025 στο 97% . Το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 93% και το 2023, 91%.

-Παρόλα αυτά, σε 20 παραλίες, στις οποίες η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι υποχρεωτική, δεν υπήρχαν καθόλου ναυαγοσώστες.

– Δημιουργήθηκαν 273 νέες θέσεις ναυαγοσωστών σε 138 δήμους.

-Η επιδότηση των δήμων από την κεντρική κυβέρνηση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη έφτασε για πρώτη φορά το 2025 το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

– 23 δήμοι της χώρας αποφάσισαν να επεκτείνουν το ωράριο ναυαγοσωστικής κάλυψης. Από αυτή την απόφαση «ευνοήθηκαν» 105 παραλίες.

Που οφείλονται τα θετικά αποτελέσματα και τι πρέπει ακόμα να γίνει

Σχολιάζοντας τα βασικά ευρήματα της έκθεσης ο κ. Πασχαλάκης μιλώντας στο in λέει καταρχάς το εξής: « Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια με καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, από το υπουργείο Ναυτιλίας, το Λιμενικό Σώμα, το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ μέσα από ενημερωτικά σποτ και προβολές στην τηλεόραση. Παράλληλα γίνονται ενημερώσεις και σε ΚΑΠΗ. Οπως φαίνεται, αυτή η δράση έχει αρχίσει να φέρνει αποτελέσματα και έχουμε σημαντική μείωση θανάτων στη θάλασσα».

Οσον αφορά το θλιβερό και ανησυχητικό στοιχείο των 4 θανάτων παιδιών στη θάλασσα το 2025, ο κ. Πασχαλάκης αναφέρει πως: «Παρότι αυτό το κομμάτι θανάτων είναι μικρό, δυστυχώς αποτυπώνει το έλλειμμα που συνεχίζει να υφίσταται στην εκπαίδευση στο θέμα της κολύμβησης στα παιδιά και τους νέους».

Ο κ. Πασχαλάκης αναφέρθηκε στο μάθημα που έχει υιοθετήσει στο πρόγραμμά του το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά στην εκμάθυνση κολύμβησης σε κολυμβητήρια για τους μαθητές της Γ’ δημοτικού -και μετά από ψήφιση νόμου τον Σεπτέμβριο του 2025- και της Δ’ δημοτικού.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός πως το νευραλγικό αυτό μάθημα για τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία συζητείται εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με τον κ. Πασχαλάκη, το ποσοστό των σχολείων που εφαρμόζουν στην πράξη το μάθημα, δεν ξεπερνά στην καλύτερη των περιπτώσεων το 40%.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να επενδύσουμε στην εκπαίδευση των παιδιών στο θέμα της κολύμβησης. Κάθε χρόνο βλέπουμε πως η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που πνίγονται είναι μεγάλοι σε ηλικία. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε μέσα από την εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες».

Οσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη που το 2025 έφτασε σχεδόν στο 100%, ο κ. Πασχαλάκης σημειώνει πως έπαιξε κεντρικό ρόλο στη σημαντική μείωση θανάτων σε σχέση με το 2024 αλλά και σε σχέση με την τελευταία πενταετία.

Μάλιστα, ο κ. Πασχαλάκης θεωρεί πως η έλλειψη ναυαγοσωστών σε μεγάλο βαθμό στο νησί της Κέρκυρας, σχετίζονται ευθέως με το υψηλό ποσοστό θανάτων που καταγράφονται στο συγκεκριμένο νησί.

Οσο για το μεγάλο ποσοστό πνιγμών στην Αττική, αυτό προκύπτει από την πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή και άρα εύλογα καταγράφονται και περισσότεροι πνιγμοί από οπουδήποτε αλλού.

Τέλος, την απαλοιφή των δυστυχημάτων στη θάλασσα κατά τη χρήση εκμισθωμένου μέσου αναψυχής, ο κ. Πασχαλάκης την αποδίδει στην αυστηρή νομοθεσία και τον έλεγχο από το λιμενικό σώμα στις επιχειρήσεις αυτού του χώρου, τα τελευταία χρόνια.