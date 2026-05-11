newspaper
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 06:05

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να ενεργοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Αρθρο 42.7, ώστε να παίζει ρόλο όταν μια χώρα της ΕΕ δέχεται επίθεση, δηλώνει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν εκφράζει τις θέσεις του σε σειρά καίριων ζητημάτων που απασχολούν την Ευρώπη. Ανάμεσά τους οι ενισχυμένες συνεργασίες, οι αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία, ο διεθνής ρόλος της ΕΕ, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή ηγεσία και ο ρόλος του γαλλογερμανικού άξονα.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως φάνηκε και στον πόλεμο στο Ιράν, απουσιάζει από σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Μπορεί η ΕΕ να έχει ρόλο επιρροής διεθνώς;

Η αρχική πρόθεση των λεγόμενων Πατέρων της Ευρώπης δεν ήταν να εισέλθουν ως μεγάλος παράγοντας στη διεθνή σφαίρα. Με τον καιρό ανακαλύψαμε ότι μπορούσαμε να παίξουμε ρόλο, ξεκινώντας τη δεκαετία του ’70 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βενετίας, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία υιοθετήσαμε θέση στην ισραηλινο-αραβική σύγκρουση.

Στη συνέχεια η ενιαία πράξη του ’87, αλλά κυρίως η Συνθήκη του Μάαστριχτ, μας έδωσαν μια εξωτερική διάσταση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι δεν είμαστε πραγματικά παρόντες στις μεγάλες διεθνείς συγκρούσεις, αλλά βήμα-βήμα αρχίζουμε να αποκτούμε εργαλεία διεθνούς επιρροής. Αυξάνουμε τις αμυντικές μας ικανότητες γρήγορα, μιλάμε σε όσους εμπλέκονται στις περιοχές συγκρούσεων.

Τις τελευταίες δεκαετίες δεν ήμασταν ποτέ παίκτες, αλλά πάντα πληρωτές. Τώρα, αργά αλλά σταθερά, αποκτάμε διεθνή ταυτότητα, αλλά δεν έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας διεθνής παράγοντας.

Σε ποια εργαλεία αναφέρεστε, που θα δώσουν στην ΕΕ τη δυνατότητα να ασκήσει ουσιαστική διεθνή επιρροή;

Υπάρχει μια αυξανόμενη κατανόηση εντός της ΕΕ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ μας εάν θέλουμε να έχουμε επιρροή. Οσο δεν μπορούμε να αποφασίζουμε σε θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις με ειδική πλειοψηφία, όσο τηρούμε τον κανόνα της ομοφωνίας, βρισκόμαστε πάντα υπό την απειλή εκείνων που έχουν τις δικές τους εθνικές απόψεις για τα διεθνή ζητήματα, όπως έκανε η Ουγγαρία.

Ηρθε η ώρα να αποφασίσουμε εντός της ΕΕ ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία ή υπερ-ειδική πλειοψηφία.

Πώς, όμως, οι αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα χωρών, όπως της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι της Τουρκίας, για παράδειγμα;

Στη διεθνή σφαίρα η Ευρώπη δεν υπάρχει, επειδή αποφασίζουμε με ομοφωνία. Αν αποφασίζουμε με ειδική ή υπερ-ειδική πλειοψηφία, η εικόνα θα είναι διαφορετική. Η ομοφωνία οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό των μικρών και μεσαίων κρατών-μελών.

Οι μικρότερες χώρες, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο είναι καλύτερο να αναλογιστούν το ερώτημα, «είναι καλύτερο να βρίσκονται γύρω από το τραπέζι όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις ή να βρίσκονται σε άλλο δωμάτιο;».

Ο κόσμος δεν καθοδηγείται από τις μειοψηφίες, αλλά μπορεί να συνηγηθεί από μια μεγαλύτερη ομάδα εθνών όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.

Η ιδέα της ενισχυμένης συνεργασίας και του συνασπισμού των προθύμων κερδίζει έδαφος. Ποιους κινδύνους βλέπετε;

Είμαι υπέρ του να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο από εκείνα που επιμένουν στα αποκλειστικά τους εθνικά συμφέροντα, αλλά αυτή η δυνατότητα πρέπει να ανοιχτεί με ομόφωνη απόφαση.

Εάν όλα τα κράτη-μέλη λένε ότι μπορούμε να δεχτούμε ομάδες ενισχυμένης συνεργασίας και μια ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, καθορίζοντας ακριβώς τους τομείς όπου αυτό είναι δυνατό, τότε θα ήταν μια χαρά. Αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ο εύκολος τρόπος για να επιβάλουν τα μεγαλύτερα κράτη την άποψή τους.

Πρέπει να γίνει στο πλαίσιο μιας κοινής γενικής συμφωνίας. Το κάναμε όταν εισαγάγαμε το ευρώ. Αλλά προβλεπόταν ως δυνατότητα στη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Εγινε στο πλαίσιο του Σένγκεν, πάντα στο πλαίσιο της Συνθήκης. Αν θέλουμε να διευρυνθούμε, πρέπει να υιοθετήσουμε αυτόν τον ευέλικτο τρόπο λήψης αποφάσεων.

Πώς βλέπετε τη συζήτηση γύρω από το Αρθρο 42.7, που αναζωπυρώθηκε όταν η βρετανική βάση στην Κύπρο χτυπήθηκε από ιρανικά drones;

Συζητήσαμε το Αρθρο 42.7 όταν υιοθετήσαμε τη Συνθήκη. Αλλά δεν έγινε εις βάθος συζήτηση. Καταρχάς δεν διαχωρίζω ένα χτύπημα στα βρετανικά στρατεύματα από ένα χτύπημα στον κυπριακό λαό. Η επίθεση των drones ήταν μια επίθεση στην Κύπρο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να σκεφτούν τρόπους και εργαλεία για να ενεργοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Αρθρο 42.7, το πιο ευγενές άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Πρέπει να παίξει ρόλο όταν ένα κράτος της ΕΕ δέχεται επίθεση. Δεν χρειάζεται να έχεις ευρωπαϊκό στρατό για να βοηθήσεις μια χώρα που δέχεται επίθεση. Αυτό βέβαια δεν μειώνει την ανάγκη για έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό.

Εχουμε, όμως, γερμανικό στρατό, γαλλικό, ιταλικό, ελληνικό. Αυτές οι χώρες μαζί με τη συμβολή άλλων κρατών μελών, είτε οικονομική είτε ανθρωπιστική, μπορούν να παρέχουν αποτελεσματική βοήθεια σε ένα κράτος-μέλος που δέχεται επίθεση από ξένη δύναμη.

Οι ειδικοί πρέπει να βρουν πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά ένας ή δύο εθνικοί στρατοί μπορούν να βοηθήσουν για παράδειγμα ένα κράτος της Βαλτικής εάν δεχθεί επίθεση από τη Ρωσία. Ομως χρειάζεται οι χώρες που μπορούν να προστατεύσουν ένα κράτος-μέλος που δέχεται επίθεση να δηλώσουν την προθυμία τους να το κάνουν, προκειμένου να ενισχύσουν το Αρθρο 42.7.

Η στάση των Ευρωπαίων έναντι των αιτημάτων Τραμπ στο πόλεμο του Ιράν έδειξε ότι η Ευρώπη δεν συνεχίζει να κατευνάζει τον Τραμπ.

Ο κατευνασμός δεν ήταν ποτέ ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθηθεί. Κατευνάσαμε τον Τραμπ; Ναι. Αλλά ήταν πράγματι κατευνασμός; Οχι. Ηταν προσπάθεια να του θυμίσουμε ότι είμαστε σύμμαχοι. Κατευνάσαμε τον Τραμπ στον εμπορικό πόλεμο το 2018; Οχι. Λαμβάναμε αντίμετρα. Και τον προειδοποιούσαμε ότι θα λαμβάναμε επιπλέον αντίμετρα αν επέμενε να τιμωρεί την ευρωπαϊκή οικονομία.

Στη συνέχεια υποχώρησε. Δεν χρειάζεται να γονατίζουμε μπροστά στις ΗΠΑ και τον αμερικανό πρόεδρο και να δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι ζητούν. Οχι. Εχουμε τα δικά μας συμφέροντα. Αυτό που αποδυναμώνει τη θέση μας είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε ομόφωνα. Η ΕΕ, παρά τις αδυναμίες, είναι σεβαστή.

Η Ευρώπη έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στην ηγεμονία των ΗΠΑ. Η βασισμένη σε κανόνες τάξη υπονομεύεται. Παράλληλα ο γαλλο-γερμανικός άξονας δεν λειτουργεί. Μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη χωρίς ηγεσία;

Ποτέ δεν πίστεψα σε μεμονωμένους ηγέτες στην Ευρώπη. Δεν είχαμε ποτέ και είναι καλύτερα να μη συμβεί ποτέ. Χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες που να γίνονται σεβαστοί από κάθε κράτος μέλος, ευκολότερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε έναν μοναδικό ηγέτη επειδή είμαστε Ενωση.

Πιστεύω ακράδαντα στα πλεονεκτήματα της γαλλο-γερμανικής συνεργασίας εκτός και εντός της Ευρώπης, αλλά τίποτα δεν έγινε μόνο και μόνο επειδή το ήθελαν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Υπήρχε πάντα μια ομάδα άλλων κρατών που τους πλαισίωνε ή τους ενέπνεε, ζητώντας τους να αναλάβουν σε συγκεκριμένη στιγμή την ηγεσία.

Και πολύ συχνά υπήρχε διαφωνία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, οπότε χρειαζόταν η ικανότητα οικοδόμησης γεφυρών άλλων μικρότερων και μεσαίων εθνών. Ημουν μέλος του Συμβουλίου Υπουργών για 30 χρόνια. Συμμετείχα σε 175 Συμβούλια. Ποτέ δεν συνέβη μόνο η Γερμανία και η Γαλλία να υπαγορεύουν τους κανόνες.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών
Interview 05.05.26

Διαμαντοπούλου: Τα γεγονότα στις υποκλοπές μιλούν από μόνα τους, δεν μπορούμε να κάνουμε το παγώνι – Δεν δέχομαι την ομερτά υπουργών

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Σύνταξη
Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι

Λάβρος κατά της κυβέρνησης με το γνωστό πομπώδες ύφος και καταγγελτικό τόνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, τονίζει, εστιάζοντας στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο «ποινικό θέμα» των απευθείας αναθέσεων. Ασκώντας κριτική και καταγγέλλοντας τον Άδωνι Γεωργιάδη για σειρά λόγων, «κι ας μου κάνει 15 μηνύσεις», επιμένει ότι αυτός κυβερνά τη ΝΔ. Για υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και τις «απανωτές εκλογές» από τον Οκτώβριο, μιλά ακόμη ο κ. Βελόπουλος, που απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Στην... πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
Cookies