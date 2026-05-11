Συνολικά 344 παιδιά πέθαναν αφότου εκδηλώθηκε επιδημία ιλαράς στο Μπανγκλαντές τον Μάρτιο, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων της νόσου στη χώρα συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσαν χθες Κυριακή κυβερνητικοί υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τη γενική διεύθυνση υπηρεσιών υγείας, 11 παιδιά πέθαναν τις 24 ώρες μέχρι χθες το πρωί.

Από τα 344 παιδιά που έχουν πεθάνει από τη 15η Μαρτίου, 65 είχε επιβεβαιωθεί πως μολύνθηκαν από ιλαρά και τα υπόλοιπα παρουσίαζαν συμπτώματα

Από αυτά, τα τέσσερα είχε επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις πως είχαν μολυνθεί από ιλαρά και τα υπόλοιπα επτά παρουσίαζαν συμπτώματα.

Κατά επίσημα δεδομένα, ακόμη 282 παιδιά επιβεβαιώθηκε ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό της ιλαράς και άλλα 1.278 με συμπτώματα της λοίμωξης εισήχθησαν σε νοσοκομεία σε 24 ώρες.

Η ιλαρά είναι ιογενής λοίμωξη υψηλής μεταδοτικότητας, που μπορεί να αποτρέπεται με εμβολιασμό.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι καταρροϊκά, και στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά εξανθήματα. Τα συμπτώματα παρουσιάζονται 10 ως 12 ημέρες μετά την έκθεση των παιδιών στον ιό.

Εκστρατεία εμβολιασμού

Από τη 15η Μαρτίου έχουν παρουσιάσει συμπτώματα ιλαράς 49.159 παιδιά στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Από αυτά, 34.909 εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Τα 6.819 επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις πως είχαν ιλαρά. Πάνω από 30.000 έλαβαν εξιτήρια.

Στις αρχές Απριλίου η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές, με υποστήριξη της UNICEF, του ΠΟΥ και της GAVI άρχισαν κατεπείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών για την ιλαρά και την ερυθρά.

Σύμφωνα με τη UNICEF—το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία—σκοπός είναι να προστατευτούν 1,2 και πλέον εκατ. παιδιά μεταξύ έξι μηνών και πέντε ετών σε 18 από τα 64 διοικητικά διαμερίσματα της χώρας.

Η υπηρεσία εξήγησε ότι στόχος της εκστρατείας ανοσοποίησης είναι να συμπληρώσει τις εθνικές κι εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης στρατηγικής για την αποκατάσταση της εμβολιαστικής κάλυψης, της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας και της οικοδόμησης ανθεκτικότητας έναντι μελλοντικών επιδημιών.

Πηγή: ΑΠΕ