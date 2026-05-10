Τέιλορ Σουιφτ: Στην Ελλάδα μαζί με τον σύντροφο της για τον γάμο φίλου τους
Η Τέιλορ Σουιφτ βρέθηκε στη χώρα μας με αφορμή τον γάμο γνωστού σταρ του NFL, Γιώργου Καρλαύτη.
Ο Γιώργος Καρλαύτης, ο Έλληνας του NFL και αστέρι των Kansas City Chiefs, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Kaia Harris, σε μια τελετή που τίμησε βαθιά την ελληνική του οικογένεια και τις ρίζες του.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της γαμήλιας τελετής ήταν και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία σε πολύ καλή διάθεση χόρευε μέχρι αργά τη νύχτα στο μεγάλο πάρτι που ακολούθησε της γαμήλιας τελετής.
Τέιλορ Σουίφτ: Το ταξίδι αστραπή για το γάμο και τη δεξίωση
Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ ταξίδεψε στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί στον γάμο στενού φίλου του συντρόφου της Τράβις Κέλσι.
Η παρουσία της οργανώθηκε με απόλυτη διακριτικότητα, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα αποφυγής δημοσιότητας.
Τι ζητήθηκε από τους προσκεκλημένους του γάμου ώστε να μην δημοσιοποιηθεί η παρουσία της
Μάλιστα, η Τέιλορ Σουίφτ με τον αγαπημένο της συνοδευόταν από ισχυρή προσωπική ασφάλεια περίπου 15 ατόμων, ενώ ζητήθηκε από τους καλεσμένους να μην τραβήξουν φωτογραφίες και να παραδώσουν τα κινητά τους, κάτι που δεν αποδέχθηκαν όλοι.
Η τραγουδίστρια έμεινε για δύο βράδια σε πολυτελές ξενοδοχείο της Γλυφάδας, επιλέγοντας έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους αλλά και προστατευμένους προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Ο γάμος τελέστηκε σε στενό κύκλο, σε εκκλησία που βρίσκεται εντός μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
Το νεόνυμφο ζευγάρι
Ο Γιώργος Καρλαύτης γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Ψυχικό και έφυγε για την Αμερική σε ηλικία 13 ετών, μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του, Ματθαίου Καρλαύτη, από έμφραγμα.
Η μητέρα του, Amy, Αμερικανίδα, πήρε τότε την απόφαση να επιστρέψει με τα παιδιά της στην Ιντιάνα, κοντά στη δική της οικογένεια.
Από εκεί ξεκίνησε μια διαδρομή που μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική: από την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό στο American football, στο Purdue και τελικά στην κορυφή του NFL με τους Kansas City Chiefs.
Η νύφη, Kaia Harris, υπήρξε αθλήτρια στίβου στο Purdue, στη δισκοβολία και στη σφυροβολία, με σημαντικές διακρίσεις, ενώ στη συνέχεια σπούδασε Νομική στο University of Missouri. Σήμερα εργάζεται ως δικηγόρος στον χώρο της εκπαίδευσης.
Οι δύο τους συναντήθηκαν πρώτη φορά στο λύκειο στο Λάμπερτ και είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια.
