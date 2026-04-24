Τέιλορ Σουίφτ – Bad Bunny: Οι απόλυτοι σταρ όλων των εποχών στο Spotify

Δεν έχει σημασία αν ακούς τα κομμάτια τους ή όχι; Αν σου αρέσει ως μουσικοί; Το σίγουρο είναι πως η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny είναι από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Κάτι που αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρονιά τους ανήκει: η 36χρονη κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ, ενώ ο 32χρονος σάρωσε τα βραβεία και αποθεώθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl με το σόου του.

Και τώρα, έρχεται το Spotify, ανακοινώνοντας πως οι δύο καλλιτέχνες Bunny έχουν ανακηρυχθεί αυτοί με τα περισσότερα streams όλων των εποχών – από την έναρξη της υπηρεσίας πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Τέιλορ Σουίφτ βρέθηκε στην κορυφή της λίστας Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time μετά από μια χρονιά για την τραγουδίστρια, η οποία περιελάμβανε την κυκλοφορία του The Life Of A Showgirl.

Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts, ενώ ανακηρύχθηκε το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.

Ο Bad Bunny βρέθηκε επίσης στην κορυφή της λίστας με τα άλμπουμ με τα περισσότερα streams όλων των εποχών με το Un Verano Sin Ti του 2022.

Ο Πορτορικανός ράπερ, γνωστός και ως Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεζ Οκάσιο απόλαυσε μια θριαμβευτική χρονιά και την εντυπωσιακή άνοδό του στη διεθνή σκηνή με το έκτο στούντιο άλμπουμ του, Debi Tirar Mas Fotos.

Μάλιστα έγραψε ιστορία στα βραβεία Grammy, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με έναν δίσκο που περιείχε τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.