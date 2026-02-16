Bad Bunny vs Ντόναλντ Τραμπ: «Ποιος εκπροσωπεί καλύτερα την Αμερική;»

Νέα έρευνα των Yahoo!/YouGov, στον απόηχο της έντονης συζήτησης για το ημίχρονο του Super Bowl, δείχνει ότι ο Bad Bunny απολαμβάνει ελαφρώς υψηλότερη αποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ερώτημα «ποιος εκπροσωπεί καλύτερα την Αμερική;», το 42% επέλεξε τον Πορτορικανό καλλιτέχνη και το 39% τον πρόεδρο, ενώ ένα 20% δήλωσε αναποφάσιστο.

Θετικό πρόσημο για την εμφάνιση

Η συνολική εικόνα για τον Bad Bunny είναι θετική (43% υπέρ, 36% κατά), ενώ και η επιλογή του ως headliner συγκέντρωσε περισσότερες εγκρίσεις (44%) από αποδοκιμασίες (35%).

Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες (47%) παρακολούθησαν το ημίχρονο. Από αυτούς, η πλειονότητα δήλωσε ότι της άρεσε η εμφάνιση, ενώ περιορισμένο ποσοστό εξέφρασε αρνητική γνώμη. Το γεγονός ότι το πρόγραμμα ήταν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά δεν φαίνεται να λειτούργησε αποτρεπτικά για τους περισσότερους θεατές.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και το φινάλε, όταν ο καλλιτέχνης έκλεισε με το «God bless America», αναφέροντας τις χώρες της αμερικανικής ηπείρου μπροστά σε μήνυμα κατά του μίσους. Έξι στους δέκα συνολικά δήλωσαν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος.

Η πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει έντονη δημόσια κριτική στην εμφάνιση, χαρακτηρίζοντάς την προσβλητική και ειρωνευόμενος τη χρήση της ισπανικής γλώσσας. Ωστόσο, Ρεπουμπλικάνοι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι μια τέτοια σύγκρουση με έναν τόσο δημοφιλή καλλιτέχνη ενδέχεται να έχει πολιτικό κόστος, ιδίως σε εκλογικές περιφέρειες με ισχυρή παρουσία Λατίνων ψηφοφόρων.

Διαφορετικές στάσεις ανά κοινότητα

Στους λευκούς ψηφοφόρους, οι γνώμες για τον Bad Bunny εμφανίζονται πιο διχασμένες και στο ερώτημα περί εκπροσώπησης της Αμερικής υπερισχύει ο Τραμπ.

Αντίθετα, στους μαύρους και στους ισπανόφωνους ερωτηθέντες, ο καλλιτέχνης συγκεντρώνει σαφώς υψηλότερα ποσοστά αποδοχής και θεωρείται από την πλειονότητα καλύτερος «εκπρόσωπος» της χώρας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.704 ενηλίκων (9–12 Φεβρουαρίου), με περιθώριο σφάλματος ±3 μονάδες.

*Με πληροφορίες από: Variety