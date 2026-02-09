Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Το ημερολόγιο έγραφε 28 Σεπτεμβρίου όταν έγινε γνωστό ότι ο Bad Bunny θα ήταν ο καλλιτέχνης του φετινού σόου στο ημίχρονο του Super Bowl. Και μόνο με την ανακοίνωση του ονόματος του 31χρονου ράπερ, όλοι ήξεραν ότι οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ θα… κοκκίνιζαν από τα νεύρα τους – όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και δεν έπεσαν έξω.

Ο Τραμπ τόνισε με όλους τους τρόπους πόσο «αντιαμερικανική» είναι η επιλογή του καλλιτέχνη, ενώ η οργάνωση Turning Point αποφάσισε να κάνει το δικό του πατριωτικό MAGA σόου στο ημίχρονο του Super Bowl. Έτσι το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου, για πρώτη φορα, το κορυφαίο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ, είχε δύο halftime shows: ένα εντός του Levi’s Stadium και ένα στο YouTube.

Μάλιστα, στο ημίχρονο, περίπου 5 εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» επέλεξαν να σνομπάρουν τον Bad Bunny και να δουν τον Kid Rock και την pop-country παρέα του. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που περίμεναν όλοι: μίζερο.

“The All-American Halftime Show,» born out of outrage over Bad Bunny’s Super Bowl performance, fell short of the hype. From Kid Rock’s poor lip synching to Erika Kirk being MIA, it was simply dull. https://t.co/B3rDJaExFF — WIRED (@WIRED) February 9, 2026

Ωστόσο, είχε και κάποιες καλές στιγμές – ας είναι καλά οι θαυμαστές του Πορτορικανού καλλιτέχνη για αυτό. Εκατοντάδες fans του, έκαναν «ντου» στο κανάλι του Turning Point στο YouTube, ποστάροντας emoji του Bad Bunny, σημαίες του Πουέρτο Ρίκο και αφήνοντας σχόλια.

«125 εκατομμύρια βλέπουν για μισή ώρα τον Bad Bunny και αυτοί οι κλόουν δεν μπορούν να μαζέψουν ούτε πέντε εκατομμύρια θεατές», «ο Bad Bunny είναι ένας αληθινός Αμερικανός», «πόσο χάλια είναι; Επιστρέφω στο σόου του NFL», «το μοναδικό πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη» ήταν μερικά από τα σχόλια.