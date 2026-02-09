Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το φετινό Super Bowl LX ολοκληρώθηκε. Ανάμεσα σε δισεκατομμύρια δολάρια, σταρ του Χόλιγουντ και τεχνητή νοημοσύνη, υπήρχε και μια ξεκάθαρη ελληνική «υπογραφή». Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθέτησε δύο διαφημιστικά της βραδιάς, αποδεικνύοντας ότι το προσωπικό του κινηματογραφικό σύμπαν μπορεί να λειτουργήσει εξίσου δυναμικά και μέσα στα στενά χρονικά όρια της διαφήμισης.

Στο σποτ της Squarespace, η Έμα Στόουν μετατρέπεται σε μια σχεδόν νουάρ φιγούρα, παγιδευμένη στην ψηφιακή απομόνωση ενός χαμένου domain name. Ασπρόμαυρο φιλμ, αναλογική αισθητική και μια κλιμακούμενη υστερία που λειτουργεί ως αλληγορία για την απώλεια ταυτότητας στο διαδίκτυο.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της βραδιάς

Στη διαφήμιση της Grubhub, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε διαφήμιση που προβάλλεται στο Super Bowl, ενσαρκώνοντας την ειρωνεία της αριστοκρατικής χλιδής που καταλήγει σε… delivery. Το φαγητό έρχεται, αλλά αυτό που «σερβίρεται» τελικά είναι οι χρεώσεις — μέχρι να παρέμβει η εφαρμογή.

Αν υπήρχε ένα ενιαίο θέμα που διέτρεχε τις φετινές διαφημίσεις, αυτό ήταν η AI. Όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγής εικόνων, αλλά ως βασικός πρωταγωνιστής του αφηγήματος.

Η Amazon επέλεξε το χιούμορ για να διαχειριστεί τους φόβους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρις Χέμσγουορθ, ατάραχος μπροστά σε ένα τεράστιο φίδι, πανικοβάλλεται μπροστά στην Alexa+, καθώς φαντάζεται δεκάδες τρόπους με τους οποίους ένα «έξυπνο» σπίτι θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του.

OpenAI vs Anthropic

Η σύγκρουση της Silicon Valley μεταφέρθηκε απευθείας στην τηλεοπτική αρένα. Η Anthropic εξαπέλυσε ευθεία —αν και ανώνυμη— επίθεση στην πρακτική των διαφημίσεων στην AI, με το σλόγκαν ότι «οι διαφημίσεις έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στο Claude».

Μια διαφήμιση φτιαγμένη αποκλειστικά με AI

OpenAI απάντησε με έναν εντελώς διαφορετικό τόνο. Το δικό της μονόλεπτο σποτ αφηγείται τη διαδρομή ενός ανθρώπου που κυνηγά τη γνώση από την παιδική ηλικία μέχρι την ωριμότητα, καταλήγοντας στη χρήση του Codex ως εργαλείου δημιουργίας και προόδου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Σαμ Άλτμαν δεν άφησε ασχολίαστη την αιχμή της Anthropic, χαρακτηρίζοντας δημόσια τη διαφήμισή της παραπλανητική, αν και παραδέχτηκε ότι ήταν επιτυχημένη ως σάτιρα.

Η Svedka έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το πρώτο διαφημιστικό Super Bowl που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η επιστροφή της Fembot, πλέον με συνοδό τον Brobot, έφερε συζητήσεις τόσο για τα όρια της AI στη δημιουργικότητα όσο και για το αν η τεχνολογία αρκεί από μόνη της για να παραγάγει πραγματικά εμβληματικές εικόνες.

Οι γυναίκες επιζήσασες του Έπσταϊν φέρνουν την υπόθεση στο πιο ακριβό prime time

Ανάμεσα στα χολιγουντιανά concepts και την τεχνολογική φαντασίωση, ξεχώρισε μια διαφήμιση με εντελώς διαφορετικό βάρος. Γυναίκες που υπήρξαν θύματα του καταδικασμένου παιδοβιαστή και μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν επέλεξαν το Super Bowl LX για να απευθυνθούν απευθείας σε εκατομμύρια Αμερικανούς, ζητώντας πλήρη διαφάνεια για αυτό που χαρακτηρίζουν ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το σποτ, που κυκλοφόρησε από την οργάνωση World Without Exploitation, αποφεύγει κάθε θεαματικότητα. Αντί για διάσημα πρόσωπα ή εντυπωσιακά εφέ, δίνει τον λόγο στις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες καλούν το κοινό να συνεχίσει να πιέζει για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών — ακόμη και σε ισχυρούς θεσμικούς παράγοντες.

View this post on Instagram A post shared by World Without Exploitation (@worldweus)

Νοσταλγία στο κόκκινο: sitcoms των 90s από τον Μπεν Άφλεκ

Ο Μπεν Άφλεκ παίζει με το Good Will Hunting, μετατρέποντάς το σε sitcom των ’90s για τη Dunkin’, με τεχνολογία που «γυρίζει» τους πρωταγωνιστές χρόνια πίσω και μια αισθητική ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σάτιρα.

50 Cent και το «beef» ως επιχειρηματικό μοντέλο

Η DoorDash αξιοποίησε τη δημόσια εικόνα του 50 Cent, χτίζοντας μια διαφήμιση γύρω από τις γνωστές του κόντρες. Το «beef» λειτουργεί ταυτόχρονα κυριολεκτικά και μεταφορικά, μετατρέποντας τις προσωπικές αντιπαραθέσεις σε brand αφήγημα.

Jurassic Park, αλλά με Wi-Fi

Η Xfinity φαντάστηκε έναν κόσμο όπου το πάρκο των δεινοσαύρων… απλώς δουλεύει. Οι Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ επιστρέφουν σε μια εκδοχή του Jurassic Park όπου το streaming, το Wi-Fi και η τεχνική υποστήριξη σώζουν την κατάσταση.

Η Κένταλ Τζένερ και το στοίχημα της αυτοειρωνείας

Η Κένταλ Τζένερ επένδυσε στον αυτοσαρκασμό για λογαριασμό της Fanatics Sportsbook, συνδέοντας τον πλούτο της με την περιβόητη «κατάρα» των συντρόφων της στον αθλητισμό. Άλλοι το είδαν ως έξυπνη αποδόμηση, άλλοι ως προβληματική κανονικοποίηση του τζόγου.

Σερένα Ουίλιαμς και η κανονικοποίηση των GLP-1

Η Αμερικανίδα πρώην επαγγελματίας τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο ουσιαστικές —και αμφιλεγόμενες— διαφημίσεις της βραδιάς, μιλώντας ανοιχτά για τη χρήση φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους, σε μια σπάνια στιγμή πλήρους ειλικρίνειας στην prime time τηλεόραση.