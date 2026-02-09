magazin
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Culture Live 09 Φεβρουαρίου 2026, 14:49

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Το φετινό Super Bowl LX ολοκληρώθηκε. Ανάμεσα σε δισεκατομμύρια δολάρια, σταρ του Χόλιγουντ και τεχνητή νοημοσύνη, υπήρχε και μια ξεκάθαρη ελληνική «υπογραφή». Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθέτησε δύο διαφημιστικά της βραδιάς, αποδεικνύοντας ότι το προσωπικό του κινηματογραφικό σύμπαν μπορεί να λειτουργήσει εξίσου δυναμικά και μέσα στα στενά χρονικά όρια της διαφήμισης.

Στο σποτ της Squarespace, η Έμα Στόουν μετατρέπεται σε μια σχεδόν νουάρ φιγούρα, παγιδευμένη στην ψηφιακή απομόνωση ενός χαμένου domain name. Ασπρόμαυρο φιλμ, αναλογική αισθητική και μια κλιμακούμενη υστερία που λειτουργεί ως αλληγορία για την απώλεια ταυτότητας στο διαδίκτυο.

YouTube thumbnail

Στη διαφήμιση της Grubhub, ο Τζορτζ Κλούνεϊ κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε διαφήμιση που προβάλλεται στο Super Bowl, ενσαρκώνοντας την ειρωνεία της αριστοκρατικής χλιδής που καταλήγει σε… delivery. Το φαγητό έρχεται, αλλά αυτό που «σερβίρεται» τελικά είναι οι χρεώσεις — μέχρι να παρέμβει η εφαρμογή.

YouTube thumbnail

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της βραδιάς

Αν υπήρχε ένα ενιαίο θέμα που διέτρεχε τις φετινές διαφημίσεις, αυτό ήταν η AI. Όχι μόνο ως εργαλείο παραγωγής εικόνων, αλλά ως βασικός πρωταγωνιστής του αφηγήματος.

Η Amazon επέλεξε το χιούμορ για να διαχειριστεί τους φόβους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κρις Χέμσγουορθ, ατάραχος μπροστά σε ένα τεράστιο φίδι, πανικοβάλλεται μπροστά στην Alexa+, καθώς φαντάζεται δεκάδες τρόπους με τους οποίους ένα «έξυπνο» σπίτι θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του.

YouTube thumbnail

OpenAI vs Anthropic

Η σύγκρουση της Silicon Valley μεταφέρθηκε απευθείας στην τηλεοπτική αρένα. Η Anthropic εξαπέλυσε ευθεία —αν και ανώνυμη— επίθεση στην πρακτική των διαφημίσεων στην AI, με το σλόγκαν ότι «οι διαφημίσεις έρχονται στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στο Claude».

YouTube thumbnail

Η OpenAI απάντησε με έναν εντελώς διαφορετικό τόνο. Το δικό της μονόλεπτο σποτ αφηγείται τη διαδρομή ενός ανθρώπου που κυνηγά τη γνώση από την παιδική ηλικία μέχρι την ωριμότητα, καταλήγοντας στη χρήση του Codex ως εργαλείου δημιουργίας και προόδου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Σαμ Άλτμαν δεν άφησε ασχολίαστη την αιχμή της Anthropic, χαρακτηρίζοντας δημόσια τη διαφήμισή της παραπλανητική, αν και παραδέχτηκε ότι ήταν επιτυχημένη ως σάτιρα.

YouTube thumbnail

Μια διαφήμιση φτιαγμένη αποκλειστικά με AI

Η Svedka έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το πρώτο διαφημιστικό Super Bowl που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η επιστροφή της Fembot, πλέον με συνοδό τον Brobot, έφερε συζητήσεις τόσο για τα όρια της AI στη δημιουργικότητα όσο και για το αν η τεχνολογία αρκεί από μόνη της για να παραγάγει πραγματικά εμβληματικές εικόνες.

YouTube thumbnail

Οι γυναίκες επιζήσασες του Έπσταϊν φέρνουν την υπόθεση στο πιο ακριβό prime time

Ανάμεσα στα χολιγουντιανά concepts και την τεχνολογική φαντασίωση, ξεχώρισε μια διαφήμιση με εντελώς διαφορετικό βάρος. Γυναίκες που υπήρξαν θύματα του καταδικασμένου παιδοβιαστή και μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν επέλεξαν το Super Bowl LX για να απευθυνθούν απευθείας σε εκατομμύρια Αμερικανούς, ζητώντας πλήρη διαφάνεια για αυτό που χαρακτηρίζουν ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το σποτ, που κυκλοφόρησε από την οργάνωση World Without Exploitation, αποφεύγει κάθε θεαματικότητα. Αντί για διάσημα πρόσωπα ή εντυπωσιακά εφέ, δίνει τον λόγο στις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες καλούν το κοινό να συνεχίσει να πιέζει για την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών — ακόμη και σε ισχυρούς θεσμικούς παράγοντες.

Νοσταλγία στο κόκκινο: sitcoms των 90s από τον Μπεν Άφλεκ

Ο Μπεν Άφλεκ παίζει με το Good Will Hunting, μετατρέποντάς το σε sitcom των ’90s για τη Dunkin’, με τεχνολογία που «γυρίζει» τους πρωταγωνιστές χρόνια πίσω και μια αισθητική ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σάτιρα.

YouTube thumbnail

50 Cent και το «beef» ως επιχειρηματικό μοντέλο

Η DoorDash αξιοποίησε τη δημόσια εικόνα του 50 Cent, χτίζοντας μια διαφήμιση γύρω από τις γνωστές του κόντρες. Το «beef» λειτουργεί ταυτόχρονα κυριολεκτικά και μεταφορικά, μετατρέποντας τις προσωπικές αντιπαραθέσεις σε brand αφήγημα.

YouTube thumbnail

Jurassic Park, αλλά με Wi-Fi

Η Xfinity φαντάστηκε έναν κόσμο όπου το πάρκο των δεινοσαύρων… απλώς δουλεύει. Οι Σαμ Νιλ, Λόρα Ντερν και Τζεφ Γκόλντμπλουμ επιστρέφουν σε μια εκδοχή του Jurassic Park όπου το streaming, το Wi-Fi και η τεχνική υποστήριξη σώζουν την κατάσταση.

YouTube thumbnail

Η Κένταλ Τζένερ και το στοίχημα της αυτοειρωνείας

Η Κένταλ Τζένερ επένδυσε στον αυτοσαρκασμό για λογαριασμό της Fanatics Sportsbook, συνδέοντας τον πλούτο της με την περιβόητη «κατάρα» των συντρόφων της στον αθλητισμό. Άλλοι το είδαν ως έξυπνη αποδόμηση, άλλοι ως προβληματική κανονικοποίηση του τζόγου.

YouTube thumbnail

Σερένα Ουίλιαμς και η κανονικοποίηση των GLP-1

Η Αμερικανίδα πρώην επαγγελματίας τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο ουσιαστικές —και αμφιλεγόμενες— διαφημίσεις της βραδιάς, μιλώντας ανοιχτά για τη χρήση φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους, σε μια σπάνια στιγμή πλήρους ειλικρίνειας στην prime time τηλεόραση.

YouTube thumbnail

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny
Nuevayol 09.02.26

«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Το ημίχρονο του Bad Bunny στο Super Bowl LX πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση, από την επίθεση Τραμπ μέχρι το οργανωμένο αντι-show της δεξιάς, μετατρέποντας το ημίχρονο σε πολιτισμικό γεγονός πρώτης γραμμής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D
Culture Live 09.02.26

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας παίρνει «σάρκα και οστά» με τη βοήθεια της τεχνολογίας: Το θαύμα που ξαναχτίζεται σε 3D

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ο αρχαίος «ουρανοξύστης» και έβδομο θαύμα του κόσμου, κατέρρευσε πριν από αιώνες. Σήμερα, ένα φιλόδοξο αρχαιολογικό project επιχειρεί να τον ανασυνθέσει ψηφιακά σε τρεις διαστάσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes
Culture Live 07.02.26

«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το τεράστιο χάσμα βαθμολογιών για το ντοκιμαντέρ «Melania» στο Rotten Tomatoes, με τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας να διαψεύδει κατηγορηματικά κατηγορίες περί bots και πολιτικής παρέμβασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil, ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
