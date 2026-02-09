Αντιδράσεις με τη διαφήμιση της Σερένα Γούιλιαμς με ένεση φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας (vids)

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η επιλογή της Σερένα Γουίλιαμς να πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό σποτ κατά της παχυσαρκίας, κάνοντας ένεση με φάρμακο.

Η εν λόγω διαφήμιση προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, με πολλούς θεατές να αντιδρούν αρνητικά αναφέροντας: «είναι αηδιαστικό, ντροπή».

Η διαφήμιση της Σερένα Γουίλιαμς

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl. She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app. She even says you can get them in pill form. I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

Η εμβληματική πρώην τενίστρια, στην ίδια διαφήμιση της εταιρείας, της οποίας μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο σύζυγός της, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το φάρμακο θα κυκλοφορήσει και με τη μορφή χαπιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γουίλιαμς στο παρελθόν αποκάλυψε ότι έχασε 15 κιλά, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο φάρμακο GLP 1.