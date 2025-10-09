sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Σερένα Ουίλιαμς και το χάπι της νέας σιλουέτας
Άλλα Αθλήματα 09 Οκτωβρίου 2025 | 11:18

Η Σερένα Ουίλιαμς και το χάπι της νέας σιλουέτας

Από σύμβολο body-positivity σε πρέσβειρα φαρμακευτικής επανάστασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Spotlight

Η Σερένα Ουίλιαμς, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του τένις και ίσως η σημαντικότερη αθλήτρια όλων των εποχών στο γυναικείο άθλημα, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Αυτή τη φορά, όμως, όχι για τα επιτεύγματά της μέσα στις γραμμές του κορτ, αλλά για την απόφασή της να γίνει πρέσβειρα της εταιρείας τηλεϊατρικής Ro, η οποία προωθεί φάρμακα με βάση το GLP-1 – μια «ορμόνη κορεσμού» που χρησιμοποιείται μαζικά στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απώλεια βάρους.

Η εικόνα της Ουίλιαμς σε διαφημιστική καμπάνια, όπου κάνει ένεση στο σώμα της ενώ παράλληλα δηλώνει ότι «αυτό δεν είναι κόλπο, είναι επιστήμη», προκάλεσε τεράστια αίσθηση. Η ίδια αποκάλυψε ότι κατέφυγε σε αυτά τα σκευάσματα προκειμένου να χάσει 14 κιλά μετά τις εγκυμοσύνες της, καθώς –όπως είπε– «το σώμα της δεν αντιδρούσε» στις προπονήσεις και τις δίαιτες. Για εκείνη, η απόφαση δεν ήταν θέμα έλλειψης θέλησης, αλλά βιολογίας.

Η Σερένα υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια πρότυπο body-positivity, υπερασπιζόμενη τη γυναικεία διαφορετικότητα. Σε μια αθλητική κουλτούρα που συχνά προέβαλε το λεπτό και φινετσάτο σώμα, εκείνη επέβαλε το δικό της – μυώδες, δυνατό και διαφορετικό. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τα σχόλια που δεχόταν, ακόμα και ρατσιστικού χαρακτήρα, για την εμφάνισή της: «Με έλεγαν ότι μοιάζω με άντρα λόγω των χεριών μου, επειδή ήμουν δυνατή. Ήμουν διαφορετική από την αδελφή μου, τη Βίνους. Εκείνη ήταν ψηλή και λεπτή, εγώ ήμουν μυώδης και όμορφη. Και ήμουν περήφανη γι’ αυτό».

Μετά τη γέννηση της κόρης της το 2017, είχε γράψει μια συγκινητική επιστολή στη μητέρα της, στην οποία τόνιζε πόσο περήφανη είναι που έδειξαν στον κόσμο ότι οι γυναίκες δεν έχουν όλες το ίδιο σώμα. «Έχουμε καμπύλες, είμαστε μυώδεις, μικρές ή μεγάλες, και όλες είμαστε όμορφες».

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, η τωρινή της στροφή σε φαρμακευτική λύση για την απώλεια βάρους προκάλεσε αντιδράσεις. Πολλοί θαυμαστές της θεώρησαν ότι υποχώρησε απέναντι στις κοινωνικές πιέσεις, ενώ δεν έλειψαν τα σχόλια περί σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς είναι ταυτόχρονα χρήστης του φαρμάκου, αμειβόμενη εκπρόσωπος και σύζυγος επενδυτή της εταιρείας Ro.

Η υπόθεση της Ουίλιαμς έφερε ξανά στην επικαιρότητα τον ευρύτερο «πυρετό του GLP-1» στις ΗΠΑ. Το πιο γνωστό φάρμακο της κατηγορίας, το Ozempic, αρχικά εγκρίθηκε για τον διαβήτη τύπου 2, αλλά εξελίχθηκε σε δημοφιλέστατο «μαγικό όπλο» για την απώλεια κιλών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FAIR Health, περίπου 14 εκατομμύρια Αμερικανοί –το 4% του πληθυσμού– χρησιμοποιούν πλέον τέτοια σκευάσματα, σημειώνοντας αύξηση 600% από το 2019.

Η απήχηση είναι τεράστια: σταρ του Χόλιγουντ, αθλητές και εταιρικά στελέχη καταφεύγουν στη λύση αυτή, ενώ γυμναστήρια όπως το «Equinox» έχουν ήδη δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για μέλη που χρησιμοποιούν τα σκευάσματα. Ακόμα και στον χώρο του αθλητισμού, έχουν ακουστεί φήμες ότι παίκτες όπως ο Λούκα Ντόντσιτς επωφελήθηκαν από το GLP-1 για εντυπωσιακή απώλεια βάρους.

Ωστόσο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια τον μήνα, ενώ οι παρενέργειες είναι υπαρκτές: ναυτία, διάρροια, προβλήματα στο πρόσωπο, στα δόντια ή ακόμη και σε αναπαραγωγικά όργανα. Επιπλέον, επειδή τα σκευάσματα εγκρίθηκαν μόλις το 2017, δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Η Σερένα Ουίλιαμς δήλωσε ότι η απώλεια βάρους «δεν αλλάζει την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου» και ότι «οι γυναίκες κρίνoνται για το σώμα τους, όποιο κι αν είναι αυτό». Όμως η επιλογή της ανοίγει εκ νέου το ζήτημα της κοινωνικής πίεσης για το ιδανικό σώμα. Η ίδια υπήρξε σύμβολο αντίστασης απέναντι σε αυτά τα στερεότυπα και τώρα, με τη δημόσια χρήση ενός φαρμάκου αδυνατίσματος, πολλοί θεωρούν ότι αποδυναμώνει το μήνυμά της.

Από την άλλη, διατροφολόγοι σημειώνουν ότι η μαρτυρία της μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι η παχυσαρκία δεν είναι πάντα αποτέλεσμα έλλειψης θέλησης, αλλά συχνά έχει βιολογικά αίτια.

Η Σερένα έδειξε πως είναι ευάλωτη, αλλά και ειλικρινής, κάτι που μπορεί να εμπνεύσει όσους δίνουν μάχη με το σώμα τους.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι διπλό: Είναι τα φάρμακα αυτά «δώρο Θεού», όπως τα χαρακτηρίζουν αρκετοί γιατροί, σε μια χώρα όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι υπέρβαροι; Από την άλλη μήπως δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι η απώλεια βάρους μπορεί να γίνει χωρίς αλλαγές στον τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα νέους κινδύνους υγείας;

Η Παγκόσμια Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ (WADA) έχει ήδη θέσει τα σκευάσματα στη λίστα παρακολούθησης, υπό τον φόβο χρήσης τους από αθλητές που επιδιώκουν μείωση βάρους για βελτίωση επιδόσεων. Για τη Σερένα, που έχει αποσυρθεί από το 2022, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Όμως το συμβολικό βάρος της απόφασης της παραμένει τεράστιο.

Η ίδια, που κάποτε είχε δηλώσει «δεν έχω χρόνο να ακούω τους άλλους να με υποτιμούν, έχω Grand Slam να κερδίσω και ανθρώπους να εμπνεύσω», καλείται τώρα να αποδείξει αν η νέα της επιλογή μπορεί να αποτελέσει κι αυτή μορφή έμπνευσης – όχι πια ως αθλήτρια-πρωταθλήτρια, αλλά ως γυναίκα που μοιράζεται δημόσια την προσωπική της μάχη με το σώμα και τις κοινωνικές πιέσεις.

Η ιστορία της Σερένα Ουίλιαμς είναι ίσως η αντανάκλαση ενός μεγαλύτερου διλήμματος της σύγχρονης κοινωνίας: ανάμεσα στη δύναμη της αυτοαποδοχής και στην υπόσχεση της φαρμακευτικής τεχνολογίας για γρήγορες λύσεις. Το αν η επιλογή της θα καταγραφεί ως μια πράξη ειλικρίνειας ή ως υποχώρηση απέναντι στο στερεότυπο της «τέλειας εικόνας», θα το δείξει ο χρόνος.

Headlines:
Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Μικροδουλειές που μας «τρώνε» τη μισή μέρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Green
ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
Στίβος 06.10.25

Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25

Ταξί... με ξένες πινακίδες - Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους

Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25

«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά

Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25

Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»

Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)

Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25

Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι

Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25 Upd: 12:13

Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και η ασθενής κατέληξε στον δρόμο - «Τίποτα σημαντικό» η απάντηση της εταιρείας

«Ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων - ΕΔΕ διέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει από καιρό κόψει τις γέφυρες με τη ΝΔ – Τι είπε για Τσίπρα

Το σχόλιο της Ντόρας Μπακογιάννη για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση για το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη - Τι είπε για Τσίπρα, πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο