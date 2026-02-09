«Πυρά» Τραμπ, προσευχές και αντι-show: Όλα όσα έγιναν στο ημίχρονο του Super Bowl με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν περίμενε να τελειώσει το θέαμα: λίγα λεπτά μετά το ημίχρονο του Super Bowl LX (8 Φεβρουαρίου 2026) κατέφυγε στο Truth Social για να κατακεραυνώσει τον Bad Bunny, γράφοντας ότι το show του ημίχρονου ήταν «απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα, ΟΛΩΝ των εποχών» και ότι «κανείς δεν καταλαβαίνει λέξη απ’ ό,τι λέει», επειδή μεγάλο μέρος της εμφάνισης ήταν στα ισπανικά. Στην ίδια ανάρτηση μίλησε για «αηδιαστικό» χορό «για μικρά παιδιά», προανήγγειλε ότι θα αποθεωθεί από τα «fake news», ενώ χώρεσε μέχρι και παράπονο για τον νέο κανονισμό kickoff του NFL.

Κι όμως, το ίδιο το σόου που προκάλεσε την οργή του είχε σχεδιαστεί ακριβώς ως αντίβαρο στη διχαστική ατμόσφαιρα: μια γιορτή λατινικής κληρονομιάς, με επίκεντρο το Πουέρτο Ρίκο και ένα τελικό μήνυμα ότι η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος.

Τι έγινε στη σκηνή του Super Bowl

Ο Bad Bunny (Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο) έστησε στο Levi’s Stadium, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, ένα σκηνικό που άλλαζε διαρκώς: από χωράφι ζαχαροκάλαμου και λαϊκή γιορτή μέχρι street σκηνές που θύμιζαν Νέα Υόρκη και παναμερικανική παρέλαση. Το concept δεν βασίστηκε στο τεχνο-υπερθέαμα, αλλά σε μια παλέτα ζωντανών ήχων — σάλσα μπάντα, κρουστά plena και bomba — με τον χορό να κυριαρχεί και τις λεπτομέρειες να λειτουργούν ως κρυφές πολιτισμικές αναφορές.

Το σετ άνοιξε με το «Tití Me Preguntó», με τη φράση «qué rico es ser latino» να λειτουργεί ως άτυπη δήλωση ταυτότητας από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ακολούθησαν τραγούδια που συνδέονται άμεσα με την πολιτισμική και κοινωνική αφήγηση του καλλιτέχνη, όπως το «Yo Perreo Sola», ένα κομμάτι που έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης, και το «Nuevayol», φόρος τιμής στη λατινική διασπορά και ειδικά στη νεοϋορκέζικη εμπειρία των Πορτορικανών.

Στις εμφανίσεις-έκπληξη, το σόου έπαιξε «διπλό παιχνίδι»: η Lady Gaga εμφανίστηκε σε σκηνή που έγειρε προς τη σάλσα και τη λάτιν ενορχήστρωση, με ένα αγγλόφωνο κομμάτι στο μέσο ενός κατά βάση ισπανόφωνου σετ, ενώ ο Ρίκι Μάρτιν, ως πρωτοπόρος του σύγχρονου latin crossover, λειτούργησε ως γέφυρα γενεών. Υπήρξαν και άλλα cameo, όπως η Cardi B και η Karol G, που ενίσχυσαν την αίσθηση συλλογικής γιορτής.



Το φινάλε ήταν και το πιο καθαρό πολιτισμικό statement της βραδιάς: ο Bad Bunny είπε στα αγγλικά «God bless America», αλλά αμέσως μετά απαρίθμησε χώρες της αμερικανικής ηπείρου, κλείνοντας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την «πατρίδα μου, το Πουέρτο Ρίκο». Πίσω του εμφανίστηκε το μήνυμα: «The only thing more powerful than hate is love» («Το μόνο που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη»).

Τα πολιτικά σχόλια

Η πολιτική φόρτιση προϋπήρχε. Ο Bad Bunny είχε γίνει «κόκκινο πανί» για τμήμα της αμερικανικής δεξιάς λόγω της κριτικής του στην ICE και της συζήτησης γύρω από την ισπανική γλώσσα στο κατεξοχήν πανεθνικό τελετουργικό του Super Bowl. Παρ’ όλα αυτά, το show του ημίχρονου απέφυγε την ευθεία πολιτική αντιπαράθεση από τη σκηνή. Τα πολιτικά σχόλια δεν αρθρώθηκαν ως καταγγελία, αλλά ενσωματώθηκαν στη δραματουργία του σόου: μέσα από τραγούδια, εικόνες εργασίας και πολιτισμικά σύμβολα που κουβαλούν μνήμη και εμπειρία, χωρίς ρητή πολιτική δήλωση.

Χαρακτηριστικό του φορτισμένου κλίματος ήταν ότι, όταν ο Bad Bunny έδωσε επί σκηνής ένα αντίγραφο Grammy σε ένα παιδί, στα social media κυκλοφόρησαν φήμες πως επρόκειτο για παιδί που είχε πρόσφατα κρατηθεί από την ICE. Λίγο αργότερα ξεκαθαρίστηκε ότι επρόκειτο για παιδί-ηθοποιό, μέρος της σκηνοθεσίας του σόου.

Το παράλληλο σόου του Kid Rock

Την ίδια ώρα, «απέναντι» από το επίσημο halftime, η Turning Point USA έτρεξε το δικό της «All-American Halftime Show» ως οργανωμένη αντιπρόταση στην επιλογή του Bad Bunny. Στο line-up ήταν ο Kid Rock και οι country καλλιτέχνες Brantley Gilbert, Gabby Barrett και Lee Brice.

Το σόου άνοιξε με κιθαριστική εκτέλεση του «Star-Spangled Banner», κινήθηκε σε πατριωτικό και συντηρητικό ύφος («faith, family, freedom») και κορυφώθηκε με τον Kid Rock, ο οποίος έπαιξε το «Bawitdaba» και έκλεισε με διασκευή του «’Til You Can’t».

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο ήταν το tribute στον ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, με προβολές φωτογραφιών και βίντεο του εκλιπόντος ιδρυτή της Turning Point, μετατρέποντας την εναλλακτική halftime εμπειρία σε τελετουργία ταυτότητας για το δικό της κοινό. Σε επίπεδο απήχησης, η μετάδοση συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές μέσω YouTube, με αναφορές για κορύφωση γύρω στα 6 εκατομμύρια.

*Mε πληροφορίες από: Politico, New York Times, People, NPR, Forbes