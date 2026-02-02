«Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»: Στο στόχαστρο των φετινών Grammy η βία της ICE
Με ιστορικές διακρίσεις και ανοιχτές πολιτικές τοποθετήσεις, τα φετινά Grammy σημαδεύτηκαν από τις παρεμβάσεις της Μπίλι Άιλις, του Bad Bunny και της Ολίβια Ντιν, που κατήγγειλαν τη βία της ICE και στάθηκαν δημόσια υπέρ των μεταναστών
Με ιστορικά ρεκόρ, πολλαπλές πρωτιές και αιχμηρά πολιτικά μηνύματα, ολοκληρώθηκαν τα φετινά Grammy Awards στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες.
Η 68η τελετή δεν έμεινε μόνο στα βραβεία και τις εμφανίσεις, αλλά εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ανοιχτά πολιτικοποιημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, με καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως δημόσιο βήμα απέναντι στη σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο Bad Bunny και ο Κέντρικ Λαμάρ.
Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης στην 68χρονη διαδρομή του θεσμού που κερδίζει Άλμπουμ της Χρονιάς με δίσκο τραγουδισμένο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Ο Κέντρικ Λαμάρ, από την άλλη, επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στη σύγχρονη ραπ, αποχωρώντας από τη βραδιά με πέντε Grammy συνολικά, ανάμεσά τους το Καλύτερο Rap Άλμπουμ και το Record of the Year, ξεπερνώντας τον Jay-Z και φτάνοντας τα 27 βραβεία στην καριέρα του.
Bad Bunny: συγκίνηση στη σκηνή και ευθεία σύγκρουση με την ICE
Ο Bad Bunny τιμήθηκε για τον έκτο του δίσκο, Debí Tirar Más Fotos, μια προσωπική και πολιτικά φορτισμένη εξερεύνηση της ιστορίας και της μνήμης της λατινικής μουσικής, που επικράτησε απέναντι σε άλμπουμ των Lady Gaga, Kendrick Lamar και Sabrina Carpenter. Ο 31χρονος καλλιτέχνης, που θα είναι και ο κεντρικός performer στο ημίχρονο του Super Bowl την επόμενη εβδομάδα, έδειξε εμφανώς συγκλονισμένος όταν ο Harry Styles ανακοίνωσε το όνομά του, παίρνοντας λίγα δευτερόλεπτα για να συνέλθει πριν ανέβει στη σκηνή.
Με δάκρυα στα μάτια, αφιέρωσε το κορυφαίο βραβείο λέγοντας: «Αυτό είναι για όλους τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι τους, τη γη τους, τη χώρα τους για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους».
Νωρίτερα, παραλαμβάνοντας το Grammy Καλύτερου Urban Άλμπουμ, είχε μιλήσει ακόμη πιο ευθέως: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ‘’Έξω η ICE’’»
Και πρόσθεσε:«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι. Είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».
Μπίλι Άιλις: «Κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη»
Στο ίδιο πολιτικό κλίμα κινήθηκε και η Μπίλι Άιλις, η οποία κέρδισε το Τραγούδι της Χρονιάς για το Wildflower μαζί με τον αδελφό και βασικό συνεργάτη της, Φίνεας Ο’ Κόνελ. Οι δύο τους έγιναν οι πρώτοι δημιουργοί που κερδίζουν τρεις φορές στη συγκεκριμένη κατηγορία, μετά τα Bad Guy (2020) και Everything I Wanted (2021).
Η Μπίλι Άιλις, φορώντας καρφίτσα «ICE OUT» ήδη από το κόκκινο χαλί, είπε από τη σκηνή: «Όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την κατηγορία είναι απίστευτοι. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Νιώθω τεράστια τιμή κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Και όσο ευγνώμων κι αν νιώθω, ειλικρινά δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να πω πολλά — πέρα από το ότι κανείς δεν είναι παράνομος σε κλεμμένη γη… Είναι πραγματικά δύσκολο να ξέρεις τι να πεις και τι να κάνεις αυτή τη στιγμή, αλλά νιώθω πολύ ελπιδοφόρα μέσα σε αυτή την αίθουσα».
Στη συνέχεια κάλεσε το κοινό να συνεχίσει να αντιδρά: «Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μιλάμε και να διαμαρτυρόμαστε. Οι φωνές μας έχουν σημασία και οι άνθρωποι έχουν σημασία», πριν κλείσει με μια ωμή φράση κατά της ICE, η οποία λογοκρίθηκε στη ζωντανή μετάδοση του CBS.
Ολίβια Ντιν και οι προσωπικές ιστορίες μετανάστευσης
Πολιτική διάσταση έδωσε και η Ολίβια Ντιν, που αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνις. Από τη σκηνή είπε: «Βρίσκομαι εδώ ως εγγονή μιας μετανάστριας. Είμαι προϊόν γενναιότητας και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να γιορτάζονται. Χωρίς ο ένας τον άλλον δεν είμαστε τίποτα».
Καλλιτέχνες όπως οι Κελάνι και Γκλόρια Εστέφαν μίλησαν επίσης υπέρ των μεταναστών, ενώ αρκετοί εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί με κονκάρδες που έγραφαν «ICE out».
Κέντρικ Λαμάρ: πέντε Grammy, μνήμη και σεβασμός στην ιστορία
Ο Κέντρικ Λαμάρ κέρδισε το Καλύτερο Rap Άλμπουμ για το GNX και το Record of the Year για το Luther, το ντουέτο του με τη SZA, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με πέντε βραβεία. Η απονομή συνοδεύτηκε από στιγμιαία σύγχυση, όταν η Cher μπέρδεψε την κάρτα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το βραβείο πήγαινε στον εκλιπόντα Λούθερ Βάντρος, του οποίου η φωνή έχει χρησιμοποιηθεί στο τραγούδι.
Ο Λαμάρ απέτισε φόρο τιμής λέγοντας: «Πρέπει να πάρω τον χρόνο μου, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες όλων των εποχών», αποκαλύπτοντας ότι συγκινήθηκε όταν έλαβε άδεια να χρησιμοποιήσει τη φωνή του, με τη μοναδική προϋπόθεση: «Μας είπαν μόνο ένα πράγμα: χωρίς βρισιές».
Η SZA, από την πλευρά της, κάλεσε το κοινό: «Παρακαλώ μην πέσετε στην απόγνωση. Ξέρω ότι είναι μια τρομακτική περίοδος, αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και τον εαυτό μας. Δεν μας κυβερνά η κυβέρνηση — μας κυβερνά ο Θεός».
Lady Gaga και το μήνυμα προς τις γυναίκες στη μουσική
Η Lady Gaga κέρδισε το Καλύτερο Pop Άλμπουμ για το Mayhem και, ανεβαίνοντας σχεδόν λαχανιασμένη στη σκηνή για το 16ο Grammy της, δήλωσε: «Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, νιώθω πως πρέπει να τσιμπήσω τον εαυτό μου».
Στη συνέχεια προέτρεψε τις γυναίκες δημιουργούς: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι όταν βρίσκεσαι στο στούντιο με πολλούς άνδρες. Παλέψτε για τα τραγούδια σας, παλέψτε για τον εαυτό σας και φροντίστε να ακούγεστε δυνατά».
Μια τελετή που ξεπέρασε τη μουσική
Με εντυπωσιακές εμφανίσεις από τη Rosé και τον Μπρούνο Μαρς, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη Λορίν Χιλ, αλλά και με μόλις εννέα βραβεία στη βασική τηλεοπτική μετάδοση (τα υπόλοιπα 86 απονεμήθηκαν νωρίτερα στην «premiere ceremony»), τα φετινά Grammy καταγράφηκαν όχι απλώς ως μια βραδιά διακρίσεων, αλλά ως μια τελετή όπου η μουσική λειτούργησε συνειδητά ως εργαλείο μνήμης, διαμαρτυρίας και δημόσιου λόγου.
Grammy 2026 – Οι νικητές
Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2026
Άλμπουμ της χρονιάς: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Ηχογράφηση της Χρονιάς: Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Τραγούδι της Χρονιάς: Billie Eilish – Wildflower
Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία: Lola Young – Messy
Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ: Lady Gaga – Mayhem
Καλύτερο Σύγχρονο Country Άλμπουμ: Jelly Roll – Beautifully Broken
Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης: Olivia Dean
Καλύτερο Rap Άλμπουμ: Kendrick Lamar – GNX
Καλύτερη Dance-Pop Ηχογράφηση: Lady Gaga – Abracadabra
Καλύτερη Rap Ερμηνεία: Clipse – Chains & Whips (feat. Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Καλύτερη Σόλο Country Ερμηνεία: Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Καλύτερο Rap Τραγούδι: Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay – TV Off
Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία Ντουέτου/Συγκροτήματος: Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Καλύτερο R&B Άλμπουμ: Leon Thomas – Mutt
Καλύτερο Rock Άλμπουμ: Turnstile – Never Enough
Καλύτερο Dance/Electronic Άλμπουμ: FKA twigs – Eusexua
Καλύτερη Rock Ερμηνεία: Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Καλύτερη Metal Ερμηνεία: Turnstile – Birds
Καλύτερη R&B Ερμηνεία: Kehlani – Folded
Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία: Leon Thomas – Vibes Don’t Lie
Καλύτερο R&B Τραγούδι: Kehlani – Folded
Καλύτερο Εναλλακτικό Μουσικό Άλμπουμ: The Cure – Songs of a Lost World
Καλύτερο Παραδοσιακό Country Άλμπουμ: Zach Top – Ain’t In It for My Health
Καλύτερη Global Music Ερμηνεία: Bad Bunny – EoO
Καλύτερο Rock Τραγούδι: Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
Καλύτερο Country Τραγούδι: Tyler Childers – Bitin’ List
Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική Ερμηνεία: The Cure – Alone
Καλύτερο Soundtrack Συλλογής για Οπτικά Μέσα: Sinners
Καλύτερο Μουσικό Βίντεο: Doechii – Anxiety
Καλύτερο Τραγούδι Γραμμένο για Οπτικά Μέσα: Huntr/x – Golden (από το KPop: Demon Hunters)
Καλύτερο Folk Άλμπουμ: I’m With Her – Wild and Clear and Blue
Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση: Tame Impala – End of Summer
Καλύτερη Αφρικανική Μουσική Ερμηνεία: Tyla – PUSH 2 START
Καλύτερη Jazz Ερμηνεία: Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
Καλύτερη Ορχηστρική Ερμηνεία: Andris Nelsons & Boston Symphony Orchestra – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Καλύτερο Κωμικό Άλμπουμ: Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze
Καλύτερη Melodic Rap Ερμηνεία: Kendrick Lamar με τη SZA – Luther
Παραγωγός της Χρονιάς: Cirkut
Στιχουργός της Χρονιάς: Amy Allen
