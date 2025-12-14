Yungblud: Ο χαμός του Όζι Όσμπορν, το Grammy και η στιγμή που άλλαξε την καριέρα του

Ο Yungblud βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες και συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της καριέρας του. Ο μουσικός από το Ντόνκαστερ, με φρέσκια υποψηφιότητα για Grammy για τη ζωντανή ερμηνεία του στο Changes, είδε το άλμπουμ Idols να ανεβαίνει στην κορυφή των charts τον Ιούλιο και ετοιμάζεται για μια μακρά παγκόσμια περιοδεία που ξεκινά την Πρωτοχρονιά από την Αυστραλία, περνά τον Απρίλιο από μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεχίζεται στις ΗΠΑ για ολόκληρο τον Μάιο και το μεγαλύτερο μέρος του Ιουνίου.

Πίσω όμως από το πυκνό πρόγραμμα, υπάρχει ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο: η απώλεια του Όζι Όσμπορν. Ο Yungblud είχε την τιμή να εμφανιστεί στη σκηνή μαζί του στο τελευταίο reunion των Black Sabbath τον Ιούλιο — μια εμπειρία που, όπως λέει, τον σημάδεψε για πάντα.

Yungblud delays album to process Ozzy’s death as he opens up about pair’s bond https://t.co/wYax31beD5 — The Sun (@TheSun) December 13, 2025

«Με συγκινεί ακόμα και μόνο που το σκέφτομαι»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, περιέγραψε τη στιγμή ως τη μεγαλύτερη της καριέρας του: το να σε καλεί το είδωλό σου, να σε γνωρίζει ως άνθρωπο και να σου δίνει βήμα μπροστά σε όλο τον κόσμο — και λίγο μετά να φεύγει από τη ζωή.

«Με συγκινεί ακόμα και μόνο που το σκέφτομαι», παραδέχεται, εξηγώντας πως μεγάλωσε αγαπώντας τον Όζι όχι μόνο ως μουσικό, αλλά ως μορφή που επηρέασε την ίδια του την ταυτότητα.

Μιλώντας στο καναδικό podcast Q, ο Ντόμινικ Χάρισον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, τόνισε ότι προσπαθεί να επεξεργαστεί όσα του έχουν συμβεί. Η περιοδεία, όπως λέει, έχει ήδη κλειστεί μέχρι το 2028, ενώ παράλληλα καλείται να δημιουργήσει νέο άλμπουμ. «Αν δεν σταματήσεις να νιώσεις και να σκεφτείς, στο τέλος μουδιάζεις», εξηγεί, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτόν να μείνει παρών και συνδεδεμένος με το κοινό του.

Το 2025 θα τον βρει στη σκηνή σε Λονδίνο, Γλασκώβη, Κάρντιφ, Μάντσεστερ και Μπέλφαστ, ενώ η ερμηνεία του στο Changes στην τελευταία συναυλία του Όζι του χάρισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Rock Performance. Ένα γεγονός που, όπως λέει, είναι ταυτόχρονα τιμητικό και οδυνηρό: «Είναι μια ζωντανή στιγμή που δεν μπορείς να διορθώσεις ή να επαναλάβεις — και δεν μπορείς πια να τη μοιραστείς με τον άνθρωπο για τον οποίο τραγουδούσες».

Για τον Yungblud, η αναγνώριση αυτή δεν είναι απλώς ένα βραβείο, αλλά ένα κεφάλαιο που κλείνει με συγκίνηση — και ανοίγει με ευγνωμοσύνη απέναντι στα είδωλά του και στην κοινότητα που, όπως λέει, σκοπεύει να κοιτάζει στα μάτια «για τα επόμενα 20 χρόνια».

*Με πληροφορίες από: Τhe Sun, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @ yungblud