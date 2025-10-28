Στιβ Μάρτιν: Η συνεργασία με Yungblud και Aerosmith στη νέα εκδοχή του «My Only Angel»

Ο Στιβ Μάρτιν ανακοινώνει μια νέα συνεργασία.

«One More Time»: Η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Aerosmith μετά από 12 χρόνια

Ο αρχηγός των Aerosmith, Στίβεν Τάιλερ και ο κιθαρίστας Τζο Πέρι ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Yungblud στη σκηνή στα βραβεία MTV VMA 2025 για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν και αργότερα επιβεβαίωσαν ότι συνεργάστηκαν σε ένα EP με τίτλο «One More Time».

Το πρώτο τραξούδι του EP με τίτλο «My Only Angel» κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα και είναι η πρώτη πρωτότυπη κυκλοφορία των Aerosmith μετά από 12 χρόνια.

Στιβ Μάρτιν: Η εμφάνιση – έκπληξη

Την περασμένη εβδομάδα, ο Yungblud και οι Aerosmith μοιράστηκαν τη «Desert Road Version» του single, με μια πιο λιτή, συναισθηματική χροιά και τον καταξιωμένο ηθοποιό Στιβ Μάρτιν σε εμφάνιση – έκπληξη.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις ταινίες «Planes, Trains And Automobiles», «Cheaper By The Dozen» και «Father Of The Bride» και πιο πρόσφατα στην επιτυχημένη σειρά «Only Murders In The Building» – ο Στιβ Μάρτιν είναι επίσης διάσημος μουσικός και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Grammy.

Συνεισέφερε με μπάντζο στη «Desert Road Version» του τραγουδιού των Aerosmith.

Οι αναρτήσεις του ηθοποιού και η στιχομυθία με τον Στίβεν Τάιλερ

Ο Μάρτιν κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα μηνύματα που οδήγησαν στη συμμετοχή του στο τραγούδι.

«Παίζω μπάντζο σε ένα τραγούδι του Στίβεν Τάιλερ! Ορίστε η ανταλλαγή μηνυμάτων μας χωρίς συγκεκριμένο λόγο» έγραψε στη λεζάντα.

Στα μηνύματα, ο Τάιλερ φαίνεται να ρωτάει «Είχες την ευκαιρία να [ακούσεις emoji]» και ο Μάρτιν απαντά: «Δεν έχω πάρει το τραγούδι! Σου έγραψα αλλά δεν έλαβα απάντηση. Ω, νομίζω ότι έγραψα λάθος έναν αριθμό. Μπορείς να τον στείλεις τώρα;».

Αφού αστειεύονται για λίγο για το πώς και οι δύο έγραψαν λάθος ο ένας τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου, ο Μάρτιν λέει ότι έχει πλέον ολοκληρώσει το τραγούδι. Την 1η Οκτωβρίου, ο Τάιλερ έστειλε ξανά μήνυμα για να ευχαριστήσει τον Μάρτιν για τη συνεισφορά του.

«Στιβ… σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες στο τραγούδι. Το βάλαμε μπρος και ορίστε» έγραψε. «Έκανες την ακουστική έκδοση του τραγουδιού πολύ καλύτερη… αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε στον Κίμελ. Οπότε λατρεύω το πνεύμα σου» πρόσθεσε.

Η αρχική έκδοση του «My Only Angel» έκανε το ντεμπούτο της στην κορυφή του chart Hot Hard Rock Songs του Billboard όταν κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου και παρέμεινε στο Top 10 για τρεις εβδομάδες.