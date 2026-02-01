magazin
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
01 Φεβρουαρίου 2026

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Η μάχη των γιγάντων της μουσικής βιομηχανίας ξεκινάει σε λίγες ώρες με τα βραβεία Grammys 2026 να υπενθυμίζουν τους μεγάλους παίκτες στη σκακιέρα της μελωδίας.

Σε μια βραδιά που υπόσχεται να γιορτάσει από τα viral φαινόμενα του TikTok μέχρι τις ιστορικές συνεργασίες που επαναπροσδιόρισαν την pop κουλτούρα, οι φετινές υποψηφιότητες φέρνουν αντιμέτωπους θρύλους της βιομηχανίας και ανερχόμενα αστέρια σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.

Η 68η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες, με τα βλέμματα στραμμένα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS, ενώ οι συνδρομητές του Paramount+ θα έχουν τη δυνατότητα για streaming παρακολούθηση.

Η βραδιά θα ξεκινήσει παραδοσιακά με την Premiere Ceremony στο Peacock Theater, όπου ανακοινώνεται η πλειονότητα των βραβείων, με οικοδεσπότη τον Ντάρεν Κρις. Εκεί θα εμφανιστούν ζωντανά καλλιτέχνες όπως η Ζάρα Λάρσον και οι Spiritbox, δίνοντας τον παλμό πριν τη μεγάλη τηλεοπτική μετάδοση.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.

Τα φαβορί

YouTube thumbnail

Ο Κέντρικ Λαμάρ που σάρωσε στα βραβεία την περσινή χρονιά, αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή και της φετινής διοργάνωσης, οδηγώντας την κούρσα με εννέα υποψηφιότητες.

Ακολουθούν κατά πόδας οι Lady Gaga, Cirkut και Jack Antonoff  με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Bad Bunny, του οποίου το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos θα μπορούσε να γράψει ιστορία ως το πρώτο ισπανόφωνο πρότζεκτ που κατακτά την κορυφαία κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Bad Bunny, Thomas, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Serban Ghenea συμπληρώνουν την ομάδα των ισχυρών με έξι υποψηφιότητες έκαστος.

Οι αγνοούμενοι

Η πιο συζητημένη απουσία της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλη από αυτή της Τέιλορ Σουίφτ. Μετά από μια κυριαρχία ετών, η «βασίλισσα» των Grammys δεν διεκδικεί κανένα βραβείο για το 2026. Ο

λόγος, ωστόσο, είναι καθαρά τεχνικός: το τελευταίο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl, κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2025, χάνοντας για λίγες εβδομάδες το παράθυρο επιλεξιμότητας (31 Αυγούστου 2024 έως 30 Αυγούστου 2025).

Παρόλο που το άλμπουμ δίχασε τους κριτικούς, η απουσία του ονόματός της από τις λίστες δίνει χώρο σε άλλες pop δυνάμεις να αναπνεύσουν, μεταθέτοντας την πιθανή επιστροφή της για τη διοργάνωση του 2027.

Αίσθηση προκάλεσε η πλήρης απουσία του The Weeknd. Μετά το τέλος του μποϊκοτάζ του και την περσινή του εμφάνιση, πολλοί περίμεναν ότι το νέο του εγχείρημα Hurry Up Tomorrow θα σάρωνε τις υποψηφιότητες. Αντ’ αυτού, ο καλλιτέχνης έμεινε με μηδενικές διεκδικήσεις, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις τεταμένες σχέσεις του με την Ακαδημία.

YouTube thumbnail

Αντίστοιχη ήταν και η τύχη της Lorde. Το τέταρτο άλμπουμ της, Virgin, το οποίο αποθεώθηκε από τους κριτικούς ως μια δυναμική επιστροφή, αγνοήθηκε επιδεικτικά, με πολλούς να κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σνομπάρισμα της φετινής τελετής.

Παρά το γεγονός ότι η Μάιλι Σάιρους παρέμεινε στο επίκεντρο με το «Something Beautiful», η Ακαδημία φαίνεται πως δεν πείστηκε να της δώσει μια θέση στις μεγάλες κατηγορίες.

Αντίστοιχα, η Γκρέισι Έιμπραμς, η οποία θεωρούνταν σίγουρο φαβορί μετά τη συνεργασία της με την Τέιλορ Σουίφτ και τη διαρκή άνοδο της δημοτικότητάς της, βρέθηκε εκτός λίστας, προκαλώντας απογοήτευση στη Gen Z βάση των θαυμαστών της.

Επιπλέον συζητήθηκε ευρέως και η απουσία ηχηρών ονομάτων όπως η Λίλι Άλεν και ο Μπένσον Μπουν. Ο Μπουν, ο οποίος πέρυσι κυριολεκτικά «ταρακούνησε» τη σκηνή με τις ακροβατικές του ικανότητες και την παγκόσμια επιτυχία Beautiful Things, φέτος αγνοήθηκε εντελώς.

Rap και Country στα χαμένα

Στις κατηγορίες των νέων καλλιτεχνών (Best New Artist), παρατηρείται μια ηχηρή απουσία εκπροσώπων της Rap και της Country μουσικής. Παρά την εμπορική επιτυχία καλλιτεχνών όπως ο Playboi Carti, του οποίου το άλμπουμ MUSIC ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, το όνομά του δεν εμφανίζεται πουθενά.

Το ίδιο ισχύει και για την ανερχόμενη δύναμη της Country, Μέγκαν Μορόνεϊ, η οποία παρά τα συνεχή hits, δεν κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την πόρτα των Grammys, αφήνοντας την κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων να κυριαρχείται από pop και εναλλακτικούς ήχους.

Εντυπωσιακό line up, συγκινητικά αφιερώματα

Η σκηνή των Grammys θα γεμίσει από αστέρες πρώτου μεγέθους, με τον Μπρούνο Μαρς και τη Lady Gaga να ηγούνται των ζωντανών εμφανίσεων.

Πολυαναμενόμενη είναι η συνεργασία του Τζάστιν Μπίμπερ με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καθώς και η επανασύνδεση των Clipse με τον Φαρέλ Γουίλιαμς.

YouTube thumbnail

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς αναμένεται να είναι το ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Όζι Όσμπορν, με τους Post Malone, Σλας, Νταφ ΜακΚάγκαν και Τσαντ Σμιθ να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν ροκ φόρο τιμής.

Επιπλέον, η Λόριν Χιλ θα τιμήσει την κληρονομιά των Ντ’Άντζελο και Ρομπέρτα Φλακ σε μια εμβληματική εμφάνιση.

Νέες κατηγορίες & οι παρουσιαστές

Η φετινή διοργάνωση εισάγει δύο νέες κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της βιομηχανίας, τις Βest Τraditional Country Album και Βest Album Cover.

Στην παρουσίαση των βραβείων θα παρελάσουν πολλοί, βραβευμένοι με Grammy, καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους οι Χάρι Στάιλς, Doechii, Κάρολ Κινγκ, Chappell Roan, Charli xcx, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Κarol G, Queen Latifah και Τεγιάνα Τέιλορ.

Ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την επιτυχία των τελευταίων ετών, επιστρέφει για να αποχαιρετήσει τον θεσμό από τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και ουσιαστικές στιγμές για την τέχνη της μουσικής.

Λάμψη, νότες, stream

YouTube thumbnail

Η εμπειρία των Grammys ξεκινά πολύ πριν την επίσημη εκδήλωση στη σκηνή, με το GRAMMY Live From The Red Carpet να προσφέρει αποκλειστικές συνεντεύξεις και τις πρώτες εικόνες από τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές των σταρ.

Οι φίλοι της μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας στο YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα παρασκήνια και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των νικητών.

Όπως είπε ο πρόεδρος και CEO της Recording Academy, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, η «φετινή διοργάνωση θέλει να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία» καθώς πολλοί καλλιτέχνες βρίσκονται για πρώτη φορά υποψήφιοι σε κατηγορίες-ορόσημα, ενώ παράλληλα κάνει δυναμική εμφάνιση μια νέα γενιά ταλέντων, στοιχείο που ενισχύει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των αποτελεσμάτων.

Oι υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς

Record of the year

YouTube thumbnail

Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.

Song of the year

Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Sabrina Carpenter –Manchild
Billie Eilish – Wildflower

Album of the year

YouTube thumbnail

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia

Best new artist

Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Best pop solo performance

Justin Bieber – Daisies
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy

Best pop duo/group performance

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Best pop vocal album

YouTube thumbnail

Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Best dance/electronic recording

Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer

Best dance pop recording

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal

Best dance/electronic album

YouTube thumbnail

FKA twigs – Eusexua
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Best rock performance

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Best metal performance

Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds

Best rock album

Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Idols

Best alternative music performance

YouTube thumbnail

Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute

Best alternative music album

Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Best R&B performance

Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman

Best R&B album

YouTube thumbnail

Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt

Best rap performance

Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Best rap album

Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, the Creator – Chromakopia

Best jazz performance

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live)
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Best country solo performance

YouTube thumbnail

Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Best traditional country album

Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health

Best contemporary country album

Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken
Miranda Lambert – Postcards from Texas

Best global music performance

Bad Bunny – EoO
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Songwriter of the year

Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz

Producer of the year

Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave

Best music video

YouTube thumbnail

Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety
OK Go – Love
Sade – Young Lion

Best orchestral performance

Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies
Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81
Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ
Ξανά στο φως 01.02.26

Ο Φαμπ Μορβάν των Milli Vanilli διώχνει το στίγμα της playback απάτης και του λιντσαρίσματος των ΜΜΕ

Τρεις δεκαετίες μετά την ανάκληση του Grammy του διαβόητου ντουέτου Milli Vanilli, είναι και πάλι υποψήφιος, για το audiobook των αδιάλλακτων απομνημονευμάτων του. «Έπρεπε να πω την ιστορία μου» λέει o Φαμπ Μορβάν στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day
MAGA 26.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει «όχι» στο Super Bowl και στοχοποιεί Bad Bunny και Green Day

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρακολουθήσει το φετινό Super Bowl στο Σαν Φρανσίσκο, επικρίνοντας τους Bad Bunny και Green Day για το σόου του ημιχρόνου, το οποίο χαρακτήρισε επιλογή που «σπέρνει μίσος»

Σύνταξη
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22.01.26

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»
The Good Life 01.02.26

Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Το νορβηγικό παλάτι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με το σκάνδαλο Επστάιν και τη δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα να διαλύουν τη μοναρχία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Κρήτη 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)

Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 επί του Ολυμπιακού στο 59', από κεφαλιά του Βάργκα μετά από κόρνερ. Η επίθεση της Ένωσης ωστόσο, από την οποία προήλθε το κόρνερ και μετά το γκολ ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.02.26

ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν

Η συνάντηση είχε θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με επέμβαση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Την ετοιμότητά του εξετάζει Ισραήλ.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας του, λέγοντας πως δεν έχει ζήσει ξανά κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Αύριο Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει επισήμως, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου επισπεύδει για να αλλάξει ατζέντα και ποντάρει τα ρέστα του στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Η «αντισυστημικότητα» του Χάρη Δούκα και το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου για το μετεκλογικό τοπίο - Η σύγκλιση των δύο για το θέμα των συνεργασιών και οι ζυμώσεις ενόψει συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική

Η Ελλάδα διέλυσε με 23-6 την αδύναμη Κροατία στην τελευταία... προπόνηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, τερμάτισε πρώτη, αήττητη και καλύτερη στον Ε' όμιλο και περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό.

Σύνταξη
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος
Ελλάδα 01.02.26

Τουλάχιστον 100 επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο χιονοδρομικό του Φαλακρού – Ανάμεσά τους βρέφος

Αυτή τη στιγμή στο Φαλακρό βρίσκονται εγκλωβισμένα περίπου 40 αυτοκίνητα και ένα λεωφορείο, «οι επισκέπτες είναι ασφαλείς σε ζεστό περιβάλλον και όταν ο καιρός το επιτρέψει θα ξεκινήσει η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους» δήλωσε ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Κόσμος 01.02.26

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
