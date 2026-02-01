Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου
Η μάχη των γιγάντων της μουσικής βιομηχανίας ξεκινάει σε λίγες ώρες με τα βραβεία Grammys 2026 να υπενθυμίζουν τους μεγάλους παίκτες στη σκακιέρα της μελωδίας.
Σε μια βραδιά που υπόσχεται να γιορτάσει από τα viral φαινόμενα του TikTok μέχρι τις ιστορικές συνεργασίες που επαναπροσδιόρισαν την pop κουλτούρα, οι φετινές υποψηφιότητες φέρνουν αντιμέτωπους θρύλους της βιομηχανίας και ανερχόμενα αστέρια σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.
Η 68η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες, με τα βλέμματα στραμμένα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς.
Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS, ενώ οι συνδρομητές του Paramount+ θα έχουν τη δυνατότητα για streaming παρακολούθηση.
Η βραδιά θα ξεκινήσει παραδοσιακά με την Premiere Ceremony στο Peacock Theater, όπου ανακοινώνεται η πλειονότητα των βραβείων, με οικοδεσπότη τον Ντάρεν Κρις. Εκεί θα εμφανιστούν ζωντανά καλλιτέχνες όπως η Ζάρα Λάρσον και οι Spiritbox, δίνοντας τον παλμό πριν τη μεγάλη τηλεοπτική μετάδοση.
Τα φαβορί
Ο Κέντρικ Λαμάρ που σάρωσε στα βραβεία την περσινή χρονιά, αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή και της φετινής διοργάνωσης, οδηγώντας την κούρσα με εννέα υποψηφιότητες.
Ακολουθούν κατά πόδας οι Lady Gaga, Cirkut και Jack Antonoff με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Bad Bunny, του οποίου το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos θα μπορούσε να γράψει ιστορία ως το πρώτο ισπανόφωνο πρότζεκτ που κατακτά την κορυφαία κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς.
Bad Bunny, Thomas, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Serban Ghenea συμπληρώνουν την ομάδα των ισχυρών με έξι υποψηφιότητες έκαστος.
Οι αγνοούμενοι
Η πιο συζητημένη απουσία της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλη από αυτή της Τέιλορ Σουίφτ. Μετά από μια κυριαρχία ετών, η «βασίλισσα» των Grammys δεν διεκδικεί κανένα βραβείο για το 2026. Ο
λόγος, ωστόσο, είναι καθαρά τεχνικός: το τελευταίο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl, κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2025, χάνοντας για λίγες εβδομάδες το παράθυρο επιλεξιμότητας (31 Αυγούστου 2024 έως 30 Αυγούστου 2025).
Παρόλο που το άλμπουμ δίχασε τους κριτικούς, η απουσία του ονόματός της από τις λίστες δίνει χώρο σε άλλες pop δυνάμεις να αναπνεύσουν, μεταθέτοντας την πιθανή επιστροφή της για τη διοργάνωση του 2027.
Αίσθηση προκάλεσε η πλήρης απουσία του The Weeknd. Μετά το τέλος του μποϊκοτάζ του και την περσινή του εμφάνιση, πολλοί περίμεναν ότι το νέο του εγχείρημα Hurry Up Tomorrow θα σάρωνε τις υποψηφιότητες. Αντ’ αυτού, ο καλλιτέχνης έμεινε με μηδενικές διεκδικήσεις, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις τεταμένες σχέσεις του με την Ακαδημία.
Αντίστοιχη ήταν και η τύχη της Lorde. Το τέταρτο άλμπουμ της, Virgin, το οποίο αποθεώθηκε από τους κριτικούς ως μια δυναμική επιστροφή, αγνοήθηκε επιδεικτικά, με πολλούς να κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σνομπάρισμα της φετινής τελετής.
Παρά το γεγονός ότι η Μάιλι Σάιρους παρέμεινε στο επίκεντρο με το «Something Beautiful», η Ακαδημία φαίνεται πως δεν πείστηκε να της δώσει μια θέση στις μεγάλες κατηγορίες.
Αντίστοιχα, η Γκρέισι Έιμπραμς, η οποία θεωρούνταν σίγουρο φαβορί μετά τη συνεργασία της με την Τέιλορ Σουίφτ και τη διαρκή άνοδο της δημοτικότητάς της, βρέθηκε εκτός λίστας, προκαλώντας απογοήτευση στη Gen Z βάση των θαυμαστών της.
Επιπλέον συζητήθηκε ευρέως και η απουσία ηχηρών ονομάτων όπως η Λίλι Άλεν και ο Μπένσον Μπουν. Ο Μπουν, ο οποίος πέρυσι κυριολεκτικά «ταρακούνησε» τη σκηνή με τις ακροβατικές του ικανότητες και την παγκόσμια επιτυχία Beautiful Things, φέτος αγνοήθηκε εντελώς.
Rap και Country στα χαμένα
Στις κατηγορίες των νέων καλλιτεχνών (Best New Artist), παρατηρείται μια ηχηρή απουσία εκπροσώπων της Rap και της Country μουσικής. Παρά την εμπορική επιτυχία καλλιτεχνών όπως ο Playboi Carti, του οποίου το άλμπουμ MUSIC ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, το όνομά του δεν εμφανίζεται πουθενά.
Το ίδιο ισχύει και για την ανερχόμενη δύναμη της Country, Μέγκαν Μορόνεϊ, η οποία παρά τα συνεχή hits, δεν κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την πόρτα των Grammys, αφήνοντας την κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων να κυριαρχείται από pop και εναλλακτικούς ήχους.
Εντυπωσιακό line up, συγκινητικά αφιερώματα
Η σκηνή των Grammys θα γεμίσει από αστέρες πρώτου μεγέθους, με τον Μπρούνο Μαρς και τη Lady Gaga να ηγούνται των ζωντανών εμφανίσεων.
Πολυαναμενόμενη είναι η συνεργασία του Τζάστιν Μπίμπερ με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καθώς και η επανασύνδεση των Clipse με τον Φαρέλ Γουίλιαμς.
Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς αναμένεται να είναι το ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Όζι Όσμπορν, με τους Post Malone, Σλας, Νταφ ΜακΚάγκαν και Τσαντ Σμιθ να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν ροκ φόρο τιμής.
Επιπλέον, η Λόριν Χιλ θα τιμήσει την κληρονομιά των Ντ’Άντζελο και Ρομπέρτα Φλακ σε μια εμβληματική εμφάνιση.
Νέες κατηγορίες & οι παρουσιαστές
Η φετινή διοργάνωση εισάγει δύο νέες κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της βιομηχανίας, τις Βest Τraditional Country Album και Βest Album Cover.
Στην παρουσίαση των βραβείων θα παρελάσουν πολλοί, βραβευμένοι με Grammy, καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους οι Χάρι Στάιλς, Doechii, Κάρολ Κινγκ, Chappell Roan, Charli xcx, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Κarol G, Queen Latifah και Τεγιάνα Τέιλορ.
Ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την επιτυχία των τελευταίων ετών, επιστρέφει για να αποχαιρετήσει τον θεσμό από τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και ουσιαστικές στιγμές για την τέχνη της μουσικής.
Λάμψη, νότες, stream
Η εμπειρία των Grammys ξεκινά πολύ πριν την επίσημη εκδήλωση στη σκηνή, με το GRAMMY Live From The Red Carpet να προσφέρει αποκλειστικές συνεντεύξεις και τις πρώτες εικόνες από τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές των σταρ.
Οι φίλοι της μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας στο YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα παρασκήνια και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των νικητών.
Όπως είπε ο πρόεδρος και CEO της Recording Academy, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, η «φετινή διοργάνωση θέλει να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία» καθώς πολλοί καλλιτέχνες βρίσκονται για πρώτη φορά υποψήφιοι σε κατηγορίες-ορόσημα, ενώ παράλληλα κάνει δυναμική εμφάνιση μια νέα γενιά ταλέντων, στοιχείο που ενισχύει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των αποτελεσμάτων.
Oι υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς
Record of the year
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.
Song of the year
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar with SZA – Luther
Sabrina Carpenter –Manchild
Billie Eilish – Wildflower
Album of the year
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
Best new artist
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best pop solo performance
Justin Bieber – Daisies
Sabrina Carpenter – Manchild
Lady Gaga – Disease
Chappell Roan – The Subway
Lola Young – Messy
Best pop duo/group performance
Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
Huntr/x – Golden
Katseye – Gabriela
Rosé & Bruno Mars – APT.
SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30
Best pop vocal album
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Miley Cyrus – Something Beautiful
Lady Gaga – Mayhem
Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)
Best dance/electronic recording
Disclosure & Anderson Paak – No Cap
Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
Kaytranada – Space Invader
Skrillex – Voltage
Tame Impala – End of Summer
Best dance pop recording
Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
Lady Gaga – Abracadabra
Zara Larsson – Midnight Sun
Tate McRae – Just Keep Watching
PinkPantheress – Illegal
Best dance/electronic album
FKA twigs – Eusexua
Fred Again – Ten Days
PinkPantheress – Fancy That
Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3
Best rock performance
Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
Linkin Park – The Emptiness Machine
Turnstile – Never Enough
Hayley Williams – Mirtazapine
Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
Best metal performance
Dream Theater – Night Terror
Ghost – Lachryma
Sleep Token – Emergence
Spiritbox – Soft Spine
Turnstile – Birds
Best rock album
Deftones – Private Music
Haim – I Quit
Linkin Park – From Zero
Turnstile – Never Enough
Yungblud – Idols
Best alternative music performance
Bon Iver – Everything is Peaceful Love
The Cure – Alone
Turnstile – Seein’ Stars
Wet Leg – Mangetout
Hayley Williams – Parachute
Best alternative music album
Bon Iver – Sable, Fable
The Cure – Songs of a Lost World
Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
Wet Leg – Moisturizer
Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Best R&B performance
Justin Bieber – Yukon
Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
Kehlani – Folded
Leon Thomas – Mutt
Summer Walker – Heart of a Woman
Best R&B album
Givēon – Beloved
Coco Jones – Why Not More?
Ledisi – The Crown
Teyana Taylor – Escape Room
Leon Thomas – Mutt
Best rap performance
Cardi B – Outside
Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
Doechii – Anxiety
Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)
Best rap album
Clipse – Let God Sort Em Out
Glorilla – Glorious
JID – God Does Like Ugly
Kendrick Lamar – GNX
Tyler, the Creator – Chromakopia
Best jazz performance
Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live)
Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
Michael Mayo – Four
Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)
Best country solo performance
Tyler Childers – Nose on the Grindstone
Shaboozey – Good News
Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
Zach Top – I Never Lie
Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
Best traditional country album
Charley Crockett – Dollar a Day
Lukas Nelson – American Romance
Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
Margo Price – Hard Headed Woman
Zach Top – Ain’t In It for My Health
Best contemporary country album
Kelsea Ballerini – Patterns
Tyler Childers – Snipe Hunter
Eric Church – Evangeline vs the Machine
Jelly Roll – Beautifully Broken
Miranda Lambert – Postcards from Texas
Best global music performance
Bad Bunny – EoO
Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
Angélique Kidjo – Jerusalema
Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
Shakti – Shrini’s Dream (live)
Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)
Songwriter of the year
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr
Laura Veltz
Producer of the year
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Best music video
Sabrina Carpenter – Manchild
Clipse – So Be It
Doechii – Anxiety
OK Go – Love
Sade – Young Lion
Best orchestral performance
Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies
Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81
Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements
