Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η μάχη των γιγάντων της μουσικής βιομηχανίας ξεκινάει σε λίγες ώρες με τα βραβεία Grammys 2026 να υπενθυμίζουν τους μεγάλους παίκτες στη σκακιέρα της μελωδίας.

Σε μια βραδιά που υπόσχεται να γιορτάσει από τα viral φαινόμενα του TikTok μέχρι τις ιστορικές συνεργασίες που επαναπροσδιόρισαν την pop κουλτούρα, οι φετινές υποψηφιότητες φέρνουν αντιμέτωπους θρύλους της βιομηχανίας και ανερχόμενα αστέρια σε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.

Η 68η ετήσια απονομή των βραβείων Grammy πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες, με τα βλέμματα στραμμένα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS, ενώ οι συνδρομητές του Paramount+ θα έχουν τη δυνατότητα για streaming παρακολούθηση.

Η βραδιά θα ξεκινήσει παραδοσιακά με την Premiere Ceremony στο Peacock Theater, όπου ανακοινώνεται η πλειονότητα των βραβείων, με οικοδεσπότη τον Ντάρεν Κρις. Εκεί θα εμφανιστούν ζωντανά καλλιτέχνες όπως η Ζάρα Λάρσον και οι Spiritbox, δίνοντας τον παλμό πριν τη μεγάλη τηλεοπτική μετάδοση.

Η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.

Τα φαβορί

Ο Κέντρικ Λαμάρ που σάρωσε στα βραβεία την περσινή χρονιά, αναδεικνύεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή και της φετινής διοργάνωσης, οδηγώντας την κούρσα με εννέα υποψηφιότητες.

Ακολουθούν κατά πόδας οι Lady Gaga, Cirkut και Jack Antonoff με επτά υποψηφιότητες ο καθένας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Bad Bunny, του οποίου το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos θα μπορούσε να γράψει ιστορία ως το πρώτο ισπανόφωνο πρότζεκτ που κατακτά την κορυφαία κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Bad Bunny, Thomas, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Serban Ghenea συμπληρώνουν την ομάδα των ισχυρών με έξι υποψηφιότητες έκαστος.

Οι αγνοούμενοι

Η πιο συζητημένη απουσία της φετινής χρονιάς δεν είναι άλλη από αυτή της Τέιλορ Σουίφτ. Μετά από μια κυριαρχία ετών, η «βασίλισσα» των Grammys δεν διεκδικεί κανένα βραβείο για το 2026. Ο

λόγος, ωστόσο, είναι καθαρά τεχνικός: το τελευταίο της άλμπουμ, The Life of a Showgirl, κυκλοφόρησε στις 12 Οκτωβρίου 2025, χάνοντας για λίγες εβδομάδες το παράθυρο επιλεξιμότητας (31 Αυγούστου 2024 έως 30 Αυγούστου 2025).

Παρόλο που το άλμπουμ δίχασε τους κριτικούς, η απουσία του ονόματός της από τις λίστες δίνει χώρο σε άλλες pop δυνάμεις να αναπνεύσουν, μεταθέτοντας την πιθανή επιστροφή της για τη διοργάνωση του 2027.

Αίσθηση προκάλεσε η πλήρης απουσία του The Weeknd. Μετά το τέλος του μποϊκοτάζ του και την περσινή του εμφάνιση, πολλοί περίμεναν ότι το νέο του εγχείρημα Hurry Up Tomorrow θα σάρωνε τις υποψηφιότητες. Αντ’ αυτού, ο καλλιτέχνης έμεινε με μηδενικές διεκδικήσεις, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις τεταμένες σχέσεις του με την Ακαδημία.

Αντίστοιχη ήταν και η τύχη της Lorde. Το τέταρτο άλμπουμ της, Virgin, το οποίο αποθεώθηκε από τους κριτικούς ως μια δυναμική επιστροφή, αγνοήθηκε επιδεικτικά, με πολλούς να κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σνομπάρισμα της φετινής τελετής.

Παρά το γεγονός ότι η Μάιλι Σάιρους παρέμεινε στο επίκεντρο με το «Something Beautiful», η Ακαδημία φαίνεται πως δεν πείστηκε να της δώσει μια θέση στις μεγάλες κατηγορίες.

Αντίστοιχα, η Γκρέισι Έιμπραμς, η οποία θεωρούνταν σίγουρο φαβορί μετά τη συνεργασία της με την Τέιλορ Σουίφτ και τη διαρκή άνοδο της δημοτικότητάς της, βρέθηκε εκτός λίστας, προκαλώντας απογοήτευση στη Gen Z βάση των θαυμαστών της.

Επιπλέον συζητήθηκε ευρέως και η απουσία ηχηρών ονομάτων όπως η Λίλι Άλεν και ο Μπένσον Μπουν. Ο Μπουν, ο οποίος πέρυσι κυριολεκτικά «ταρακούνησε» τη σκηνή με τις ακροβατικές του ικανότητες και την παγκόσμια επιτυχία Beautiful Things, φέτος αγνοήθηκε εντελώς.

Rap και Country στα χαμένα

Στις κατηγορίες των νέων καλλιτεχνών (Best New Artist), παρατηρείται μια ηχηρή απουσία εκπροσώπων της Rap και της Country μουσικής. Παρά την εμπορική επιτυχία καλλιτεχνών όπως ο Playboi Carti, του οποίου το άλμπουμ MUSIC ήταν από τα πιο πολυσυζητημένα της χρονιάς, το όνομά του δεν εμφανίζεται πουθενά.

Το ίδιο ισχύει και για την ανερχόμενη δύναμη της Country, Μέγκαν Μορόνεϊ, η οποία παρά τα συνεχή hits, δεν κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την πόρτα των Grammys, αφήνοντας την κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων να κυριαρχείται από pop και εναλλακτικούς ήχους.

Εντυπωσιακό line up, συγκινητικά αφιερώματα

Η σκηνή των Grammys θα γεμίσει από αστέρες πρώτου μεγέθους, με τον Μπρούνο Μαρς και τη Lady Gaga να ηγούνται των ζωντανών εμφανίσεων.

Πολυαναμενόμενη είναι η συνεργασία του Τζάστιν Μπίμπερ με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καθώς και η επανασύνδεση των Clipse με τον Φαρέλ Γουίλιαμς.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς αναμένεται να είναι το ειδικό αφιέρωμα στον θρυλικό Όζι Όσμπορν, με τους Post Malone, Σλας, Νταφ ΜακΚάγκαν και Τσαντ Σμιθ να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν ροκ φόρο τιμής.

Επιπλέον, η Λόριν Χιλ θα τιμήσει την κληρονομιά των Ντ’Άντζελο και Ρομπέρτα Φλακ σε μια εμβληματική εμφάνιση.

Νέες κατηγορίες & οι παρουσιαστές

Η φετινή διοργάνωση εισάγει δύο νέες κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της βιομηχανίας, τις Βest Τraditional Country Album και Βest Album Cover.

Στην παρουσίαση των βραβείων θα παρελάσουν πολλοί, βραβευμένοι με Grammy, καλλιτέχνες. Ανάμεσα τους οι Χάρι Στάιλς, Doechii, Κάρολ Κινγκ, Chappell Roan, Charli xcx, Τζεφ Γκόλντμπλαμ, Κarol G, Queen Latifah και Τεγιάνα Τέιλορ.

Ο Τρέβορ Νόα, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την επιτυχία των τελευταίων ετών, επιστρέφει για να αποχαιρετήσει τον θεσμό από τη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, υποσχόμενος μια βραδιά γεμάτη χιούμορ και ουσιαστικές στιγμές για την τέχνη της μουσικής.

Λάμψη, νότες, stream

Η εμπειρία των Grammys ξεκινά πολύ πριν την επίσημη εκδήλωση στη σκηνή, με το GRAMMY Live From The Red Carpet να προσφέρει αποκλειστικές συνεντεύξεις και τις πρώτες εικόνες από τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές των σταρ.

Οι φίλοι της μουσικής μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ακαδημίας στο YouTube και τα κοινωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα παρασκήνια και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των νικητών.

Όπως είπε ο πρόεδρος και CEO της Recording Academy, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, η «φετινή διοργάνωση θέλει να προσφέρει στιγμές που θα μείνουν στην ιστορία» καθώς πολλοί καλλιτέχνες βρίσκονται για πρώτη φορά υποψήφιοι σε κατηγορίες-ορόσημα, ενώ παράλληλα κάνει δυναμική εμφάνιση μια νέα γενιά ταλέντων, στοιχείο που ενισχύει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα των αποτελεσμάτων.

Oι υποψηφιότητες στις πιο σημαντικές κατηγορίες της βραδιάς

Record of the year

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar with SZA – Luther

Chappell Roan – The Subway

Rosé & Bruno Mars – APT.

Song of the year

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé & Bruno Mars – APT.

Bad Bunny – DtMF

Huntr/x – Golden

Kendrick Lamar with SZA – Luther

Sabrina Carpenter –Manchild

Billie Eilish – Wildflower

Album of the year

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let Got Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Best new artist

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Best pop solo performance

Justin Bieber – Daisies

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Lola Young – Messy

Best pop duo/group performance

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT.

SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Best pop vocal album

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Lady Gaga – Mayhem

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Best dance/electronic recording

Disclosure & Anderson Paak – No Cap

Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Tame Impala – End of Summer

Best dance pop recording

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Lady Gaga – Abracadabra

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Best dance/electronic album

FKA twigs – Eusexua

Fred Again – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale

Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Best rock performance

Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

Linkin Park – The Emptiness Machine

Turnstile – Never Enough

Hayley Williams – Mirtazapine

Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Best metal performance

Dream Theater – Night Terror

Ghost – Lachryma

Sleep Token – Emergence

Spiritbox – Soft Spine

Turnstile – Birds

Best rock album

Deftones – Private Music

Haim – I Quit

Linkin Park – From Zero

Turnstile – Never Enough

Yungblud – Idols

Best alternative music performance

Bon Iver – Everything is Peaceful Love

The Cure – Alone

Turnstile – Seein’ Stars

Wet Leg – Mangetout

Hayley Williams – Parachute

Best alternative music album

Bon Iver – Sable, Fable

The Cure – Songs of a Lost World

Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass

Wet Leg – Moisturizer

Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Best R&B performance

Justin Bieber – Yukon

Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)

Kehlani – Folded

Leon Thomas – Mutt

Summer Walker – Heart of a Woman

Best R&B album

Givēon – Beloved

Coco Jones – Why Not More?

Ledisi – The Crown

Teyana Taylor – Escape Room

Leon Thomas – Mutt

Best rap performance

Cardi B – Outside

Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)

Doechii – Anxiety

Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)

Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Best rap album

Clipse – Let God Sort Em Out

Glorilla – Glorious

JID – God Does Like Ugly

Kendrick Lamar – GNX

Tyler, the Creator – Chromakopia

Best jazz performance

Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)

Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live)

Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True

Michael Mayo – Four

Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Best country solo performance

Tyler Childers – Nose on the Grindstone

Shaboozey – Good News

Chris Stapleton – Bad As I Used to Be

Zach Top – I Never Lie

Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Best traditional country album

Charley Crockett – Dollar a Day

Lukas Nelson – American Romance

Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

Margo Price – Hard Headed Woman

Zach Top – Ain’t In It for My Health

Best contemporary country album

Kelsea Ballerini – Patterns

Tyler Childers – Snipe Hunter

Eric Church – Evangeline vs the Machine

Jelly Roll – Beautifully Broken

Miranda Lambert – Postcards from Texas

Best global music performance

Bad Bunny – EoO

Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

Angélique Kidjo – Jerusalema

Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?

Shakti – Shrini’s Dream (live)

Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Songwriter of the year

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr

Laura Veltz

Producer of the year

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Best music video

Sabrina Carpenter – Manchild

Clipse – So Be It

Doechii – Anxiety

OK Go – Love

Sade – Young Lion

Best orchestral performance

Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies

Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie

Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81

Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds

Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements