O Kendrick Lamar σαρώνει σε υποψηφιότητες στα Grammy, η Lady Gaga ακολουθεί και ο Bad Bunny γράφει ιστορία

Ο Kendrick Lamar είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για τα Grammy 2026, όπως αποκάλυψε η Recording Academy, με τον ράπερ να κυριαρχεί στα φετινά βραβεία με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών άλμπουμ και τραγούδι της χρονιάς για το GNX και το hit single του «Luther».

Ο Lamar, ο οποίος έχει πλέον 66 υποψηφιότητες στην καριέρα του, φαίνεται να συνεχίζει την ανοδική πορεία του από την περσινή μουσική διοργάνωση, όπου κέρδισε τόσο για το δίσκο όσο και για το τραγούδι της χρονιάς για το «Not Like Us», αν και αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό, με τους Lady Gaga, Bad Bunny και Sabrina Carpenter, να λαμβάνουν υποψηφιότητες σε όλες τις γενικές κατηγορίες.

Η Gaga είναι η δεύτερη καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες φέτος, καθώς το «Mayhem» ήταν επίσης υποψήφιο για το άλμπουμ της χρονιάς, με το single «Abracadabra» να καραδοκεί σε πολλαπλές κατηγορίες.

Από το «Un Verano Sin Ti» έως το «Debí Tirar Más Fotos»

Ο Bad Bunny ακολουθεί τους Lamar και Gaga με έξι υποψηφιότητες – γράφοντας ιστορία.

Τρία χρόνια μετά την επιτυχία του «Un Verano Sin Ti», του πρώτου ισπανόφωνου άλμπουμ που κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», η τελευταία κυκλοφορία του Bad Bunny, «Debí Tirar Más Fotos», του χάρισε για άλλη μια φορά θεσμική αναγνώριση.

Επιπλέον, το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του χάρισε υποψηφιότητες στις κατηγορίες τραγούδι και δίσκος της χρονιάς, καθιστώντας τον Bad Bunny τον δεύτερο ισπανόφωνο καλλιτέχνη που εμφανίζεται στην κατηγορία και τον πρώτο που εμφανίζεται και στις τρεις μεγάλες κατηγορίες την ίδια χρονιά.

Η ισχυρή παρουσία της ραπ

Η Carpenter κέρδισε έξι υποψηφιότητες σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και, το «Man’s Best Friend» ενδέχεται να οριστει ως το άλμπουμ της χρονιάς.

Παράλληλα, στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», ο Justin Bieber κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία από το 2022 για το «Swag».

Το ραπ είχε ισχυρή παρουσία φέτος, καθώς μαζί με τον Kendrick, το πολυβραβευμένο «Let God Sort Em Out» των Clipse κέρδισε υποψηφιότητα μαζί με το «CHROMAKOPIA» του Tyler, the Creator.

Οι Clipse έλαβαν συνολικά πέντε υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ραπ ερμηνεία, ραπ τραγούδι και ραπ άλμπουμ, όπως και η SZA, ο Tyler, the Creator και οι Turnstile.

Επίσης, πέντε υποψηφιότητες έλαβε η Doechii, καθώς το «Anxiety» κέρδισε υποψηφιότητες για την καλύτερη ραπ ερμηνεία και το καλύτερο ραπ τραγούδι, καθώς και για το καλύτερο μουσικό βίντεο.

Δείτε όλες τις υποψηφιότητες εδώ.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter & Variety