Kendrick Lamar: Ο ράπερ κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 με το «GNX» ενώ το soundtrack του «Wicked» κάνει την έκπληξη

Το «GNX» του Kendrick Lamar έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 1 του Billboard 200, αποτελώντας την τέταρτη διαδοχική επιτυχία του Καλιφορνέζου στο chart.

Ο ράπερ καταλαμβάνει επίσης επτά από τις δέκα πρώτες θέσεις της λίστας τραγουδιών Billboard Hot 100, με κορυφαία το «Squabble Up» στο Νο. 1, το «TV Off» στο Νο. 2, το «Luther» στο Νο. 3, το «Wacced Out Murals» στο Νο. 4, το «Hey Now» στο Νο. 5, το «Reincarnated» στο Νο. 7 και το «Man at the Garden» να συμπληρώνει την κορυφή στο Νο. 10.

Με αυτό το κατόρθωμα, ο Lamar σπάει το ρεκόρ για τις περισσότερες επιτυχίες Νο. 1 (τρεις) στο Hot 100 φέτος, ξεπερνώντας τους Ariana Grande, Morgan Wallen και Post Malone. Είναι επίσης ο τέταρτος καλλιτέχνης στην ιστορία – μαζί με την Taylor Swift, τον Drake και τους Beatles – που κατέχει ταυτόχρονα τις πέντε πρώτες θέσεις στο Hot 100.

Μετά τον Kendrick Lamar ακολουθεί το soundtrack της ταινίας «Wicked»

Σε παραγωγή των Sounwave, Jack Antonoff, Kamasi Washington και άλλων, στο «GNX» συμμετέχουν διάφοροι ράπερ και καλλιτέχνες από το Λος Άντζελες, όπως οι AzChike και Lefty Gunplay.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το «GNX» πλαισιώθηκε με την κυκλοφορία ενός μουσικού βίντεο για το «Squabble Up».

Το «GNX» είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Lamar που κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1, μετά το «Mr. Morale & the Big Steppers» (2022), το «Damn.» (2017) και το «To Pimp a Butterfly» (2015). Τα «Untitled Unmastered» (2016) και «Black Panther: The Album» (2018) έκαναν επίσης ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200.

Μετά τον Lamar ακολουθεί το soundtrack της ταινίας «Wicked». Η τελευταία φορά που ένα soundtrack θεατρικού μιούζικαλ που μεταφέρθηκε στην οθόνη έκανε ντεμπούτο στην πρώτη πεντάδα του album chart ήταν όταν το «Chicago» έφτασε στο Νο. 4 το 2003.

Το υπόλοιπο top 10 συμπληρώνεται από το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter στο Νο. 3, το «Chromakopia» του Tyler, The Creator στο Νο. 4, το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish στο Νο. 5, το «The Secret of Us» της Gracie Abrams στο Νο. 6 και το «Cosa Nuestra» του Rauw Alejandro στο Νο. 7. Τέλος, το «The Tortured Poets Department» της Swift βρίσκεται στο Νο. 8, το «One Thing at a Time» της Morgan Wallen στο Νο. 9 και το «The Rise and Fall of a Midwest Princess» της Chappell Roan στο Νο. 10.

