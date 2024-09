Kendrick Lamar: Όλα όσα συμβολίζει το μουσικό βίντεο «Not Like Us» – Κουτσό, κάμψεις και οικογενειακός χορός

Είναι μέρος της κουλτούρας. Μια δήλωση ανωτερότητας που έχει δημιουργήσει εκατοντάδες κλασικά diss tracks, από το Hit ‘Em Up του 2Pac, το Who shot ya? του The Notorious B.I.G (το οποίο από πολλούς αμφισβητείται) μέχρι το Takeover του Jay-Z.

Αλλά πως φτάσαμε στο beef των Kendrick Lamar και Drake;

Όταν ο Kendrick Lamar ήταν ένας νεαρός ανερχόμενος καλλιτέχνης, ο Drake του πρόσφερε μια χείρα βοηθείας προσκαλώντας τον να συμμετέχει στο άλμπουμ του «Take Care» και δίνοντάς του μια θέση στο άνοιγμα της περιοδείας του «Club Paradise Tour» το 2012.

Αλλά το 2013, μετά την επιτυχία του ντεμπούτου του Lamar με τον δίσκο Good Kid, m.A.A.A.d City, ξεκαθάρισε τις φιλοδοξίες του.

Κατά τη διάρκεια ενός guest verse στο Control του Big Sean, κατηγόρησε τους Drake, J Cole, Meek Mill, Mac Miller, Pusha T και πολλούς άλλους ράπερ, προειδοποιώντας τους: «Έχω αγάπη για όλους σας, αλλά προσπαθώ να σας δολοφονήσω».

Ερωτηθείς σχετικά με το diss, ο Drake δήλωσε στο περιοδικό Billboard: «Δεν είχα πραγματικά τίποτα να πω γι’ αυτό. Απλά μου φάνηκε σαν μια φιλόδοξη σκέψη. Αυτό ήταν».

Έπειτα από πολλές σπόντες – όπως όταν ο Lamar καυχήθηκε ότι «έβαλε έναν ευαίσθητο ράπερ πίσω στις πιτζάμες του» κατά τη διάρκεια των βραβείων hip-hop BET-, το feature του Lamar στις 22 Μαρτίου στο άλμπουμ We Don’t Trust You των Future και Metro Boomin, και τα diss tracks του Drake: «Push Ups», «Family Matters», «Taylor Made Freestyle» και εκείνα του Kendrick Lamar: «Euphoria», «6:16 in LA», «Meet the Grahams», φτάσαμε στο «Not Like Us».

Απροκάλυπτα Compton

Η μουσική του Kendrick Lamar θα έχει πάντα ένα βαθύτερο νόημα, ακόμα και όταν πρόκειται για beef με τον Drake. Έτσι, δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πολυαναμενόμενο μουσικό βίντεο του K. Dot για το «Not Like Us» είναι γεμάτο συμβολισμούς και κρυφά νοήματα. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πολλοί θαυμαστές στο TikTok και το Threads, κάνουν εικασίες σχετικά με αυτό: Το χτύπημα της πόρτας που υιοθέτησε ο Lamar στην αρχή του βίντεο ονομάζεται «Shave and a Haircut Two Bits». Προέρχεται από το τραγούδι «At A Darktown Cakewalk» του Charles Hale και πρόκειται για τραγούδι των μενεστρέλων από τα τέλη του 1800. Το Darktown, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει περιοχές με κυρίως μαύρα άτομα, ήταν μια πραγματική πόλη στην Ατλάντα και το Cakewalk ήταν ένας χορός των σκλάβων με τον οποίον μιμούνταν και λοιδορούσαν τους λευκούς, οι οποίοι τους κατέστρεφαν την ζωή, υποβάλλοντας τους σε μαρτύρια και δημιουργώντας για αυτούς, τίποτα άλλο, παρά μια κόλαση.

Δεδομένου ότι όλη η κριτική του Kendrick στον Drake επικεντρώνεται στο ότι ο τελευταίος «προσποιείται» ότι είναι μαύρος ράπερ και «σωστό» μέλος της κουλτούρας, κάποιοι ερμήνευσαν το χτύπημα ως μία από τις πρώτες διακριτικές βολές κατά του Drake σε ολόκληρο το βίντεο.

Στο «Family Matters», ο Drake ραπάρει: «Γιατί μετακόμισες στη Νέα Υόρκη; Είναι επειδή ζεις αυτή την εργένικη ζωή;» Κάποιοι ερμήνευσαν αυτή την ατάκα ως ένδειξη ότι ο Kendrick ξεπουλήθηκε και άφησε πίσω του την πόλη του (ίσως στο όνομα του να έχει σχέση με άλλες γυναίκες).

Αλλά το βίντεο του «Not Like Us» είναι πλήρως, απροκάλυπτα «Compton», από την εναρκτήρια σκηνή στο δημαρχείο του Compton και το Civic Center μέχρι τη συμμετοχή του θρύλου του Λος Άντζελες Tommy the Clown και την «clowning» εκδοχή του krumping που χορεύει σε έναν δρόμο γεμάτο ντόπιους που φωνάζουν στο δρόμο.

17 pushups όσα και τα Grammy του;

Θυμάστε όταν ο Drake είπε στον Dot να «πέσει και να τους δώσει 50» στο «Push Ups»; Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτού του μουσικού βίντεο, το έκανε. Αλλά αντί να κάνει 50 pushups, σταματάει στα 17, που ίσως υποδηλώνουν τα 17 Grammy του.

Επίσης, πολύς θόρυβος έχει δημιουργηθεί γύρω από την αποχώρηση του Kendrick από την Top Dawg Entertainment, την εταιρεία που διαχειρίζεται ο Anthony «Top Dawg» Tiffith, ο γιος του Anthony Jr. και ο Terrence «Punch» Henderson. Αλλά η παρουσία των Top Dawg και Punch στο βίντεο, μαζί με την ομάδα Black Hippy του Lamar, τους Jay Rock, Ab-Soul και ScHoolboy Q (οι οποίοι ήταν επίσης στη συναυλία Pop Out) δείχνει ότι η αγάπη παραμένει, παρόλο που ο Kendrick απομακρύνθηκε από την εταιρεία.

«Τα κοσμήματά του, wack!»

Το πλάνο με το κουτσό ενδέχεται να υπονοεί πολλαπλά πράγματα. Τα ρούχα του Kendrick μοιάζουν με τα ρούχα που φοράει ο τύπος σε αυτό το viral βίντεο στο οποίο λέει: «Τα μαλλιά του, wack! Ο εξοπλισμός του, wack! Τα κοσμήματά του, wack!». Ακούγεται παρόμοιο με τις μπάρες του Kendrick από το diss «Euphoria»: «Μισώ τον τρόπο που περπατάς, τον τρόπο που μιλάς, μισώ τον τρόπο που ντύνεσαι».

Επιπλέον, το ότι ο Dot κάνει κουτσό κατά τη διάρκεια αυτής της ατάκας A-minorrrrr απλά ενισχύει τον ισχυρισμό του ότι ο Drake έχει ανάρμοστες σχέσεις με ανήλικα κορίτσια -αφού, φυσικά, το κουτσό είναι ένα παιδικό παιχνίδι-.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους του δεύτερου verse του Lamar, περνάει μεγάλο μέρος του μπροστά από αυτά τα λευκά κοντέινερ. Διεξάγει επίσης κάτι που μοιάζει με συναλλαγή μπροστά από τα κοντέινερ.

Πολλοί το εξέλαβαν αυτό ως μια κατηγορία του Lamar προς τον Drake για εμπορία παιδιών, καθώς αυτή είναι μια μέθοδος που έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί διακινητές στο παρελθόν. Οι ανεμιστήρες στο πίσω μέρος ενός από τα κοντέινερ ενισχύουν αυτή τη θεωρία.

Η οικογένεια

Πιθανότατα η πιο έντονη σκηνή σε ολόκληρο το βίντεο. Στο «Family Matters», ο Drake λέει ότι ο Lamar κακοποιεί τη σύζυγό του,Whitney Alford, και στο «The Heart Part 6» προσθέτει ότι ο Kendrick δεν έχει δει τα παιδιά του εδώ και εβδομάδες.

Ο Lamar δεν απαντά ποτέ άμεσα σε αυτόν τον ισχυρισμό σε κανέναν από τους στίχους του. Αντ’ αυτού, απλά δείχνει τον εαυτό του να χορεύει με την οικογένειά του. Το crip βάδισμα της Alford δείχνει πίστη και η εμφάνισή της δείχνει ότι, παρά την επιμονή του Drake ότι ο Kendrick την κακοποιεί, σχηματίζουν ένα ενιαίο μέτωπο. «Το οικογενειακό ζήτημα και η αλήθεια του ζητήματος/ Ήταν σχέδιο του Θεού να σας δείξει όλους τον ψεύτη».

Μετά τον ισχυρισμό του Drake ότι ο Free ήταν πατέρας ενός από τα παιδιά του Kendrick με τη σύζυγό του Alford, ο Kendrick έχει φροντίσει να κρατήσει το όνομα του Free στην κορυφή της δημιουργικής του παραγωγής από τότε. Το όνομά του ήταν το πρώτο όνομα που βλέπετε στους τίτλους τέλους του Kendrick στο «The Pop Out: Ken & Friends», και το ίδιο και στο βίντεο του «Not Like Us».

*Με πληροφορίες από: BBC | The Root | Noah A. McGee