Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον 33χρονο να κινείται με ΙΧ στο Μοσχάτο και τον σταμάτησαν για έλεγχο
Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 26-2-2026 από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. στην περιοχή του Μοσχάτου, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ειδικότερα, αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Μοσχάτου εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 33χρονο και μετά από έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Τα ευρήματα
- πιστόλι με γεμιστήρα,
- -10- φυσίγγια,
- -2- μαχαίρια,
- το χρηματικό ποσό των -7.575- ευρώ,
- χειροβομβίδα-ρέπλικα,
- -2- καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και
- -3- κουτάλια με υπολείμματα ουσίας.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
