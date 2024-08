N.W.A: «Οι καυγάδες, η φτώχεια, η πώληση ναρκωτικών, δεν είναι παραμύθια»

«Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται το Λος Άντζελες, σκέφτονται φοίνικες και κορίτσια με μπικίνι, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά της πόλης που παραμένει αθέατη. Εκεί είναι που έρχεται το Κόμπτον. Κάποια από αυτά που έχω δει να συμβαίνουν στους δρόμους του Κόμπτον είναι σαν να είναι βγαλμένα από ταινία για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Έχω δει ανθρώπους να μαχαιρώνονται και να ληστεύουν ο ένας τον άλλον, ανθρώπους να δέχονται πυρά, ανθρώπους να καπνίζουν όλα τα είδη ναρκωτικών. Οι N.W.A. μιλάνε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας και τα πράγματα που περιγράφουμε -οι καυγάδες, η φτώχεια, η πώληση ναρκωτικών- δεν είναι παραμύθια», είχε δηλώσει το 1989 ο Ice Cube στο βρετανικό περιοδικό Melody Maker.

«Αν αποφασίσεις να γίνεις συμμορίτης… μπορεί να καταλήξεις νεκρός ή να καταλήξεις στη φυλακή. Δεν σου λέμε να πας να το κάνεις. Δεν σου λέμε να μην το κάνεις. Είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στη μέση. Αν το κάνεις, αυτό είναι δικό σου θέμα»

Το ομώνυμο κομμάτι του άλμπουμ Straight Outta Compton των N.W.A, το οποίο ανοίγει με την διακήρυξη «You are now about to witness the strength of street knowledge» κυκλοφόρησε στην Αμερική από την εταιρεία Ruthless Records του Eazy-E στις 8 Αυγούστου 1988 ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε από την 4th & Broadway τον Σεπτέμβριο του 1989.

O Roy Wilkinson, κριτικός στο περιοδικό Sounds, αποκάλεσε το άλμπουμ «απάντηση της ραπ στο Reign In Blood των Slayer», αλλά στην πραγματικότητα, το άλμπουμ το οποίο περιφρονούσε με το κεφάλι ψηλά τα κοινωνικά ήθη είχε περισσότερα κοινά με ένα άλλο διαβόητο ροκ άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1987, το Appetite For Destruction των Guns N’ Roses, ένα στιγμιότυπο του Λος Άντζελες χωρίς λάμψη, στο οποίο ο Axl Rose κραυγάζει: «Καλώς ήρθατε στη ζούγκλα!».

F*ck The Police

To αφιλτράριστο, ρηξικέλευθο και βίαιο «F*ck The Police» από το άλμπουμ Straight Outta Compton, το οποίο κατατάχθηκε στο νούμερο 425 στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών το 2004 ενώ το 2021 το περιοδικό το ανέβασε στην 190η θέση, κατακρίθηκε ως αιμοδιψές.

Ο ράπερ Kendrick Lamar ο οποίος εκπροσωπεί τη νέα γενιά ταλέντων του Κόμπτον δήλωσε ότι οι N.W.A «απέδειξαν σε κάθε παιδί στο γκέτο ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος και να έχεις τη φωνή σου ενώ το κάνεις»

Στίχοι όπως «όταν τελειώσω, θα υπάρξει ένα λουτρό αίματος από αστυνομικούς του Λος Άντζελες» εξόργισαν έναν υποδιευθυντή του FBI, Milt Ahlerich, ο οποίος εξέδωσε επιστολή προς τη δισκογραφική εταιρεία των N.W.A λέγοντας ότι το τραγούδι «ενθαρρύνει τη βία κατά των αστυνομικών και την έλλειψη σεβασμού προς αυτούς».

Άλλοι θεώρησαν τους στίχους των N.W.A απερίσκεπτους και ανεύθυνους, όπως ο Bönz Malone του περιοδικού Spin, ο οποίος δήλωσε τότε στο BBC ότι ενώ ισχυρίζονταν ότι δεν ωραιοποιούν τη βία, «τα βίντεό τους με τα όπλα και τα φανταχτερά αυτοκίνητα και τις χρυσές αλυσίδες» έλεγαν μια διαφορετική ιστορία.

Ο Dr Dre απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ρομαντικοποιούσαν τη βία των συμμοριών. «Δεν υπάρχει τίποτα στους δίσκους μας που να μην είναι αληθινό- όλα όσα υπάρχουν στους δίσκους μας συνέβησαν ή θα μπορούσαν να συμβούν», είπε.

Ο Eazy-E αρνήθηκε να πάρει θέση για τα σενάρια που περιγράφονται στους στίχους τους. Ο ίδιος δήλωσε στο BBC: «Αν αποφασίσεις να γίνεις συμμορίτης… μπορεί να καταλήξεις νεκρός ή να καταλήξεις στη φυλακή. Δεν σου λέμε να πας να το κάνεις. Δεν σου λέμε να μην το κάνεις. Είμαστε ουδέτεροι. Είμαστε στη μέση. Αν το κάνεις, αυτό είναι δικό σου θέμα».

Η προσέγγιση του αποτυπώνεται στο «Dope Man» των Ν.W.A το οποίο είναι μια ανατριχιαστική αντιπαράθεση της αλαζονείας ενός εμπόρου ναρκωτικών και των βάναυσων συνεπειών του εθισμού στο κρακ.

1992 -2020

Το «F*ck The Police» θα γινόταν ύμνος κατά τη διάρκεια των ταραχών του Λος Άντζελες το 1992, που προκλήθηκαν από την αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών που δικάζονταν για τον ξυλοδαρμό του μαύρου οδηγού Ρόντνεϊ Κινγκ, τον οποίον είχαν σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα. Τέσσερις από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν τον χτύπησαν πάνω από 50 φορές με τα γκλομπ τους, τον κλώτσησαν και χρησιμοποιήσαν όπλα ηλεκτροσόκ. Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ενός κατοίκου της περιοχής σε ασπρόμαυρη εικόνα. Ήταν η απόδειξη της αστυνομικής βίας για την οποία η μαύρη κοινότητα διαμαρτύρεται εδώ και δεκαετίες. Οι εντάσεις για τις συνεχιζόμενες φυλετικές και οικονομικές ανισότητες ξεχείλισαν, οδηγώντας σε πολυήμερες λεηλασίες και πυρκαγιές, περισσότερους από πενήντα νεκρούς και ζημιές 1 δισ. δολαρίων στην πόλη.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, στη Μινεσότα, ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ το 2020 από τα χέρια της αστυνομίας βιντεοσκοπήθηκε επίσης από τους παρευρισκόμενους, πλέον με κινητά τηλέφωνα. Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε πόλεις σε όλες τις ΗΠΑ και αργότερα σε όλο τον κόσμο υπό το σύνθημα Black Lives Matter.

Ο ράπερ Kendrick Lamar ο οποίος εκπροσωπεί τη νέα γενιά ταλέντων του Κόμπτον δήλωσε ότι οι N.W.A «απέδειξαν σε κάθε παιδί στο γκέτο ότι μπορείς να είσαι επιτυχημένος και να έχεις τη φωνή σου ενώ το κάνεις».

Το τραγούδι του «Alright» του 2015 θα γινόταν κομμάτι των διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matter.

*Mε πληροφορίες από: BBC | Loudersound