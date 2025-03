Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Θα επανενωθεί με τους NSYNC ή μπλοφάρει;

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ προσπαθεί να επανορθώσει για τα λάθη των προηγούμενων ημέρων καθώς φαίνεται να υπόσχεται μια επανένωση με τους NSYNC στους απογοητευμένους θαυμαστές του, σύμφωνα με την Daily Mail.

O Tίμπερλεϊκ φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας επανένωσης με το boy band των αρχών της δεκαετίας του 2000, τους NSYNC, καθώς θεωρεί ότι αυτή η κίνηση θα τον βοηθήσει να διατηρήσει την καριέρα του και να αποκαταστήσει την εικόνα του, η οποία έχει πληγεί μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ το 2024.

Justin Timberlake makes shock decision about career in bid to win back fans after canceling tour dates https://t.co/bHZmGh728W

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2025