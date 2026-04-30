Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Τα Νέα της Αγοράς 30 Απριλίου 2026, 16:31

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Ναταλία Κάππα
Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Ο καπνός αποτελεί ιστορικά αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας, ο καπνός αποτέλεσε επιπλέον τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας.

Σήμερα, σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η JTI, στη χώρα μας, μετεξελίσσεται σε έναν κρίσιμο θεσμικό επενδυτή, που συνδέει την επιχειρηματική αριστεία με την επιβίωση ακριτικών περιοχών και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η παρουσία της εταιρείας ανέδειξε μια ξεκάθαρη στρατηγική για την Ελλάδα ως έναν κόμβο παραγωγής και υπηρεσιών με παγκόσμια εμβέλεια. Η JTI Hellas, διαχειριζόμενη τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ, έχει καταφέρει να ενσωματώσει την πολυεθνική της κουλτούρα στις τοπικές ανάγκες.

Ο Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας, Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, έδωσε το στίγμα αυτής της τοποθέτησης, επισημαίνοντας πως η απόφαση της εταιρείας να διατηρεί παραγωγική βάση στην Ελλάδα -και δη στην ακριτική Ξάνθη- αποτελεί έμπρακτη απόδειξη επενδυτικής εμπιστοσύνης. Ο κ. Σιδηρόπουλος τόνισε πως κάθε ευρώ που επενδύεται στην Ελληνική περιφέρεια λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την ελληνική οικογένεια, υπογραμμίζοντας το αίσθημα ευθύνης που απορρέει από τη στήριξη χιλιάδων νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, η επένδυση αυτή αποτελεί μια σταθερή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και τις προοπτικές της χώρας. Υπογράμμισε μάλιστα πως, εφόσον επικρατούν συνθήκες προβλεψιμότητας και σταθερότητας στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η JTI είναι έτοιμη να διερευνήσει ακόμα περισσότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες στο μέλλον.

Δημοσιονομικός πυλώνας & στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Τα μεγέθη που αφορούν τη συνεισφορά της JTI στην εθνική οικονομία είναι ενδεικτικά: η δραστηριότητά της καλύπτει περίπου το 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων της Ελλάδας, ενώ η συμμετοχή της στα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καπνικών προϊόντων αγγίζει το εντυπωσιακό 25%.

Ωστόσο, η επίδρασή της επεκτείνεται βαθιά στην ελληνική ύπαιθρο. Με ετήσιες αγορές ελληνικών καπνών που ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, η JTI στηρίζει ενεργά περισσότερες από 2.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών, ενισχύοντας την πρωτογενή παραγωγή και τη βιωσιμότητα της περιφέρειας.

Παράλληλα, η JTI αναγνωρίζεται σταθερά ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στη χώρα. Με περισσότερους από 300 άμεσους εργαζόμενους, η εταιρεία συμπληρώνει 13 έτη διακρίσεων από το Top Employer Institute, κατέχοντας την τελευταία πενταετία μια θέση στην κορυφαία τριάδα των καλύτερων εργασιακών περιβαλλόντων στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, η λειτουργία ενός διεθνούς Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί 17 διαφορετικές χώρες με μια ετήσια επένδυση ύψους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη χώρα μας σε κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον όμιλο.

Το «θαύμα» της Ξάνθης

Η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ το 2018 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, η JTI διοχέτευσε περισσότερα από 47 εκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην Ξάνθη, μετατρέποντας ένα προβληματικό εργοστάσιο σε πρότυπο βιομηχανικής αριστείας.

Σήμερα, η μονάδα της Ξάνθης αποτελεί έναν ισχυρό εξαγωγικό βραχίονα:

  • Εξαγωγές: Το 74% της παραγωγής κατευθύνεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.
  • Απασχόληση: Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις, προερχόμενοι όχι μόνο από την Ξάνθη αλλά από ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ).
  • Καινοτομία: Το εργοστάσιο λειτουργεί ως μαγνήτης για νέα ταλέντα, δημιουργώντας γέφυρες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προσελκύοντας ειδικά νέες απόφοιτες STEM.

Η επένδυση στη μεταποίηση στην ακριτική Ελλάδα -εκτός όλων των άλλων- έχει βαθύ κοινωνικό αντίκτυπο. Σε μια περιοχή που πλήττεται από το δημογραφικό πρόβλημα και τις περιφερειακές ανισότητες, η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό ανάχωμα για τη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού. Η παρουσία της JTI στην ΑΜΘ (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) λειτουργεί ως εγγυητής κοινωνικής συνοχής, αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίσει με την περιφερειακή αναγέννηση.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη της JTI δεν περιορίζεται σε τυπικές δράσεις, με την εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών να είναι ορατή μέσα από παρεμβάσεις στο αστικό πράσινο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Σιδηρόπουλος ανέφερε πως για τη διετία 2025-2026, η εταιρεία προγραμματίζει δαπάνες που θα υπερβούν τις 600.000 ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας το κρίσιμο έργο τους στην προστασία της κοινωνίας.

Κοινό μέτωπο κατά του παρανόμου εμπορίου

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο και την Πολιτεία παραμένει το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Η JTI έχει τεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, συνεργαζόμενη στενά με τις κρατικές αρχές.

Σχετικά με αυτό το μείζον θέμα, το φαινόμενο γιγαντώθηκε κατά την οικονομική κρίση, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά στο 30%, ως αποτέλεσμα της απότομης και υπέρμετρης φορολόγησης. Πέρα από την οικονομική αιμορραγία, ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις κοινωνικές συνέπειες, σημειώνοντας πως τα παράνομα προϊόντα, που στερούνται οποιουδήποτε ποιοτικού ελέγχου, καταλήγουν συχνά σε ανήλικους, οι οποίοι αποτελούν τα πιο ευάλωτα θύματα των κυκλωμάτων.

Σήμερα, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, με το παράνομο εμπόριο να βρίσκεται στο χαμηλότερο της δεκαετίας, χάρη σε μια πιο συνετή φορολογική πολιτική και τις συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η JTI ενισχύει αυτή την προσπάθεια μέσω δύο Μνημονίων Συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρέχοντας τεχνογνωσία και πόρους για την εξάρθρωση των παράνομων δικτύων.

Η παρουσία της JTI στην Ελλάδα υπερβαίνει τα στενά όρια μιας εμπορικής δραστηριότητας, καθώς η εταιρεία έχει πλέον ενσωματωθεί στο παραγωγικό και θεσμικό οικοσύστημα της χώρας. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο που ξεκινά από την πρωτογενή παραγωγή στη Μακεδονία και καταλήγει στη βιομηχανική μονάδα της Ξάνθης και τα γραφεία της Αθήνας, διαμορφώνεται μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με άμεσο αντίκτυπο στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση στην περιφέρεια.

Εν τέλει, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων μεταβολών και προκλήσεων, το μοντέλο που εστιάζει στην τοπική παραγωγή και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της εταιρείας για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας και της κοινωνικής της αποδοχής.

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Λαγκάρντ: Ομόφωνη η απόφαση – Συζητήσαμε την αύξηση των επιτοκίων

Διατροφικές επιλογές: Θέλετε να τρώτε υγιεινά; Δεσμευτείτε από πριν!

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Χαμενεΐ για ΗΠΑ: Οι ξένοι εισβολείς ανήκουν στα βάθη του Περσικού

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων

Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Τα Νέα της Αγοράς 28.04.26

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Ιουλία Τσέτη στο Delphi Forum XI: «Η βιωσιμότητα είναι συνέχεια και συνέπεια – Οι εργαζόμενοι σύμμαχοί μας»

Η βιωσιμότητα ως πυρήνας της επιχειρηματικής στρατηγικής και επένδυση στον άνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης της Ιουλίας Τσέτη στο Delphi Economic Forum XI

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seat για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ
On Field 30.04.26

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seat για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων
Το κριτήριο 30.04.26

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 70 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων πτυχιούχων

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο «Ξεκινώ επιχειρηματικά», το κριτήριο πριμοδότησης, τα ποσά των ενισχύσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος
Αυτοδιοίκηση 30.04.26

ΠΕΔ Θεσσαλίας: Ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών δομών στους Δήμους είναι αδιαπραγμάτευτος

Η προσχολική αγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εποχικό έργο αλλά πυλώνες κοινωνικής συνοχής που απαιτούν συνέχεια, εμπειρία και σταθερότητα, επισημαίνει η ανακοίνωση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή
Ελλάδα 30.04.26

Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 89χρονος – «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό» είπε στον ανακριτή

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά την απολογία του ομόφωνα αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 89χρονου που σκόρπισε τον πανικό σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο.

Μίνα Μουστάκα
Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν τρώγοντας γαρίδα
Θεσσαλονίκη 30.04.26

Μαθητής έσωσε με λαβή χάιμλιχ γυναίκα που πνιγόταν από γαρίδα - «Η εκπαίδευση διαρκεί 10 λεπτά και σώζει ζωές»

Η παρέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς αποκαταστάθηκε η αναπνοή της γυναίκας - Εκτός από τη λαβή Χάιμλιχ, ο 18χρονος γνωρίζει ΚΑΡΠΑ, καθώς και άλλες βασικές πρώτες βοήθειες

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο
Νέα δεδομένα 30.04.26

Επέκταση και εκβάθυνση του λιμανιού στη Σίκινο

«Με μεγάλη επιμονή, υπομονή, μεθοδικότητα,πολύ δουλειά,και με την βοήθεια και συνεργασία πολλών ανθρώπων και φορέων, φτάσαμε στο σημείο κατασκευής του έργου» ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος.

Η Μέριλ Στριπ γνώριζε ότι «Ο Διάβολος Φοράει Prada» θα ήταν επιτυχία
Έξυπνο 30.04.26

Κάν'το όπως η Μέριλ Στριπ - Αρνήθηκε ρόλο, ώστε να της προτείνουν διπλάσιο μισθό

Η Μέριλ Στριπ διάβασε το σενάριο της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και αμέσως κατάλαβε ότι θα γινόταν επιτυχία. Οπότε τι έκανε; Αρνήθηκε τον ρόλο, ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη αμοιβή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανάπτυξη: Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία – Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30.04.26

Ο κίνδυνος του 1% για την ελληνική οικονομία - Η αβέβαιη πορεία και τα υπαρκτά προβλήματα

H ανησυχία για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας είναι ένα σενάριο που εξετάζουν σοβαρά διεθνείς οργανισμοί. Η ανάπτυξη, τα τέσσερα «γιατί», τα «αντίβαρα» και η «παγίδα» των μέσων όρων.

Στράτος Ιωακείμ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

