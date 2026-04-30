Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Ο καπνός αποτελεί ιστορικά αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή της μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας, ο καπνός αποτέλεσε επιπλέον τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής περιφέρειας.

Σήμερα, σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η JTI, στη χώρα μας, μετεξελίσσεται σε έναν κρίσιμο θεσμικό επενδυτή, που συνδέει την επιχειρηματική αριστεία με την επιβίωση ακριτικών περιοχών και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η παρουσία της εταιρείας ανέδειξε μια ξεκάθαρη στρατηγική για την Ελλάδα ως έναν κόμβο παραγωγής και υπηρεσιών με παγκόσμια εμβέλεια. Η JTI Hellas, διαχειριζόμενη τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ, έχει καταφέρει να ενσωματώσει την πολυεθνική της κουλτούρα στις τοπικές ανάγκες.

Ο Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας, Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, έδωσε το στίγμα αυτής της τοποθέτησης, επισημαίνοντας πως η απόφαση της εταιρείας να διατηρεί παραγωγική βάση στην Ελλάδα -και δη στην ακριτική Ξάνθη- αποτελεί έμπρακτη απόδειξη επενδυτικής εμπιστοσύνης. Ο κ. Σιδηρόπουλος τόνισε πως κάθε ευρώ που επενδύεται στην Ελληνική περιφέρεια λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την ελληνική οικογένεια, υπογραμμίζοντας το αίσθημα ευθύνης που απορρέει από τη στήριξη χιλιάδων νοικοκυριών. Σύμφωνα με τον ίδιο πάντα, η επένδυση αυτή αποτελεί μια σταθερή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και τις προοπτικές της χώρας. Υπογράμμισε μάλιστα πως, εφόσον επικρατούν συνθήκες προβλεψιμότητας και σταθερότητας στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η JTI είναι έτοιμη να διερευνήσει ακόμα περισσότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες στο μέλλον.

Δημοσιονομικός πυλώνας & στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Τα μεγέθη που αφορούν τη συνεισφορά της JTI στην εθνική οικονομία είναι ενδεικτικά: η δραστηριότητά της καλύπτει περίπου το 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων της Ελλάδας, ενώ η συμμετοχή της στα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καπνικών προϊόντων αγγίζει το εντυπωσιακό 25%.

Ωστόσο, η επίδρασή της επεκτείνεται βαθιά στην ελληνική ύπαιθρο. Με ετήσιες αγορές ελληνικών καπνών που ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, η JTI στηρίζει ενεργά περισσότερες από 2.000 οικογένειες καπνοπαραγωγών, ενισχύοντας την πρωτογενή παραγωγή και τη βιωσιμότητα της περιφέρειας.

Παράλληλα, η JTI αναγνωρίζεται σταθερά ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες στη χώρα. Με περισσότερους από 300 άμεσους εργαζόμενους, η εταιρεία συμπληρώνει 13 έτη διακρίσεων από το Top Employer Institute, κατέχοντας την τελευταία πενταετία μια θέση στην κορυφαία τριάδα των καλύτερων εργασιακών περιβαλλόντων στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως, η λειτουργία ενός διεθνούς Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί 17 διαφορετικές χώρες με μια ετήσια επένδυση ύψους 9,4 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη χώρα μας σε κέντρο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τον όμιλο.

Το «θαύμα» της Ξάνθης

Η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ το 2018 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, η JTI διοχέτευσε περισσότερα από 47 εκατομμύρια δολάρια για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στην Ξάνθη, μετατρέποντας ένα προβληματικό εργοστάσιο σε πρότυπο βιομηχανικής αριστείας.

Σήμερα, η μονάδα της Ξάνθης αποτελεί έναν ισχυρό εξαγωγικό βραχίονα:

Εξαγωγές: Το 74% της παραγωγής κατευθύνεται σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Απασχόληση: Περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις, προερχόμενοι όχι μόνο από την Ξάνθη αλλά από ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ).

Καινοτομία: Το εργοστάσιο λειτουργεί ως μαγνήτης για νέα ταλέντα, δημιουργώντας γέφυρες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προσελκύοντας ειδικά νέες απόφοιτες STEM.

Η επένδυση στη μεταποίηση στην ακριτική Ελλάδα -εκτός όλων των άλλων- έχει βαθύ κοινωνικό αντίκτυπο. Σε μια περιοχή που πλήττεται από το δημογραφικό πρόβλημα και τις περιφερειακές ανισότητες, η δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό ανάχωμα για τη διατήρηση του υφιστάμενου πληθυσμού. Η παρουσία της JTI στην ΑΜΘ (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) λειτουργεί ως εγγυητής κοινωνικής συνοχής, αποδεικνύοντας ότι η βιομηχανική ανάπτυξη μπορεί να συμβαδίσει με την περιφερειακή αναγέννηση.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη της JTI δεν περιορίζεται σε τυπικές δράσεις, με την εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών να είναι ορατή μέσα από παρεμβάσεις στο αστικό πράσινο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κ. Σιδηρόπουλος ανέφερε πως για τη διετία 2025-2026, η εταιρεία προγραμματίζει δαπάνες που θα υπερβούν τις 600.000 ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση των υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας το κρίσιμο έργο τους στην προστασία της κοινωνίας.

Κοινό μέτωπο κατά του παρανόμου εμπορίου

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο και την Πολιτεία παραμένει το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Η JTI έχει τεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, συνεργαζόμενη στενά με τις κρατικές αρχές.

Σχετικά με αυτό το μείζον θέμα, το φαινόμενο γιγαντώθηκε κατά την οικονομική κρίση, φτάνοντας σε επίπεδα κοντά στο 30%, ως αποτέλεσμα της απότομης και υπέρμετρης φορολόγησης. Πέρα από την οικονομική αιμορραγία, ο ίδιος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις κοινωνικές συνέπειες, σημειώνοντας πως τα παράνομα προϊόντα, που στερούνται οποιουδήποτε ποιοτικού ελέγχου, καταλήγουν συχνά σε ανήλικους, οι οποίοι αποτελούν τα πιο ευάλωτα θύματα των κυκλωμάτων.

Σήμερα, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη, με το παράνομο εμπόριο να βρίσκεται στο χαμηλότερο της δεκαετίας, χάρη σε μια πιο συνετή φορολογική πολιτική και τις συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η JTI ενισχύει αυτή την προσπάθεια μέσω δύο Μνημονίων Συνεργασίας με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρέχοντας τεχνογνωσία και πόρους για την εξάρθρωση των παράνομων δικτύων.

Η παρουσία της JTI στην Ελλάδα υπερβαίνει τα στενά όρια μιας εμπορικής δραστηριότητας, καθώς η εταιρεία έχει πλέον ενσωματωθεί στο παραγωγικό και θεσμικό οικοσύστημα της χώρας. Μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο που ξεκινά από την πρωτογενή παραγωγή στη Μακεδονία και καταλήγει στη βιομηχανική μονάδα της Ξάνθης και τα γραφεία της Αθήνας, διαμορφώνεται μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με άμεσο αντίκτυπο στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση στην περιφέρεια.

Εν τέλει, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων μεταβολών και προκλήσεων, το μοντέλο που εστιάζει στην τοπική παραγωγή και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της εταιρείας για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας και της κοινωνικής της αποδοχής.